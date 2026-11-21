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पुष्कर मेला 2026 : साफा बांधने में प्रथम रहा मेक्सिको का कपल, जयपुर के कमलेश की मूंछों ने जीती प्रतियोगिता

साफा बांधने की प्रतियोगिता ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर : अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में शनिवार को राजस्थानी संस्कृति की पहचान साफा को तय समय में व्यवस्थित तरीके से बांधने और मूंछ की प्रतियोगिता आयोजित हुई. साफा बांधने और तिलक करने की प्रतियोगिता में विदेशी युगल ने भाग लिया. मूंछ प्रतियोगिता में स्वदेशी पर्यटकों ने भाग लिया. खास बात यह रही कि पहली बार मूंछ प्रतियोगिता में दक्षिण भारतीय एक युवक ने भी हिस्सा लिया. दोनों प्रतियोगिता में प्रतिभागियों के साथ देखने वालो ने भी जमकर आनंद लिया.