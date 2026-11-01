गन्ने के बिना माता लक्ष्मी की पूजा है अधूरी, इसी नैवेद्य से मिला संसार को 'वैभव', जानें कैसे हुई शुरुआत
दीपावली पर माता लक्ष्मी के पहले पूजन और गन्ने की उत्पत्ति का केंद्र पुष्कर रहा है. पढ़िए प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट...
Published : November 1, 2026 at 6:48 AM IST
अजमेर : कार्तिक मास की अमावस्या की घनी अंधेरी रात जब दीपों की कतारों से जगमगा उठती है, तब सनातन परंपरा अपने सबसे बड़े पर्व दीपावली का उत्सव मनाती है. वनवास पूरा कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने की खुशी में दीप जलाने का विधान है, लेकिन इसी रात धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की अधिष्ठात्री माता महालक्ष्मी के विशेष पूजन का भी विधान है. दीपावली की पूजा के दौरान खिलौने, बताशे और फलों के साथ एक वस्तु सबसे प्रमुख रूप से दिखाई देती है वह है हरा-भरा गन्ना. गन्ने की मौजूदगी के बिना माता लक्ष्मी का दीपावली पूजन अधूरा माना जाता है.
पौराणिक धर्मग्रंथों के अनुसार समूचे विश्व में जगतपिता ब्रह्मा का एकमात्र मान्य तीर्थ पुष्कर है. पुष्कर ही वह पावन केंद्र है जहां बैठकर ब्रह्मा जी ने संपूर्ण जगत का निर्माण किया था. सृष्टि का निर्माण तो हो गया, लेकिन यह आरंभिक सृष्टि पूरी तरह से 'श्री' यानी लक्ष्मी से रहित थी. न वैभव था, न संपन्नता और न ही उल्लास. देवराज इंद्र को इस बात की गहरी चिंता सताने लगी कि बिना लक्ष्मी की कृपा के इस विशाल सृष्टि का संचालन और पोषण आखिर कैसे संभव होगा?.
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सृष्टि में संतुलन, अमृत और ऐश्वर्य की स्थापना के लिए देवताओं और दानवों ने मिलकर क्षीरसागर में समुद्र मंथन किया. इस मंथन के परिणामस्वरूप चौदह दिव्य रत्नों में से एक के रूप में माता महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ. देवी लक्ष्मी ने अपने वर के रूप में जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को चुना और वे क्षीरसागर में शेषनाग की शय्या पर उनके साथ विराजमान हुईं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, तीर्थराज पुष्कर से मात्र कुछ ही दूरी पर कभी वह दिव्य क्षीरसागर स्थित था, जो बाद में भौगोलिक परिवर्तनों के कारण सूख गया. माता लक्ष्मी के इस पावन प्राकट्य पर समस्त देवलोक ने उनका वंदन किया. देवताओं द्वारा माता लक्ष्मी के स्वागत का वह भव्य उत्सव ही इस धरा पर मनाई गई सबसे पहली दीपावली थी.
ऐसे हुई माता लक्ष्मी के पूजन की शुरुआत : पुष्कर से लगभग पच्चीस किलोमीटर की दूरी पर क्षीरसागर में शेषनाग पर विश्राम करने वाले भगवान विष्णु की नाभि से ही कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे. पुष्कर के सूरजकुंड क्षेत्र में एक अत्यंत प्राचीन और सिद्ध स्थल है, जिसे स्थानीय लोग श्रद्धा से 'कानबाय' कहते हैं. इस मंदिर में भगवान चतुर्भुज विष्णु शेषनाग की शय्या पर विश्राम की मुद्रा में हैं और जगतपिता ब्रह्मा जी उनकी सेवा में लीन दिखाई देते हैं. इस स्थान की महत्ता इतनी अधिक है कि मान्यता अनुसार यहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम दो बार और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण सात बार पधार चुके हैं.
कानबाय मंदिर के पुजारी महावीर प्रसाद वैष्णव इस प्राचीन परंपरा के विषय में बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में लक्ष्मी का अभाव था, तब माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में एक महान अनुष्ठान हुआ. समुद्र मंथन से प्रकट होने के बाद भगवान इंद्र ने 'इंद्र सूक्त' और सप्त ऋषियों ने 'श्रीसूक्त' के मंत्रों से देवी की स्तुति की. जगतपिता ब्रह्मा जी ने माता लक्ष्मी का अभिषेक और पूजन किया. पुजारी वैष्णव बताते हैं कि देवी के अभिषेक के लिए ब्रह्मा जी ने अपनी तपोभूमि पुष्कर में 'ईख' यानी गन्ने की वनस्पति की उत्पत्ति की थी.
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ब्रह्मा जी ने गन्ने के पवित्र और मधुर रस से महालक्ष्मी का प्रथम अभिषेक किया और नैवेद्य के रूप में साबुत गन्ने उन्हें समर्पित किए. इस पावन पूजन से प्रसन्न होकर माता लक्ष्मी ने सृष्टि पर अपनी कृपा बरसाई और जगत धन, वैभव और समृद्धि से भर उठा. उसी दिन से दीपावली के पूजन में गन्ने का नैवेद्य अर्पित करना अनिवार्य परंपरा बन गया. उन्होंने बताया कि जगत पिता ब्रह्मा ने ईख की उत्पत्ति करने के बाद से ही पुष्कर में ईख की खेती की जाने लगी. यहीं से गन्ने की खेती अन्य जिलों और राज्यों में ही नहीं अन्य देशों में भी पहुंची. पुष्कर में गन्ना काफी मात्रा में होता था. पुष्कर मेले में लगने वाले कार्तिक मेले में आने वाले लोग पुष्कर से माता लक्ष्मी का प्रसाद रूप में गन्ना खरीद कर घर ले जाते थे. आज भी माता लक्ष्मी के पूजन में गन्ना जरूर रखा जाता है. वहीं पुष्कर मेले से लोग आज भी अपने घर गन्ना खरीद कर ले जाते है.
दुनिया को मिली मिठास : जगत पिता ब्रह्मा ने ईख की उत्पत्ति की और उसके रस से अभिषेक करके उन्होंने माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया तो संसार को सुख समृद्धि और वैभव हासिल हुआ. वही ईख ने दुनिया को मिठास दी जिसकी शुरुआत भी पुष्कर से हुई. यानी दुनिया को मिठास देने वाला भी पुष्कर ही है. गन्ने के रस से ही गुड़ और शक्कर बनती है और उनसे मिठाइयां बनती है.
पुष्कर में पानी की किल्लत से सिमटी गन्ने की खेती : कभी पुष्कर का अरण्य क्षेत्र गन्ने की लहलहाती फसलों के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध था. उस दौर में पुष्कर में पांच पवित्र जल धाराएं बहा करती थीं, जिनका पावन संगम नांद गांव में होता था. पानी की भरपूर उपलब्धता और अनुकूल वातावरण के कारण पुष्कर और उसके आसपास के दर्जनों गांवों में बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती होती थी. जगह-जगह गन्ने की चरखी चलती थी और गुड़ की सोंधी खुशबू पूरे इलाके में महकती थी.
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परंतु समय के साथ भूजल स्तर में भारी गिरावट और प्राकृतिक जल स्रोतों के सूखने से यह पारंपरिक खेती अब अंतिम सांसें गिन रही है. स्थानीय किसान जयसिंह रावत बताते हैं कि उनकी कई पीढ़ियां इसी क्षेत्र में गन्ने की खेती करती आई हैं. पहले गांव-गांव में गुड़ बनाने के कोल्हू और चरखियां दिन-रात चलती थीं, लेकिन पानी की भारी किल्लत ने किसानों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया. आज हालात यह हैं कि अधिकतर किसानों ने गन्ने की खेती छोड़ दी है. अब केवल वही किसान अपनी थोड़ी-बहुत जमीन पर गन्ना बोते हैं, जो इसे अपनी धार्मिक परंपरा और शुभता का प्रतीक मानते हैं. किसान इन गन्नों को दीपावली और पुष्कर मेले के दौरान बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं.
रावत ने बताया कि गन्ने को शुभ माना जाता है. किसान गन्ने से ही माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं. किसान महेंद्र सिंह बताते हैं कि पुष्कर क्षेत्र में गन्ने की फसल काफी कम हो गई है, जो किसान गन्ने की फसल कर रहे हैं, वह काफी अच्छी पैदावार भी पा रहे हैं. उन्होंने बताया कि गन्ने की अलग-अलग किस्म होती हैं. इनमें दीपावली पर गन्ने की फसल आ जाती है. दीपावली और मेले में काले गन्ने की डिमांड ज्यादा रहती है. उन्होंने बताया कि पुष्कर मेले में अधिकतर लोग गन्ने खरीद कर घर ले जाते हैं. बरसों पहले तो पुष्कर क्षेत्र में पानी की कमी नहीं थी तो गन्ने की फसल भी काफी होती थी, अब जिन किसानों के पास ट्यूबवेल है वे ही ड्रिप सिस्टम से सिंचाई कर गन्ने की फसल कर रहे हैं.
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