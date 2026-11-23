पुष्कर मेला 2026 : बॉलीवुड नाइट में गायक अमित मिश्रा ने बिखेरा सुरों का जादू, देर रात तक झूमे दर्शक
पार्श्व गायक अमित मिश्रा के सुरीले सुरों की बारिश में झूम उठे लोग, पुष्कर मेले में बॉलीवुड नाइट में मचाया धमाल
Published : November 23, 2026 at 8:04 AM IST
अजमेर: पुष्कर मेले में पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित बॉलीवुड नाइट में प्रसिद्ध पार्श्व गायक अमित मिश्रा ने सुरीले सुरों का जादू बिखेरा. सुरों के जादू में लोग जमकर झूमे. मिश्रा ने एक से बढ़कर एक बॉलीवुड गानों की झड़ी लगा दी. डेढ़ घंटे के स्टेज परफॉर्मेंस में उन्होंने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया. पुष्कर मेले में प्रसिद्ध गायक अमित मिश्रा ने रविवार को अपनी शानदार गायकी से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया. स्टेज पर आते ही उन्होंने धमाल मचा दिया. मिश्रा ने एक से बढ़कर एक बॉलीवुड हिट गाने गाए. स्टेज पर उनका प्रदर्शन इतना धांसू था कि कई बार लोग नाचते-नाचते डी में आ गए. इससे पुलिस को भी उन्हें काबू करने में खासी मशक्कत करनी पड़ी. अमित मिश्रा को सुनने के लिए कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, पुष्कर नगर परिषद चेयरमैन रोहन बाकोलिया समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. प्रसिद्ध गायक अमित मिश्रा ने अपनी गायकी से हर किसी को झूमने पर मजबूर कर दिया.
मंच से लगाई छलांग: प्रसिद्ध गायक अमित मिश्रा ने असम के नृत्य बिहू के बारे में लोगों से पूछा. उस नृत्य को करते हुए उन्होंने मंच से छलांग लगा दी और सीधे कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत के समीप पहुंच गए. उन्होंने रावत से भी बिहू नृत्य करने का आग्रह किया, लेकिन मंत्री रावत ने ताली बजाकर सभी का हौसला अफजाई की. यहां से गाते हुए अमित मिश्रा लोगों के बीच पहुंच गए. लोग उन्हें घेरते, जिससे पहले ही पुलिस और निजी बाउंसर ने उन्हें घेरे में ले लिया और वे गाते हुए वापस स्टेज पर आ गए.
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गाया राजस्थानी मांड: राजस्थान आए अमित मिश्रा यहां की मांड गायकी से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे. उन्होंने अपने स्टेज शो में अपने सुरीले अंदाज में 'केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देस' और 'केसरिया बनडा हो थारी सूरत प्यारी लागे' गीत गाया. उन्होंने राजस्थान के हुनरमंद कलाकारों की भी जमकर प्रशंसा की. उन्होंने बड़ी ही सादगी से कहा कि उन्होंने मांड गाने की कोशिश की. साथ ही उन्होंने यह भी माना कि इसमें कई त्रुटियां भी हैं.
बड़ी संख्या में सुनने पहुंचे लोग: 'बुल्लया', 'गलती से मिस्टेक' के अलावा 'बचना ए हसीनों', 'ओ मेरे दिल के चैन' और लूंगी डांस, पंजाबी गीत भी उन्होंने गाए. बड़ी संख्या में पर्यटकों के अलावा आस-पास के जिलों से भी लोग अमित मिश्रा की गायकी का लाइव आनंद लेने पहुंचे. अमित मिश्रा के हर गीत पर युवाओं ने जमकर डांस किया.
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गुरु से ही सीखें गायकी: स्टेज पर धुंआधार परफॉर्मेंस के बाद गायक अमित मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि तीर्थराज गुरु पुष्कर की धरती पर आकर सौभाग्य महसूस हो रहा है. उन्होंने कहा कि राजस्थान की गायकी ने उन्हें काफी प्रभावित किया है और उन्होंने यहां की गायकी की विधा को सीखने की कोशिश भी की है. राजस्थान से बॉलीवुड में काफी दिग्गज हस्तियां हैं. कुछ दिन पहले ही 'मामे खान' के साथ काम करने का मौका मिला है. उनको सुनकर लगा कि गायकी में आवाज भी इतनी बुलंद होती है. वे बोले, 'पुष्कर आता हूं तो मेरा प्रयास रहता है कि ब्रह्मा मंदिर जरूर जाऊं. गायकी में रुचि रखने वाले युवाओं को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है. गुरु से गायकी सीखें और गायकी को विषय बनाएं. इसमें भी आगे बढ़ने के काफी अवसर हैं. संगीत सीखने में फोकस और जिद महत्वपूर्ण है. निश्चित ही सफलता जरूर मिलती है.
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