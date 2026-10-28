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पुष्कर पशु मेला 2026 : 1998 के बाद अब मेले में होगी बकरा और बकरियों की प्रतियोगिता, नागौरी बैल भी आएंगे नजर

पुष्कर मेले में बकरा और बकरियों की होगी प्रतियोगिता ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर : अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला ऊंट और घोड़ों का ही रह गया है. इसमें नागौरी बेल, बकरे, बकरियां, पाड़े और भैंस गायब हो गए थे. पाडे और भैंस की प्रतियोगिता वर्ष 2023 से वापस शुरू की गई. जबकि वर्ष 1998 से नागौरी बैल और बकरे, बकरियों की प्रतियोगिता नहीं हुई. इस बार पशुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इन प्रतियोगिताओं को फिर से शुरू किया जाएगा. ताकि मेले से गायब हुए नागौरी बैल और भेड़ बकरियों को फिर से मेले में देखा जा सके.