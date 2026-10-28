पुष्कर पशु मेला 2026 : 1998 के बाद अब मेले में होगी बकरा और बकरियों की प्रतियोगिता, नागौरी बैल भी आएंगे नजर
20 नवंबर को मेल के दौरान ही मोती सर रोड स्थित नए मेला मैदान में बकरा और बकरियों की प्रतियोगिताएं होंगी.
Published : October 28, 2026 at 9:08 PM IST
अजमेर : अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला ऊंट और घोड़ों का ही रह गया है. इसमें नागौरी बेल, बकरे, बकरियां, पाड़े और भैंस गायब हो गए थे. पाडे और भैंस की प्रतियोगिता वर्ष 2023 से वापस शुरू की गई. जबकि वर्ष 1998 से नागौरी बैल और बकरे, बकरियों की प्रतियोगिता नहीं हुई. इस बार पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन प्रतियोगिताओं को फिर से शुरू किया जाएगा. ताकि मेले से गायब हुए नागौरी बैल और भेड़ बकरियों को फिर से मेले में देखा जा सके.
पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक डॉ नवीन परिहार ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में नवाचार करके सन 1998 में बकरा, बकरी की प्रतियोगिताएं होती थीं. उन्हें वापस करवाने का निर्णय लिया गया है. सरकार भी बकरी पालन को बढ़ावा दे रही है. ऐसे में बकरी पालन करने वाले पशुपालकों में प्रतिस्पर्धा की भावना प्रतियोगिता के माध्यम से जागृत होगी और रोजगार भी बढ़ेगा. बकरे बकरियों के दाम मेले में अच्छे मिलेंगे और खरीदार भी दूर-दूर से आएंगे. उन्होंने बताया कि 20 नवंबर को मेल के दौरान ही मोती सर रोड स्थित नए मेला मैदान में बकरा और बकरियों की प्रतियोगिताएं होंगी. इनमें सिरोही और सोजत नस्ल के बकरे बकरियों की आठ कैटेगरी रखी जाएगी. इनमें नर और मादा दोनों की अलग-अलग प्रतियोगिताएं होंगी.
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मेले में नजर आएंगे नागौरी बैल : मेले में करीब डेढ़ दशक से नागौरी बेल गायब हैं. कृषि कार्यों में उपयोगिता कम होने के कारण मेले में नागौरी बैल की आवक बंद हो गई. जबकि राजस्थान में नागौरी नस्ल के बैलों की डिमांड बहुत थी. वहीं नागौरी बेल अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले की शान हुआ करती थी. इसलिए किसानों का भी मेले से बड़ा नाता रहता था. लेकिन डेढ़ दशक से नागौरी बैल का मेले में आना बंद हो गया. इसके साथ ही नागौरी बैलों से संबंधित प्रतियोगिताएं भी बंद हो गई. इस बार नागौरी बैलों की जोड़ी और बछड़ों की प्रतियोगिता भी मेले में देखने को मिलेगी. इस प्रतियोगिता में अदंत और और बैलों की जोड़ी के शारीरिक बनावट से संबंधित प्रतियोगिता होगी.
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गायों की प्रतियोगिता में चुनी जाएगी मेला चैंपियन: उन्होंने बताया कि हर वर्ष मेले में गिर गाय की प्रतियोगिता होती है. इसमें गिर गाय के अलावा एचएफ और जर्सी गाय की नस्ल भी शामिल होती है. दुधारू गायों की प्रतियोगिता मेले में होती है. श्रेष्ठ गिर गाय के अलावा मेला चैंपियन का भी चयन इन नस्ल में किया जाएगा. इसके अलावा इस बार नवाचार करते हुए पशुपालकों की एक क्विज प्रतियोगिता भी रखी गई. जिसमें पशुपालकों की पशुओं के प्रति जागरूकता को रखने के लिए सवाल पूछे जाएंगे. वहीं पशुपालकों के सवालों के जवाब भी एक्सपर्ट टीम देगी. इससे पशुपालन को लेकर लोगों के बीच कई तरह के उठ रहे सवालों के जवाब कुछ प्रतियोगिता के माध्यम से मिल जाएंगे और पशुपालन में यह क्विज प्रतियोगिता पशुपालकों के लिए फायदेमंद साबित होगी.
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