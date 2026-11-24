ETV Bharat / state

पुष्कर मेला 2026 का समापन : लोक कलाकारों ने बांधा समां, विजेताओं को किया सम्मानित

लोक कलाकारों ने बांधा समां ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर : पुष्कर अंतरराष्ट्रीय मेला 2026 का विधिवत समापन मंगलवार को हो गया. समापन समारोह में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. समापन से पहले आरपीए का हॉर्स शो, कला जत्था समेत कई कार्यक्रम हुए. वहीं समापन समारोह में मेले में हुई प्रतियोगिताओ में विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.