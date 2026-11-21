पुष्कर मेला 2026 : साफा बांधने में प्रथम रहा मेक्सिको का कपल, जयपुर के कमलेश की मूंछों ने जीती प्रतियोगिता
साफा बांधने की प्रतियोगिता केवल विदेशी युगल पर्यटकों के लिए ही रखी गई थी.
Published : November 21, 2026 at 4:45 PM IST
अजमेर : अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में शनिवार को राजस्थानी संस्कृति की पहचान साफा को तय समय में व्यवस्थित तरीके से बांधने और मूंछ की प्रतियोगिता आयोजित हुई. साफा बांधने और तिलक करने की प्रतियोगिता में विदेशी युगल ने भाग लिया. मूंछ प्रतियोगिता में स्वदेशी पर्यटकों ने भाग लिया. खास बात यह रही कि पहली बार मूंछ प्रतियोगिता में दक्षिण भारतीय एक युवक ने भी हिस्सा लिया. दोनों प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के साथ देखने वालो ने भी जमकर आनंद लिया.
अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2026 के तहत शनिवार को मेला स्टेडियम में साफा बांधने और मूंछ प्रतियोगिता हुई. साफा बांधने की प्रतियोगिता केवल विदेशी युगल पर्यटकों के लिए ही रखी गई थी. इसमें 20 विदेशी युगल प्रतिभागियों ने भाग लिया. इस प्रतियोगिता में तय समय सीमा में महिला को पुरुष प्रतिभागी के साफा बांधकर उसे तिलक लगाना था. विदेशी महिलाओं के लिए साफा बांधना आसान नहीं था. बावजूद इस उन्होंने अपने पार्टनर के सिर पर साफा बांधा. मेले में प्रतियोगिताओं के प्रभारी डॉ कुलदीप अग्रवाल ने बताया कि साफा बांधने की प्रतियोगिता में मेक्सिको की एसीआर और उनकी पार्टनर बिट्टी प्रथम रहे. जबकि दूसरे स्थान पर इटली के जॉर्जिया उनकी पार्टनर सोनिया और तीसरे स्थान पर इंग्लैंड के डेरिक उनकी पार्टनर हेलन रही. पर्यटन विभाग की ओर से तीनों विजेताओं को पुरस्कार के साथ प्रशस्ति पत्र दिया गया.
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जयपुर के कमलेश की मूंछों का दिखा जलवा : प्रतियोगिताओं के मुख्य आकर्षण मूंछ प्रतियोगिता राजस्थान की संस्कृति से जुड़ी हुई है. मूछ को आन बान शान का प्रतीक माना गया है. प्रतियोगिता प्रभारी डॉ कुलदीप अग्रवाल ने बताया कि मूंछ प्रतियोगिता में 39 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. मूंछ प्रतियोगिता में रोबीले बांके नौजवान से लेकर अधेड़ उम्र के प्रतिभागियों ने अपनी मूंछों से देसी और विदेशी पर्यटकों का ध्यान अपनी और खींचा. डॉ अग्रवाल ने बताया कि प्रतिभागियों से ज्यादा प्रतियोगिता को देखने वाले ज्यादा उत्साहित नजर आए. प्रतियोगिता में जयपुर के कमलेश बुनकर की मूंछों का जलवा रहा. बुनकर प्रथम स्थान पर रहे. जबकि दूसरे स्थान पर जोधपुर के प्रशांत शर्मा और तीसरे स्थान पर कोटा के धन्ना लाल गुर्जर रहे है. तीनों विजेताओं को पर्यटन विभाग की ओर से पुरस्कृत किया गया.
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मूंछों से लिखा ब्रह्मा का नाम : अजमेर में मोहन सिंह उर्फ रावण सरकार ने अपनी लंबी और आकर्षक मूंछों से जगत पिता ब्रह्मा का नाम लिखकर लाए. चेहरे के दोनों और ब्रह्मा का नाम ने सभी का ध्यान अपनी और खींचा.
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