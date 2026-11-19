पुष्कर मेला 2026 : देसी–विदेशी पर्यटकों के बीच हुआ कबड्डी मैच, दो राउंड में मिले इतने पाइंट
कबड्डी प्रतियोगिता में स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों के 7-7 खिलाड़ियों की टीम आपस में भिड़ी.
Published : November 19, 2026 at 7:13 PM IST
अजमेर : अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2026 के तीसरे दिन मेला स्टेडियम में पारंपरिक खेलों की श्रृंखला में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ. पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित कबड्डी की प्रतियोगिता में देसी और विदेशी टीमों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ. दोनों टीमों ने जीत के लिए काफी संघर्ष किया. आखिरकार स्वदेशी टीम के खिलाड़ियों के सामने विदेशी टीम चित हो गई. हार कर भी विदेशियों को मिट्टी, तकनीक और ताकत से जुड़े खेल कबड्डी को खेल कर जमकर आनंद आया.
पुष्कर मेले के तीसरे दिन इंटर पंचायत खेल–कूद प्रतियोगिता की शुरुआत होने के साथ–साथ अश्व डांस की प्रतियोगिता भी हुई. इस दौरान ही मेला स्टेडियम में स्वदेशी और विदेशी टीमों के बीच कबड्डी मैच खेला गया. इस मैच का जबरदस्त रोमांच देसी–विदेशी पर्यटकों के बीच रहा. मैदान में उतरे खिलाड़ियों के साथ-साथ मैच देखने वाले पर्यटकों ने भी जमकर आनंद उठाया. कबड्डी प्रतियोगिता में स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों के 7-7 खिलाड़ियों की टीम आपस में भिड़ी. कबड्डी मैच ने सभी का ध्यान अपनी और खींचा.
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दोनों टीमों के बीच काफी रोमांचक मुकाबला हुआ. प्वाइंट हासिल करने के लिए विदेशियों ने भी मैच में काफी संघर्ष किया. विदेशी टीम के खिलाड़ियों ने प्वाइंट हासिल करने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन स्वदेशी टीम आगे वे टिक नहीं पाये. स्वदेशी टीम को 33 और स्वदेशी टीम ने 21 पाइंट दो राउंड में हासिल किए. स्वदेशी टीम 12 पाइंट से जीत गई. प्रतियोगिता के बाद विजेता टीम को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार दिया गया. वहीं विदेशी पर्यटकों की टीम को भी प्रशस्ति पत्र पर्यटन विभाग की ओर से दिया गया.
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मेले में प्रतियोगिता प्रभारी डॉ कुलदीप अग्रवाल ने बताया कि मेले में कबड्डी मैच का काफी आकर्षण रहता है. स्वदेशी और विदेशी टीमों के 7-7 खिलाड़ियों के बीच जोरदार मुकाबला हुआ. मुकाबले में स्वदेशी टीम ने विदेशी टीम के खिलाड़ियों पर जीत दर्ज की. मैच के दौरान 33-21 से स्वदेशी टीम जीती है. विजेता और पराजित टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. कबड्डी मैच को लेकर जहां खिलाड़ियों में खुशी थी, वही देखने वाले भी रोमांचित थे.
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