Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

राज्यपाल बागडे बोले- भारतीय गायों की नस्ल है उन्नत, दुग्ध का भुगतान महिलाओं के खाते में जाना चाहिए

अजमेर जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति की ओर से आयोजित सहकार अधिवेशन में 10 प्रस्ताव पारित किए गए. राज्यपाल ने कही ये बड़ी बात...

RAJASTHAN GOVERNOR HARIBHAU BAGADE
राज्यपाल ने डेयरी के सहकार अधिवेशन में की शिरकत (Courtesy : Rakesh Sharma)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 14, 2025 at 5:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने पुष्कर में सहकार अधिवेशन में शुक्रवार को शिरकत की. अजमेर जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति की ओर से आयोजित सहकार अधिवेशन में 10 प्रस्ताव पारित किए गए. वहीं, 1400 करोड़ का बजट भी अधिवेशन में पास किया गया. इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि दुग्ध का भुगतान महिलाओं के खाते में जाना चाहिए. इसको लेकर अजमेर डेयरी ने भी भरोसा दिलाया कि दुग्ध समितियों में 100 से ज्यादा महिलाएं हैं. समिति में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा जाएगा.

अजमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के सहकार अधिवेशन में संबोधन देते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि सहकार क्षेत्र में डेयरी ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था है. पशुपालकों को उनकी मेहनत का पूरा दम मिले और वह अपने परिवार का गुजारा भली-भांति से कर सके. उन्होंने कहा कि अजमेर डेयरी चेयरमैन रामचंद्र चौधरी ने 54 रुपए प्रतिकिलो दूध के भाव में 10 रुपए की वृद्धि की है जो पशुपालकों के हित में है.

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने क्या कहा, सुनिए... (Courtesy : Rakesh Sharma)

राज्यपाल ने भारतीय नस्ल की गायों को ज्यादा से ज्यादा पालने के लिए पशु पालकों को कहा. उन्होंने भारतीय नस्ल की गायों के दूध और उसकी गुणवत्ता के बारे में भी बताया. अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने बताया कि राजस्थान से थारपारकर और गिर नस्ल की गाय 50 साल पहले वे महाराष्ट्र लेकर गए थे. उन्होंने बताया कि गायों को अच्छा खाने को मिलेगा तो वह ज्यादा दूध देंगी, लेकिन कुछ लोग गायों को चरने छोड़ देते हैं और जब वह गाय घर लौटती है तो गाय को कम खाने को देते हैं. ऐसे में गाय ने कम दूध देना शुरू कर दिया और यह धारणा बन गई कि भारतीय नस्ल की गाय कम दूध देती है. भारतीय नस्ल की गाय उन्नत है और उनका दूध काफी गुणवत्ता युक्त है.

पढ़ें : राजस्थान को दुग्ध उत्पादन में अव्वल बनाने की तैयारी, चार जिलों की 48 महिलाएं गुजरात में लेंगी ट्रेनिंग

महिलाओं के खाते में डालेंगे भुगतान : अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने कहा कि पशुपालकों के लिए आज का दिन स्वर्णिम रहा है. डेयरी के सहकार अधिवेशन में पहली बार राज्यपाल ने शिरकत की है. चौधरी ने कहा कि राज्यपाल ने डेयरी के कार्यों की सरहाना की. उन्होंने बताया कि अधिवेशन में 1400 करोड़ रुपए का बजट पास किया है. वहीं, 21 नवंबर से 10 रुपए लीटर बढ़ाकर किसानों को देंगे. गत वर्ष से 54 रुपए 40 पैसे पशुपालकों को दे रहे है.

चौधरी ने बताया कि राज्यपाल ने पशुपालक को दिए जाने वाला भुगतान महिलाओं के खाते में देने के लिए कहा है. वर्तमान में 40 फीसदी भुगतान महिलाओं के खाते में ही हो रहा है और अब पशुपालकों की पत्नियों के खातों में भुगतान किया जाएगा. दुग्ध क्षेत्र में हिंदुस्तान अव्वल है. उसके पीछे महिलाएं, छोटे किसानों और सहकारिता का है. उन्होंने कहा कि महिलाएं बचत जबरदस्त करती हैं. चौधरी ने बताया कि अधिवेशन में 10 प्रस्ताव नहीं पास किए गए हैं.

TAGGED:

DAIRY COOPERATIVE CONVENTION
PUSHKAR DAIRY
दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति
INDIAN COW BREEDS
GOVERNOR HARIBHAU BAGADE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मधुमेह का बढ़ता खतरा: छोटे बच्चे भी आ रहे चपेट में, आयुर्वेद में छिपा है समाधान

'जेब में पैसे होते हैं तभी...' एक ताने ने शौक को बनाया जुनून, पढ़िए मोतीलाल मोहता की कहानी

अलवर म्यूजियम में हर साल आ रहे 50 हजार से ज्यादा सैलानी, दुलर्भ कलाकृति, ऐतिहासिक हथियार आकर्षण का केंद्र

Tri Services Exercise : 'अखंड प्रहार' में वायुसेना और थलसेना का तालमेल, थार के धोरों में स्वदेशी तकनीक का दिखा दम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.