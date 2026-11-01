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गन्ने के बिना माता लक्ष्मी की पूजा है अधूरी, इसी नैवेद्य से मिला संसार को 'वैभव', जानें कैसे हुई शुरुआत

गन्ना बना प्रसाद ( फोटो ईटीवी भारत gfx )

अजमेर : ​कार्तिक मास की अमावस्या की घनी अंधेरी रात जब दीपों की कतारों से जगमगा उठती है, तब सनातन परंपरा अपने सबसे बड़े पर्व दीपावली का उत्सव मनाती है. वनवास पूरा कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के अयोध्या लौटने की खुशी में दीप जलाने का विधान है, लेकिन इसी रात धन, ऐश्वर्य और सौभाग्य की अधिष्ठात्री माता महालक्ष्मी के विशेष पूजन का भी विधान है. दीपावली की पूजा के दौरान खिलौने, बताशे और फलों के साथ एक वस्तु सबसे प्रमुख रूप से दिखाई देती है वह है हरा-भरा गन्ना. गन्ने की मौजूदगी के बिना माता लक्ष्मी का दीपावली पूजन अधूरा माना जाता है.