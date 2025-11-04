ETV Bharat / state

पुष्कर मेला 2025: मटका दौड़ और म्यूजिकल चेयर में प्रथम दो स्थानों पर स्थानीय, तीसरे स्थान पर रहीं विदेशी महिलाएं

पुष्कर मेले में मटका दौड़ प्रतियोगिता में 8 विदेशी और 13 स्थानीय महिलाओं ने भाग लिया.

Women participating in the Matka race
मटका दौड़ में शामिल महिलाएं (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 4, 2025 at 3:07 PM IST

2 Min Read
अजमेर: अंतरराष्ट्रीय श्री पुष्कर मेला की सतरंगी छटा देशी-विदेशी पावणों को काफी लुभा रही है. मेले में विभिन्न संस्कृति से जुड़े लोग एक होकर लुत्फ उठा रहे हैं. मंगलवार को पारंपरिक खेल मटका दौड़ और म्यूजिकल कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता का आयोजित किया गया. दोनों ही प्रतियोगिता में स्थानीय और विदेशी महिला पर्यटकों ने भाग लिया. इसके अलावा अंतर पंचायत समिति की खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आयोजित हो रही हैं, जिसमें रस्साकशी, कबड्डी, वॉलीबॉल आदि खेल शामिल हैं.

मटका दौड़ में स्थानीय महिलाओं का जलवा: पशुपालन विभाग के अधिकारी और पुष्कर मेले में खेलकूद प्रतियोगिताओं के प्रभारी डॉ कुलदीप अग्रवाल ने बताया कि मंगलवार को पारंपरिक खेलों की श्रृंखला में मटका दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई. इसमें पांच विदेशी और आठ स्वदेशी महिलाओं सहित कुल 13 प्रतियोगियों ने भाग लिया. सिर पर पानी से भरा मटका लेकर स्थानीय और विदेशी पर्यटक महिलाओं ने दौड़ लगाई. इसमें बांदरसिंदरी निवासी आशु चौधरी प्रथम, द्वितीय स्थान पर मोना चौधरी और तीसरे स्थान पर फ्रांस की कैंडेन रही. तीनों विजेताओं को पुरस्कृत किया गया.

पारंपरिक खेलों में स्थानीय महिलाओं का जलवा (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: पुष्कर मेला 2025: तिलक, साफा और मूंछों की प्रतियोगिता, विदेशी जोड़े भी कॉम्पिटिशन में शामिल - MUSTACHE AND TURBAN COMPETITION

Women supporting their teammates
अपने साथियों का समर्थन करतीं महिलाएं (ETV Bharat Ajmer)

35 स्वदेशी और विदेशी महिलाओं ने लिया भाग: डॉ अग्रवाल ने बताया कि म्यूजिकल कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता में 35 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया. इसमें आठ विदेशी महिलाएं भी शामिल रहीं. प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर मसूदा की अनीता कंवर, द्वितीय स्थान पर पुष्कर की दीपा नवल और तीसरे स्थान पर अमेरिका की मेरी रही. यह प्रतियोगिता का लुत्फ सभी प्रतियोगियों और दर्शकों ने उठाया. म्यूजिकल कुर्सी दौड़ प्रतियोगिता में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया एवं अन्य प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए.

Women participated in Musical Chair
म्यूजिकल चेयर में उत्साह से शामिल हुई प्रतिभागी (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: पुष्कर मेला 2025: 'लगान' स्टाइल क्रिकेट मैच में हारी विदेशी पर्यटकों की टीम

अंतर पंचायत समिति प्रतियोगिता: उन्होंने बताया कि देशी-विदेशी पर्यटकों के साथ-साथ अंतर पंचायत समिति की प्रतियोगिताएं भी मेला मैदान में आयोजित हो रही हैं. मंगलवार को रस्साकशी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला केकड़ी और श्रीनगर के बीच हुआ. जिसमें श्रीनगर पंचायत समिति के खिलाड़ियों ने दमखम दिखाते हुए बाजी मारी. इसी तरह कबड्डी प्रतियोगिता का फाइनल मैच केकड़ी और श्रीनगर के बीच हुआ. जिसमें केकड़ी के खिलाड़ियों ने जीत हासिल की. वॉलीबॉल की फाइनल प्रतियोगिता भीनाय और सांवर के बीच हुई. जिसमें भीनाय पंचायत समिति के खिलाड़ियों ने जीत दर्ज की. अंतर पंचायत समिति की खेलकूद प्रतियोगिताएं भी मेले में आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही.

