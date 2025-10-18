ETV Bharat / state

पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में है धनपति कुबेर का मंदिर, धरतेरस पर खुलते हैं पट, आशीर्वाद लेने पहुंचे श्रद्धालु

धनपित कुबेर का मंदिर वैसे तो सालभर बंद रहता है, लेकिन धनतेरस से भाई दूज तक खुला रखा जाता है.

DHAN KUBER TEMPLE IN PUSHKAR
धनपति कुबेर मंदिर (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 18, 2025 at 3:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर परिसर में धनपति कुबेर द्वारपाल के रूप में विराजमान हैं. धनपति कुबेर का यह मंदिर वर्ष में केवल 5 दिन ही खोला जाता है. ये 5 दिन धरतेरस से लेकर भाई दूज तक होते हैं. इस साल भी धनतेरस यानी शनिवार को मंदिर को दर्शनों के लिए खोला गया. पट खोलने के साथ ही पूजा-अर्चना की गई. धनपति कुबेर का आशीर्वाद लेने के लिए श्रद्धालु भी पहुंचे.

पांच दिन खुला रहेगा धनपति कुबेर का मंदिर: ब्रह्मा मंदिर के पुजारी पंडित कृष्ण गोपाल वशिष्ठ ने बताया कि जगत पिता ब्रह्मा के द्वारपाल धनपति कुबेर और देवताओं के राजा इंद्र हैं. ब्रह्मा मंदिर के दोनों और कुबेर और इंद्र के मंदिर हैं. भगवान इंद्र के मंदिर के पट वर्षा ऋतु के शुरू होते ही खोल दिया जाता है और वर्षा ऋतु के समाप्त होने तक पट खुले रहते हैं. जबकि धनपति कुबेर मंदिर के पट वर्ष में धनतेरस को खोले जाते हैं जो दीपावली के अगले दिन भाई दूज को बंद किये जाते हैं.

धनपति कुबेर मंदिर का पट खुला, श्रद्धालुओं ने लिया आशीर्वाद (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: अजमेर: विश्व के दो अति प्राचीन कुबेर मंदिरों के खुले कपाट, धनतेरस के अवसर पर हुई विशेष पूजा-अर्चना

उन्होंने बताया कि पांच दिवसीय दीपोत्सव के दौरान धनपति कुबेर की नित्य पूजा होती है. वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शनों के लिए आते हैं. वशिष्ठ बताते हैं कि कार्तिक मास की त्रयोदशी के दिन भगवान धनपति कुबेर मंदिर के पट खोले जाते हैं. मंदिर में धनपति कुबेर हाथी पर विराजमान हैं. शनिवार को धनपति कुबेर का अभिषेक करके श्रृंगार किया गया और उसके बाद पूजा-अर्चना कर महाआरती की गई. उन्होंने बताया कि 5 दिन के दीपोत्सव के दौरान नित्य धनपति कुबेर की पूजा-अर्चना होगी.

पढ़ें: धनतेरस पर माता वैभव लक्ष्मी के मंदिर में श्रद्धालु भेंट करते हैं झाड़ू, दीपावली पर लगाते हैं खीर का भोग

धन संपदा की करते हैं कामना: स्थानीय ईशु पाराशर बताते हैं कि श्रद्धालुओं के साथ-साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी भगवान धनपति कुबेर के दर्शन के लिए आते हैं और परिवार में धन, संपदा और समृद्धि की कामना करते हैं. यहां धनपति कुबेर श्रद्धालुओं की कामना भी पूरी करते हैं. उन्होंने बताया कि पुष्कर आने वाले तीर्थ यात्रियों को जब भगवान धनपति कुबेर के बारे में पता चलता है, तो इस अवसर को वह नहीं चूकते. जिस प्रकार विश्व में जगत पिता ब्रह्मा का इकलौता मंदिर पुष्कर में है, उसी प्रकार धनपति कुबेर का मंदिर एकमात्र जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के परिसर में है.

TAGGED:

धनपति कुबेर
KUBER AND INDRA TEMPLE IN PUSHKAR
BRAHMA MANDIR TEMPLE IN PUSHKAR
KUBER TEMPLE OPENED ON DHANTERAS
DHAN KUBER TEMPLE IN PUSHKAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explained: ग्रीन पटाखे बनाम पारंपरिक पटाखे, असली FIRECRACKERS की पहचान कैसे करें?

सुबह खाली पेट खा लें पीपल का पत्ता, आस-पास नहीं फटकेंगी ये दर्जन भर बीमारियां!

बीकानेर में विद्वानों ने की घोषणा- 20 को ही दीपावली पर्व, लेकिन 22 को गोवर्धन पूजा

धनतेरस की शाम यम दीपक जलाना होता है शुभ, जानें मुहूर्त, मंत्र, विधि और महत्व – अकाल मृत्यु से मिलती है रक्षा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.