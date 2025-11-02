ETV Bharat / state

पुष्कर में आध्यात्मिक यात्रा से धार्मिक मेले का आगाज, घाटों पर स्नान को उमड़े श्रद्धालु

2 से 5 नवंबर तक पुष्कर के घाटों पर रहेगी रौनक. लाखों श्रद्धालु लगाएंगे पवित्र सरोवर में डुबकी.

Girls performing at a religious fair
धार्मिक मेले में प्रस्तुति देती बालिकाएं (ETV Bharat Ajmer)
अजमेर: अंतरराष्ट्रीय तीर्थ श्री पुष्कर में रविवार को आध्यात्मिक यात्रा से धार्मिक मेले का आगाज हुआ. तिथि क्षय के कारण धार्मिक मेला 2 से 5 नवंबर तक ही रहेगा. एकादशी से पूर्णिया तक लाखों श्रद्धालु पुष्कर के पवित्र सरोवर में डुबकी लगाएंगे. देश भर से संत, महंत आदि आएंगे. रविवार को आध्यात्मिक यात्रा में विभिन्न धर्मों के लोग, संत, महंत, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे.

आध्यात्मिक यात्रा पुष्कर में गुरुद्वारे के सामने गायत्री मंदिर से शुरू हुई. यात्रा नए रंगजी मंदिर से होते मेला स्टेडियम पहुंची. रास्ते में विभिन्न संगठनों ने फूल बरसाए. कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, नगर परिषद अध्यक्ष कमल पाठक भी यात्रा में शामिल हुए. लोक कलाकारों ने रास्ते में कला का प्रदर्शन किया. कच्छी घोड़ी और कालबेलिया नृत्य के साथ स्वांग रचे. लोक कलाकारों ने वाद्य यंत्र बजाए. मंत्री रावत ने कहा कि आध्यात्मिक यात्रा में बड़ी संख्या में संत, महंत शामिल हुए. आध्यात्मिक यात्रा मेला ग्राउंड पहुंची तो रावत ने संत-महंतों का अभिनंदन किया और आशीर्वाद लिया.

Folk artists performing the Kutchi Ghori dance
कच्छी घोड़ी नृत्य करते लोक कलाकार (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: पुष्कर में एकादशी से पूर्णिमा तक धार्मिक मेले की कैसे हुई शुरूआत? जगत पिता ब्रह्मा के सृष्टि यज्ञ से जुड़ी है मान्यता

Artist performing Kalbelia dance
कालबेलिया नृत्य करती कलाकार (ETV Bharat Ajmer)

पंचतीर्थ स्नान शुरू: हिंदू धर्म में कार्तिक स्नान का खास महत्व है. महिलाएं सुबह ठंडे जल से स्नान करती हैं. कई महिलाएं स्नान के लिए पुष्कर आती हैं. एकादशी से पूर्णिमा तक स्नान का विशेष महत्व है. पुष्कर के 52 घाटों पर सुबह से शाम तक स्नान और पूजन जारी रहता है. ब्रह्मा मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.

Artists performed various roles
कलाकारों ने धरे कई तरह के स्वांग (ETV Bharat Ajmer)

तीर्थ पुरोहित पंडित सतीशचंद्र तिवारी बताते हैं कि चार माह की निंद्रा से भगवान विष्णु प्रबोधिनी ग्यारस को उठते हैं, इसलिए देवउठनी से मंगल कार्य शुरू होते हैं. एकादशी से पूर्णिमा तक सभी देवी देवताओं का वास पुष्कर में होता है.

Worship at the religious fair in Pushkar
पुष्कर में धार्मिक मेले में पूजन (ETV Bharat Ajmer)

