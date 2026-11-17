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SPECIAL : पुष्कर का पशु मेला है खास, पशु पालकों की भीड़ के आगे 530 बीघा का नया मैदान भी पड़ा छोटा, विकसित होगा कैमल विलेज

अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला 2026 ( फोटो ईटीवी भारत gfx )

अजमेर : अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 2026 का विधिवत आगाज आज यानी मंगलवार को हो गया. दिवाली के अगले दिन से ही यहां पशुपालकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन अब मेला क्षेत्र पूरी तरह से आबाद हो चुका है. देश के कई राज्यों और राजस्थान के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पशुपालक अपने बेशकीमती पशुओं के साथ यहां डेरा डाल चुके हैं.