पुष्कर मेला 2026 का समापन : लोक कलाकारों ने बांधा समां, विजेताओं को किया सम्मानित
लंबी और बढ़ी मूंछों वाले मुच्छंदर भी पारंपरिक वेशभूषा में ऑटो पर सवार होकर कला जत्थे के साथ निकले.
Published : November 24, 2026 at 5:31 PM IST
अजमेर : पुष्कर अंतरराष्ट्रीय मेला 2026 का विधिवत समापन मंगलवार को हो गया. समापन समारोह में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. समापन से पहले आरपीए का हॉर्स शो, कला जत्था समेत कई कार्यक्रम हुए. वहीं समापन समारोह में मेले में हुई प्रतियोगिताओ में विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया.
पुष्कर मेला 2026 के समापन से पहले कई कार्यक्रम मेला स्टेडियम में हुए. इनमें विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने पारंपरिक वेशभूषा में राजस्थानी लोकगीतों पर मनमोहन सामूहिक नृत्य किया. इसके बाद कला जत्थे में शामिल लोक कलाकारों ने अपनी कला से सबको मंत्र मुग्ध कर दिया. लोक कलाकारों ने भी पारंपरिक वेशभूषा में शानदार नृत्य किया. कई कलाकारों ने शंखनाद भी किया. इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने समापन समारोह से पहले पूजा–अर्चना की. लंबी और बढ़ी मूंछों वाले मुच्छंदर भी पारंपरिक वेशभूषा में ऑटो पर सवार होकर कला जत्थे के साथ निकले.
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आरपीए का हॉर्स शो : पुष्कर मेले के आगाज के समय राजस्थान पुलिस अकादमी की ओर से हॉर्स शो किया था. वहीं समापन समारोह से पहले भी आरपीए की ओर से हॉर्स शो हुआ. टेन पेगिंग, म्यूजिकल हॉर्स शो, हॉर्स जम्पिंग आदि गतिविधियां हुई. मेले में पशुपालन विभाग की ओर से गोपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हमेशा गायों की दुग्ध प्रतियोगिता का आयोजन होता है. इस प्रतियोगिता में विजेता रहे प्रतिभागी अपनी गाय और बछड़ों के साथ कार्यक्रम में शामिल हुए.
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महिलाओं के लिए हुई मटका रेस प्रतियोगिता : मटका रेस प्रतियोगिता में 10 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें पांच विदेशी महिलाएं भी शामिल थी. स्वदेशी महिलाओं की तरह विदेशी महिलाओं ने भी अपने सिर पर पानी से भरा मटका लेकर 100 मीटर की दौड़ लगाई. प्रतियोगिता के भीलवाड़ा को श्यामा जाट प्रथम, आसींद से मीरा द्वितीय और तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की के रही. सम्पन्न समाराेह में ग्रामीणों की संख्या अधिक थी. दरअसल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जिले ही नहीं बल्कि अन्य जिलों से भी बड़ी संख्या में ग्रामीण मेले में आए.
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प्रतियोगिता में ये रहे विजेता :
- नागौरी बैल की प्रतियोगिता में 3 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. इसमें नागौर के किशोर सोलंकी प्रथम रहे.
- भैंस वंश नर की प्रतियोगिता में कुल 35 प्रतियोगियों ने भाग लिया. इसमें मुर्रा नस्ल की नर की प्रतियोगिता में एमपी के राजेश सिसोदिया प्रथम, द्वितीय स्थान पर हरियाणा के जसमेर सिंह और तीसरे स्थान पर यूपी के शिवम रहे.
- भैंस वंश मादा की प्रतियोगिता में कुल 4 प्रतियोगी ने भाग लिया. इसमें नागौर के रमेश बावरिया प्रथम रहे.
- गिर गाय में मिल्क चैंपियन : अजमेर के नया बाजार में मानमल सुगम चंद जोशी ने अपनी गिर से 24 घंटे में 50 लीटर दूध निकाला. सर्वश्रेष्ठ गिर गाय में भी मानमल की गिर गाय ने बाजी मारी. मेला पशु में भी मानमल की एचएफ गाय अव्वल रही. इसने 36 घंटे में 75 किलो दूध दिया.
- सर्वश्रेष्ठ बकरी में सिरोही नस्ल की बकरी परबतसर के सूरज मल सामरिया की रही. वहीं सर्वश्रेष्ठ बकरा सिरोही नस्ल का सूरजमल सामरिया का रहा है.
- घोड़े की प्रतियोगिता में बेस्ट स्टालियन में अहमदाबाद के जय ठाकुर का घोड़ा रहा. अश्व मादा (ब्रूड मेयर) में आंध्रप्रदेश के अनिल कुमार रेड्डी की घोड़ी रही.
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