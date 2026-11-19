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पुष्कर मेला 2026 : देसी–विदेशी पर्यटकों के बीच हुआ कबड्डी मैच, दो राउंड में मिले इतने पाइंट

विदेशियों ने भी मैच में फूंकी जान ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर : अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2026 के तीसरे दिन मेला स्टेडियम में पारंपरिक खेलों की श्रृंखला में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ. पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित कबड्डी की प्रतियोगिता में देसी और विदेशी टीमों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ. दोनों टीमों ने जीत के लिए काफी संघर्ष किया. आखिरकार स्वदेशी टीम के खिलाड़ियों के सामने विदेशी टीम चित हो गई. हार कर भी विदेशियों को मिट्टी, तकनीक और ताकत से जुड़े खेल कबड्डी को खेल कर जमकर आनंद आया.