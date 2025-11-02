ETV Bharat / state

पुष्कर में आध्यात्मिक यात्रा से धार्मिक मेले का आगाज, घाटों पर स्नान को उमड़े श्रद्धालु

अजमेर: अंतरराष्ट्रीय तीर्थ श्री पुष्कर में रविवार को आध्यात्मिक यात्रा से धार्मिक मेले का आगाज हुआ. तिथि क्षय के कारण धार्मिक मेला 2 से 5 नवंबर तक ही रहेगा. एकादशी से पूर्णिया तक लाखों श्रद्धालु पुष्कर के पवित्र सरोवर में डुबकी लगाएंगे. देश भर से संत, महंत आदि आएंगे. रविवार को आध्यात्मिक यात्रा में विभिन्न धर्मों के लोग, संत, महंत, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे.

आध्यात्मिक यात्रा पुष्कर में गुरुद्वारे के सामने गायत्री मंदिर से शुरू हुई. यात्रा नए रंगजी मंदिर से होते मेला स्टेडियम पहुंची. रास्ते में विभिन्न संगठनों ने फूल बरसाए. कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत, नगर परिषद अध्यक्ष कमल पाठक भी यात्रा में शामिल हुए. लोक कलाकारों ने रास्ते में कला का प्रदर्शन किया. कच्छी घोड़ी और कालबेलिया नृत्य के साथ स्वांग रचे. लोक कलाकारों ने वाद्य यंत्र बजाए. मंत्री रावत ने कहा कि आध्यात्मिक यात्रा में बड़ी संख्या में संत, महंत शामिल हुए. आध्यात्मिक यात्रा मेला ग्राउंड पहुंची तो रावत ने संत-महंतों का अभिनंदन किया और आशीर्वाद लिया.