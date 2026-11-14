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पुष्कर पशु मेला 2026 : क्या वाकई लाखों–करोड़ों के घोड़े बिके मेले में? जानिए असली कहानी

अजमेर : विश्व विख्यात श्री पुष्कर पशु मेला 2026 का अनौपचारिक आगाज हो चुका है. पुष्कर में मिट्टी के दड़ो पर घोड़ों की चहलकदमी और हिनहिनाने की आवाज गूंज रही है. मिट्टी के दड़ो पर सैकड़ों शामियाने लग गए हैं. मेले में सिंधी, काठियावाड़ी नस्ल और मारवाड़ी नस्ल सहित कई तरह के अश्व लाए गए हैं. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर इनमें से कई घोड़ों की कीमत लाखों–करोड़ों में होने का दावा किया जा रहा है. इस दावे में आधा सच और आधा झूठ है. आइए जानते हैं क्या है करोड़ों के घोड़ों की असली कहानी...

महंगे घोड़ों का सफेद झूठ : मेले में घोड़े–घोड़ियों के बच्चे भी बिकने के लिए आए हैं. इनकी खरीद शुरू हो चुकी है. खास बात यह कि मेले में आने वाले घोड़े–घोड़ियों को लेकर भ्रामक प्रचार भी हो रहा है. मसलन मेले में 21 करोड़ का घोड़ा, 5-5 करोड़ के घोड़े भी बिकने को आए हैं. मेले के इतिहास में आज तक साढ़े पांच लाख रुपए से अधिक का घोड़ा कभी नहीं बिका. पशुपालन विभाग के पास मेले में बिकने वाले घोड़े–घोड़ियों की खरीद के आंकड़े रहते हैं. जिनके आधार पर मेले में कुल व्यापार का आंकड़ा निकाला जाता है. सोशल मीडिया पर परोसा गया झूठ दरअसल उन्नत नस्ल के घोड़े का प्रचार होता है. ऐसे घोड़े बिकने के लिए नहीं बल्कि प्रदर्शनी के जरिए उनका प्रचार–प्रसार के लिए ले जाते हैं. ताकि उनसे ब्रीडिंग के दाम बेहतर मिल सके.

'ऊंची कीमत पर बोली किसने लगाई?' : पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक डॉ नवीन परिहार ने बताया कि मेले में 850 घोड़े आ चुके हैं. डॉ परिहार ने बताया कि मेलें में सबसे ज्यादा मारवाड़ी नस्ल के घोड़े–घोड़ी नजर आ रहे हैं. इनके अलावा काठियावाड़ी, सिंधी नस्ल भी हैं. नुकरे कोई नस्ल नहीं है, यह केवल सफेद रंग है. महंगे दामों वाले घोड़े–घोड़ियां के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेले में 21, 11, 5 करोड़ के घोड़े जैसा कुछ नहीं है. उन्होंने कहा कि मेले में कोई कह देगा कि मेरा घोड़ा 20 करोड़ का है या फिर एक अरब का भी बता सकता है. सोचने वाली बात यह है कि उसे घोड़े की बोली किसने लगाई है. यह केवल एक प्रचार का तरीका है. उन्होंने बताया कि जीएसटी की टीमें भी मेले में घूम रही हैं. यदि कोई ऊंची बोली भी लगती है, तो वह उनकी नजर में रहेंगे. मेरी अपील है कि जो भी पुष्कर को प्रचारित कर रहे हैं, वे इस तरह की भ्रामक कंटेंट डालने से परहेज करें.

ब्रीडिंग से होती है मोटी कमाई : मेले में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों के कई जिलों से पशुपालक आ चुके है. अश्व मंडी सज चुकी है. इनमें ज्यादातर घोड़े और घोड़ियां बिकने के लिए आए हैं. जबकि कुछ घोड़े केवल प्रदर्शन के लिए लाए गए हैं. प्रदर्शन के लिए लाए गए घोड़ों को ब्रीड करवाने या उनके सिमन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है. मारवाड़ी उन्नत नस्ल को सहेज कर उनसे ब्रीडिंग या सिमन का कारोबार किया जाता है, जो एक बार में हजारों से लाखों तक होता है. मेले में कृष्णा नाम की सफेद घोड़ी और त्रिदेव घोड़ा भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. मालिक भागचंद बताते हैं कि कृष्णा घोड़ी की हाइट मेले में सबसे ऊंची है. इसकी हाइट 70 इंच से ज्यादा है. वहीं त्रिदेव घोड़े की हाइट 65 इंच है. दोनों अपनी कद और काठी के अलावा रंग के कारण आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं.

मेले में आकर्षण बने हुए हैं मारवाड़ी नस्ल के घोड़े (ETV Bharat Ajmer)

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ब्रीडिंग के लिए बेहतर है यह नस्ल : महाराष्ट्र के जालना क्षेत्र से पुष्कर मेले में घोड़े–घोड़ियां लेकर आए माजिद सोलन के पास आरडीएक्स और एलेक्स नाम के दो मारवाड़ी नस्ल के घोड़े हैं. इनके अलावा 10 घोड़े–घोड़ी और उनके पास हैं. उन्होंने बताया कि 10 साल से वे पुष्कर मेले में आ रहे हैं. पहले यहां लाइट, पानी की सुविधा नहीं थी. शामियाने लगाने की कोई व्यवस्था तक नहीं थी. लेकिन अब सब व्यवस्थित है. शामियाने लगाने के लिए प्लॉट ऑनलाइन रिजर्व होते हैं. अस्थाई रूप से बिजली और पानी भी मिल रहा है. उन्होंने बताया कि मारवाड़ी नस्ल के घोड़े एलेक्स की आयु 10 साल है और उसकी हाइट 65 इंच है. जबकि आरडीएक्स की उम्र 6 वर्ष और उसकी हाइट 68 इंच है, जो मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों में काफी ऊंची है. दोनों मारवाड़ी उन्नत नस्ल के घोड़े हैं और ब्रीडिंग के लिए बेहतर हैं. माजिद बताते हैं कि एक बार ब्रीडिंग के एक लाख रुपए लेते हैं.

सफेद रंग का घोड़ा बना आकर्षण का केंद्र (ETV Bharat Ajmer)

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मारवाड़ी नस्ल की रहती है ज्यादा डिमांड : गुजरात के पाटन क्षेत्र से आए आनंद भाई देसाई बताते हैं कि तीन पीढ़ियों से उनके परिवार में आश्वपालन किया जा रहा है. पुष्कर मेले में उनके पिता आया करते थे. उसके बाद उनके बड़े भाई और अब वह भी अपने बड़े भाई के साथ मेले में मारवाड़ी नस्ल के 16 घोड़े और घोड़ियां के साथ आए हैं. इनमें से तीन बिक चुके हैं. देसाई ने बताया कि मारवाड़ी नस्ल के घोड़े अपने मालिक से प्यार करते हैं और वफादार होते है. यह भारत की सभी नस्लों में से सबसे बेहतर मानी जाती है. मेले में मारवाड़ी नस्ल के अलावा नुकरे, सिंधी, काठियावाड़ी नस्ल के घोड़े और घोड़ियां बिकने के लिए आए हैं. उन्होंने बताया कि घोड़े को जितना अच्छे से पालेंगे, उतना ही पाएंगे. बेचने और खरीदने वाले पर निर्भर है कि बेचने वाला कितना मांग रहा है और खरीदने वाला उस डिमांड को पूरा करने की क्षमता रखता है या नहीं. यहां घोड़े हजारों से लेकर करोड़ों रुपए तक के हैं.