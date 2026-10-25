पुष्कर में 200 साल पुराना चमत्कारी चंद्र देव मंदिर, शरद पूर्णिमा और करवा चौथ पर उमड़ती है भारी भीड़
पुष्कर में स्थित प्राचीन चंद्र मंदिर में पूजा और अनुष्ठान से गंभीर चंद्र दोष समाप्त होते हैं. प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट..
Published : October 25, 2026 at 11:48 AM IST
अजमेर : तीर्थराज पुष्कर केवल जगतपिता ब्रह्मा के एकमात्र मंदिर के लिए ही विख्यात नहीं है, बल्कि यहां के कण-कण और पावन सरोवर के 52 घाटों में सनातन संस्कृति का गहरा इतिहास समाया हुआ है. सरोवर के इन्हीं पावन तटों में से एक है 'चंद्र घाट', जहां भगवान चंद्रमा का लगभग 200 वर्ष पुराना अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी मंदिर स्थित है. इस देवालय की सबसे बड़ी खूबी यहां स्थापित भगवान चंद्र की धातु से निर्मित प्रतिमा है, जिसमें एक साथ अर्धचंद्र और पूर्ण चंद्र के दर्शन होते हैं. पूरे राजस्थान में नवग्रहों में से चंद्र देव का यह इकलौता ऐसा स्वतंत्र और प्राचीन मंदिर माना जाता है.
मंदिर में पूर्णिमा पर लोग दर्शन और विशेष अनुष्ठान के लिए आते हैं. सनातन हिंदू धर्म में सूर्य चंद्र का विशेष महत्व है. सूर्य और चंद्र के बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती. संसार के निर्माण में सूर्य और चंद्र की विशेष भूमिका है. वैदिक पंचांग और खगोलीय शास्त्र में तिथियों की गणना इन पर ही आधारित है. शरद पूर्णिमा, करवा चौथ और कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व है.
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200 वर्ष पूर्व हुआ था देवालय का निर्माण : मंदिर के इतिहास के विषय में मुख्य पुजारी पंडित सौरभ शास्त्री बताते हैं कि इस पावन धाम की स्थापना करीब दो शताब्दी पूर्व जयपुर के एक संपन्न सेठ श्याम लाल ने करवाई थी. पुष्कर सरोवर पर जब चंद्र घाट का पक्का निर्माण कार्य चल रहा था, उसी दौरान इस दिव्य मंदिर को भी रूप दिया गया. पंडित शास्त्री बताते हैं कि चंद्रदोष निवारण के लिए पूर्णिमा पर यहां अनुष्ठान भी होते हैं. खासकर पूर्णिमा के दिन यहां कई लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं. उन्होंने बताया कि राजस्थान में भगवान चंद्र देवता का यह पहला मंदिर है. यहां भगवान चंद्र देवता की नित्य सुबह और शाम को पूजा अर्चना होती है.
पंडित शास्त्री के अनुसार, मंदिर में स्थापित धातु की भव्य प्रतिमा शिल्प कला और ज्योतिषीय विधान का अनुपम उदाहरण है. आमतौर पर मंदिरों में नवग्रहों के साथ चंद्र देव की छोटी मूर्तियां देखने को मिलती हैं, परंतु यहां भगवान चंद्र अपने पूर्ण वैभव के साथ विराजमान हैं. श्रद्धालु जब इस विग्रह को देखते हैं, तो उन्हें एक ही प्रतिमा में घटती-बढ़ती कलाओं यानी अर्धचंद्र और पूर्ण चंद्र के साक्षात दर्शन एक साथ प्राप्त होते हैं. यहां प्रतिदिन सुबह और शाम पारंपरिक वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान की आरती और श्रृंगार किया जाता है.
कुंडली के चंद्र दोष और मानसिक तनाव से मुक्ति का केंद्र : पुष्कर के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित पंडित पवन राजोरिया के अनुसार, मानव जीवन और मन की स्थिति पर चंद्रमा का सीधा नियंत्रण होता है. ज्योतिष शास्त्र का बुनियादी सिद्धांत है "चंद्रमा मनसो जातः", अर्थात चंद्रमा सीधे हमारे अवचेतन मन और भावनाओं को संचालित करता है. जब किसी जातक की जन्मकुंडली में चंद्रमा नीच राशि में हो, राहु-केतु के प्रभाव से ग्रहण दोष या विष दोष बना रहा हो, अथवा छठे, आठवें या बारहवें भाव में पीड़ित होकर बैठा हो, तो व्यक्ति गंभीर मानसिक अशांति, अनिद्रा, अवसाद और अज्ञात भय से घिर जाता है. ऐसे जातकों के पारिवारिक जीवन और माता के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता है.
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पंडित राजोरिया बताते हैं कि जिन श्रद्धालुओं को इस सिद्ध पीठ की जानकारी है, वे विशेष रूप से पूर्णिमा, सोमवार और चंद्र ग्रहण के समय यहां आकर विशेष शांति पाठ, अभिषेक और चंद्र दोष निवारण अनुष्ठान करवाते हैं. भगवान चंद्र देव की कृपा से कुंडली के अशुभ योग शांत होते हैं और व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक स्थिरता का संचार होता है.
उन्होंने बताया कि भगवान चंद्र देवता का मंदिर बहुत कम देखने को मिलते हैं. पुष्कर में चंद्र देवता का मंदिर 200 बरस प्राचीन है. पंडित राजोरिया बताते हैं कि जिन लोगों को चंद्र देवता के मंदिर के बारे में पता है वह इसके महत्व को जानते हैं और चंद्र दोष के निवारण के लिए यहां पूजा करवाते हैं. साथ ही कई लोग चंद्र देवता का आशीर्वाद पाने के लिए भी मंदिर आते हैं. पूर्णिमा पर भगवान चंद्र देवता का विशेष प्रभाव रहता है यही वजह है की पूर्णिमा पर श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं.
भगवान चंद्र देवता के मंदिर ऐसे पहुंचे : अक्सर पुष्कर आने वाले तीर्थयात्री ब्रह्मा मंदिर और वराह मंदिर के दर्शन कर लौट जाते हैं, क्योंकि घाटों के अंदरूनी हिस्सों में स्थित इन प्राचीन धरोहरों की जानकारी आम लोगों तक कम पहुंच पाती है. चंद्र देव के मंदिर तक पहुंचना बेहद सुगम है. पुष्कर के मुख्य सरोवर की परिक्रमा करते हुए 108 महादेव घाट के समीप पहुंचे. 108 महादेव घाट के ठीक पास चंद्र घाट बना है, जहां से लगभग 25 सीढ़ियां चढ़कर सीधे मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा जा सकता है. दूसरा वैकल्पिक रास्ता वराह घाट चौक से होकर जाता है, जहां चौक से पहले वाली संकरी और शांत आध्यात्मिक गली से होते हुए श्रद्धालु सीधे मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंच सकते हैं.
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शरद पूर्णिमा और औषधीय खीर का महत्व : धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूरे वर्ष में शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है. इस रात्रि चंद्र देव की किरणों से पृथ्वी पर दिव्य अमृत रस की वर्षा होती है. इसी परंपरा के तहत मंदिर परिसर में रातभर खीर को खुले आकाश के नीचे रखा जाता है. चंद्रमा की शीतल किरणें पड़ने के बाद उस खीर में विशेष औषधीय और सात्विक गुण आ जाते हैं, जिसे अगले दिन प्रसाद रूप में ग्रहण करने से कई शारीरिक व मानसिक व्याधियां शांत होती हैं. इसी पर्व से उत्तर भारत में गुलाबी ठंड यानी शीत ऋतु की शुरुआत भी मानी जाती है.