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पुष्कर मेला 2026 : बॉलीवुड नाइट में गायक अमित मिश्रा ने बिखेरा सुरों का जादू, देर रात तक झूमे दर्शक

गायक अमित मिश्रा ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: पुष्कर मेले में पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित बॉलीवुड नाइट में प्रसिद्ध पार्श्व गायक अमित मिश्रा ने सुरीले सुरों का जादू बिखेरा. सुरों के जादू में लोग जमकर झूमे. मिश्रा ने एक से बढ़कर एक बॉलीवुड गानों की झड़ी लगा दी. डेढ़ घंटे के स्टेज परफॉर्मेंस में उन्होंने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया. पुष्कर मेले में प्रसिद्ध गायक अमित मिश्रा ने रविवार को अपनी शानदार गायकी से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया. स्टेज पर आते ही उन्होंने धमाल मचा दिया. मिश्रा ने एक से बढ़कर एक बॉलीवुड हिट गाने गाए. स्टेज पर उनका प्रदर्शन इतना धांसू था कि कई बार लोग नाचते-नाचते डी में आ गए. इससे पुलिस को भी उन्हें काबू करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी. अमित मिश्रा को सुनने के लिए कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, पुष्कर नगर परिषद चेयरमैन रोहन बाकोलिया समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. प्रसिद्ध गायक अमित मिश्रा ने अपनी गायकी से हर किसी को झूमने पर मजबूर कर दिया.