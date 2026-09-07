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Pushkar Cattle Fair : अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 17 नवंबर से होगा शुरू, जानिए क्या होगा खास...

पशुपालन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है. मेले में अश्वों की एंडोरेंस राइड और रेवाल रेस प्रतियोगिता करेगी पशुपालकों को आकर्षित...

Pushkar Cattle Fair 2026
पुष्कर मेले में पर्यटकों के लिए स्वागत में बनाई गई कलाकृति (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 7, 2026 at 7:33 PM IST

7 Min Read
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अजमेर: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 17 नवंबर से शुरू होने जा रहा है. हालांकि, दीपावली के अगले दिन से ही पशु के साथ पशुपालकों का आना पुष्कर में शुरू हो जाता है. यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पुष्कर मेला अब ऊंटों के साथ-साथ अश्व मेला भी बनता जा रहा है. यहां गरीब और मध्यम ऊंट पालक अपने ऊंटों के साथ आते हैं तो कम बजट से लेकर महंगे दामों में बेचने के लिए आते हैं.

इस बार अश्व पालन के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पशुपालन विभाग कई नवाचार करने जा रहा है. इसके तहत सभी अश्व पालकों को समान रूप से मेले के दौरान होने वाली विशेष एंडोरेंस राइड और हॉर्स रेवाल राइड की प्रतियोगिताएं होंगी. अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला को लेकर पशुपालन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है. इस बार पुष्कर पशु मेले में आने वाले देसी-विदेशी पर्यटकों और पशुपालकों को कई तरह के नवाचार देखने को मिलेंगे. पुष्कर का अंतरराष्ट्रीय पशु मेला सात समंदर पार से आने वाले विदेशी पर्यटकों को काफी लुभाता है.

डॉ. नवीन परिहार ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Ajmer)

पुष्कर के मिट्टी के दड़ो में पुष्कर मेले के दौरान सतरंगी लोक संस्कृति सजती है तो विदेशी पर्यटकों का खास आकर्षण रहती है. इनमें राजस्थानी परिधानों में पुरुष और महिलाएं, पशुओं की सजावट और संख्या खासकर ऊंट और घोड़े पर्यटकों को काफी लुभाते हैं. मेले ऊंट की संख्या में साल दर साल गिरावट आ रही है, लेकिन अश्वों की संख्या बढ़ रही है. छोटे-बड़े अश्व पालक मेले में आते हैं, लेकिन देशभर से कई बड़े और शौकीन अश्व पालक भी अपने महंगे घोड़ों को प्रदर्शन के लिए लाते हैं.

अश्व की संख्या के अनुसार करें प्लॉट के लिए आवेदन : मेले में जहां ऊंट पालक खुले आसमान के नीचे मिट्टी के दड़ो में रहते हैं. वहीं, मध्यम और रईस अश्व पालक शामियानों में रहते हैं. इस बार विवादों से बचने और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए लॉटरी से ऑनलाइन पर स्थाई रूप से प्लॉट आवंटित किए जाएंगे. संभवतः प्लॉट आवंटन के लिए अश्व पालकों से निर्धारित राशि भी ली जा सकती है. 50x50 और 50x100 गज के प्लॉट पशु पालकों को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से दिए जाएंगे.

Horse Ride In Pushkar
अश्व राइड करते पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक (ETV Bharat Ajmer)

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अतिरिक्त निदेशक डॉ. नवीन परिहार बताते हैं कि इस बार अश्व पालकों के लिए ऑनलाइन प्लॉट का आवंटन लॉटरी सिस्टम से होगा, जिसमें अधिक अश्व लाने वाले पालकों को ज्यादा अस्थाई प्लॉट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. मसलन यदि कोई अश्वपालक 15 अश्व लेकर आता है तो 50x50 गज के तीन प्लॉट के लिए आवेदन कर सकता है. 50x50 गज में 5 अश्व रखना मुफीद है. उन्होंने कहा कि मुख्य सड़क से अश्व पालकों के प्लॉट 15 फीट अंदर होंगे. सड़क के किनारे व्यावसायिक उपयोग के लिए प्लॉट दिए जाएंगे. ऐसे मुख्य सड़क पर अश्व को घुमाना-फिराना बंद होगा. वहीं, ट्रैफिक भी सुगम रहेगा.

30 और 60 किलोमीटर की होगी एंडोरेंस राइड : डॉ. परिहार बताते हैं कि पुष्कर में अश्व लाने के लिए भारत के सभी राज्यों से अश्व पालक अभी से संपर्क करने लगे हैं. इतना ही नहीं, अमेरिका से भी एक पशुपालक ने संपर्क किया है. उन्होंने बताया कि इस बार मेले में आकर्षण के लिए कई तरह के नवाचार किए गए हैं. इनमें अश्व पालकों और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन के सहयोग से पशुपालन विभाग पहली बार अश्वों की एंडोरेंस राइड 30 और 60 किलोमीटर करवाने जा रहा है. यह प्रतियोगिता होगी, लेकिन सही मायने में इसमें सभी छोटे-बड़े अश्व पालक भाग ले पाएंगे. साथ ही अपने अश्व की क्षमता को भी परखेंगे. प्रतियोगिता में भाग लेना अश्व और अश्व सवार के लिए आसान नहीं होगा.

Horses in Pushkar
पुष्कर मेले में आए अश्व (ETV Bharat File Photo)

प्रतियोगिता में आवेदन करने वाले अश्व और सवार दोनों का मेडिकल होगा. मेडिकल में फिट होने के बाद ही अश्व और सवार प्रतियोगिता में भाग ले पाएंगे. उन्होंने बताया कि मोती सर की और पुराने हेलीपैड से आरामबाग, वेस्टर्न होटल के पीछे से मिट्टी के ऊंचे-नीचे दड़ो से होते हुए पिछोलिया गांव की गोचर भूमि होते हुए 15 किलोमीटर तक अश्व पर सवार पहुंचेंगे और यहां से वापस उसी जगह फिनिशिंग लाइन पर आएंगे. इसी तरह 60 किलो मीटर एंडोरेंस राइड होगी, जिसमें तीन राउंड होंगे. पुष्कर मेले में अश्वो की सज्जा, नाच और नस्ल की प्रतियोगिताओ में यह दो प्रतियोगिताओं का इजाफा इस बार से किया गया है.

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अश्वों की पारंपरिक रेवाल रेस भी होगी आकर्षण का केंद्र : अतिरिक्त निदेशक डॉ. नवीन परिहार ने बताया कि सदियों से लंबी दूरी करने के लिए अश्व रेवाल चाल से सफर तय किया करते थे. इसमें अश्व और अश्व पर सवार व्यक्ति को थकान नहीं होती थी. जबकि तेज रफ्तार से अश्व जल्दी थक जाते हैं और ज्यादा लंबा सफर तय नहीं कर पाते हैं. शरीर का तापमान बढ़ जाने से कई बार अश्व डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाते हैं. वहीं, कई बार मर तक जाते हैं. इसलिए रेवाल चाल अश्वों की पारंपरिक चाल है. मेले के दौरान डेढ़ किलो मीटर तक अश्व की रेवाल चाल की दो प्रतियोगिताएं भी होगी. इनमें राजस्थान स्टेट रेवाल चैंपियनशिप एवं नेशनल ओपन एंडोरेंस चैंपियनशिप होगी. डॉ. परिहार बताते हैं कि यह नवाचार यदि सफल रहता है तो वर्ष में दो बार इस तरह की प्रतियोगिताएं होंगी. उन्होंने बताया कि दोनों ही प्रतियोगिताओ में विजेताओं के लिए पुरस्कार भी रखे जाएंगे.

Pushkar Cattle Fair
कार्यालय, अतिरिक्त निदेशक पशुपालन विभाग (ETV Bharat Ajmer)

नवाचार से बढ़ेगा पर्यटन : उन्होंने बताया कि एंडोरेंस राइड और रेवाल राइड की प्रतियोगिताओं के लिए अश्वों को दो से तीन माह तैयारी के लिए लगते हैं. तैयारी के बाद ही अश्व प्रतियोगिता में भाग लेने लायक रहता है. यही वजह है कि पशु मेले से पहले ही अश्व पालक अपने अश्वों को पुष्कर की मिट्टी और माहौल अनुकूल बनाने के लिए यहां दो माह तक का ठहराव करेंगे. इससे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य पर्यटन से जुड़े उद्योगों को फायदा मिलेगा.

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मेले में यह नवाचार पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेंगे, जिन्हें देखने के लिए पर्यटकों का पुष्कर में अधिक दिन ठहराव होगा. उन्होंने यह भी बताया कि उनका प्रयास ही नहीं सपना भी है कि देश ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर कोने से यहां अश्व पालक आएं. डॉ. परिहार स्वयं भी अश्व पालक हैं और अश्वों में काफी दिलचस्पी रखते हैं. उन्होंने बताया कि अश्वों की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए पुष्कर मुफीद है. यहां की मिट्टी मुलायम है, जबकि अन्य राज्यों में इस तरह की मुलायम मिट्टी और माहौल अश्व पालकों को अपने अश्वों के लिए नहीं मिलता है.

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