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पुष्कर में 200 साल पुराना चमत्कारी चंद्र देव मंदिर, शरद पूर्णिमा और करवा चौथ पर उमड़ती है भारी भीड़

चंद्र देवता का प्राचीन मंदिर ( फोटो ईटीवी भारत अजमेर )

अजमेर : तीर्थराज पुष्कर केवल जगतपिता ब्रह्मा के एकमात्र मंदिर के लिए ही विख्यात नहीं है, बल्कि यहां के कण-कण और पावन सरोवर के 52 घाटों में सनातन संस्कृति का गहरा इतिहास समाया हुआ है. सरोवर के इन्हीं पावन तटों में से एक है 'चंद्र घाट', जहां भगवान चंद्रमा का लगभग 200 वर्ष पुराना अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी मंदिर स्थित है. इस देवालय की सबसे बड़ी खूबी यहां स्थापित भगवान चंद्र की धातु से निर्मित प्रतिमा है, जिसमें एक साथ अर्धचंद्र और पूर्ण चंद्र के दर्शन होते हैं. पूरे राजस्थान में नवग्रहों में से चंद्र देव का यह इकलौता ऐसा स्वतंत्र और प्राचीन मंदिर माना जाता है.

मंदिर में पूर्णिमा पर लोग दर्शन और विशेष अनुष्ठान के लिए आते हैं. सनातन हिंदू धर्म में सूर्य चंद्र का विशेष महत्व है. सूर्य और चंद्र के बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती. संसार के निर्माण में सूर्य और चंद्र की विशेष भूमिका है. वैदिक पंचांग और खगोलीय शास्त्र में तिथियों की गणना इन पर ही आधारित है. शरद पूर्णिमा, करवा चौथ और कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है.