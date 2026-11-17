SPECIAL : पुष्कर का पशु मेला है खास, पशु पालकों की भीड़ के आगे 530 बीघा का नया मैदान भी पड़ा छोटा, विकसित होगा कैमल विलेज
पशुओं की भारी आवक से 530 बीघा मैदान छोटा पड़ने लगा है,सरकार अब कैमल विलेज की योजना बना रही है. पढ़िए प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट.
Published : November 17, 2026 at 4:48 PM IST
अजमेर : अंतरराष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला 2026 का विधिवत आगाज आज यानी मंगलवार को हो गया. दिवाली के अगले दिन से ही यहां पशुपालकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन अब मेला क्षेत्र पूरी तरह से आबाद हो चुका है. देश के कई राज्यों और राजस्थान के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पशुपालक अपने बेशकीमती पशुओं के साथ यहां डेरा डाल चुके हैं.
आलम यह है कि पशुपालकों की भारी आवक के आगे मेले का 530 बीघा का नया मैदान भी अब छोटा पड़ने लगा है. इस बढ़ती भीड़ और ऊंटों की घटती संख्या को देखते हुए पशुपालन विभाग ने अब भविष्य के लिए एक बड़ा मास्टरप्लान तैयार किया है. विभाग जल्द ही मेले की जमीन बढ़ाने और जयपुर के आमेर की तर्ज पर पुष्कर में 'कैमल विलेज' विकसित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने जा रहा है. पशुपालन विभाग में संयुक्त निदेशक डॉ. नवीन परिहार ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.
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अश्व पालकों के शामियाने और ऊंट पालकों के खुले डेरे : मेला मैदान का नजारा इन दिनों देखने लायक है. एक तरफ जहां अश्व पालकों के लिए भव्य शामियाने सजे हैं, वहीं दूसरी ओर ऊंट पालक खुले आसमान के नीचे अपने पशुओं के साथ डटे हुए हैं. इस बार पशुपालन विभाग ने अश्व पालकों को ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए प्लॉट आवंटित किए थे, जो पूरी तरह भर चुके हैं. जगह की कमी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई पशुपालकों ने मेला क्षेत्र के आसपास की निजी जमीनों पर किराए से जगह लेकर अपने तंबू गाड़ दिए हैं. राजस्थान और बाहरी राज्यों से पशुपालक लगातार विभाग से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन मैदान में अब पैर रखने की भी जगह नहीं बची है.
आमेर के हाथी गांव की तर्ज पर बनेगा 'कैमल विलेज' ! : ईटीवी भारत से खास बातचीत में पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. नवीन परिहार ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों के पशु मेलों में ऊंटों की घटती संख्या विभाग के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी, लेकिन इस बार ऊंटों की संख्या में कुछ इजाफा हुआ है. डॉ. नवीन परिहार ने खास बातचीत में बताया कि ऊंटों के संरक्षण और ऊंट पालकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पुष्कर में 'कैमल विलेज' बनाने की योजना है. जिस तरह जयपुर के आमेर में पर्यटकों के लिए 'एलिफेंट विलेज' विकसित किया गया है, ठीक उसी तर्ज पर पुष्कर में भी यह विलेज बनाया जा सकता है.
ऊंट पालकों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए ऊंटनी के दूध निकालने की प्रतियोगिता रखी गई है. ऊंटनी के दूध में काफी औषधीय गुण है. मेले से पहले ही ऊंट पालकों को बता दिया गया था कि दूध देने वाली ऊंटनिया जरूर लाएं. इसके अलावा सुंदर श्रृंगारित ऊंट, ऊंट नृत्य आदि प्रतियोगिता मेले में रखी गई है. इसके अलावा ऊंट से संबंधित उत्पादों को भी बढ़ावा दे रहे हैं. डॉ परिहार ने बताया कि पुष्कर में ऊंट पालन का काफी अच्छे अवसर है. पुष्कर में 400 से अधिक कैमल कॉर्टस (ऊंट गाड़ियां) भी हैं जिनसे सैकड़ों परिवारों की रोजी-रोटी चलती है.
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कैमल विलेज बनने से पर्यटकों को एक ही जगह पर ऊंट की सवारी और ऊंट गाड़ी की सैर निर्धारित दरों पर मिल सकेगी. इससे जहां पर्यटक ठगी से बचेंगे, वहीं ऊंट पालकों की नियमित आय भी सुनिश्चित होगी. इसके अलावा, यहां कैमल मिल्क कलेक्शन सेंटर खुलेगा, शोधकर्ताओं को रिसर्च की सुविधा मिलेगी और पश्चिमी राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध 'उस्ता कला' व ऊंट के चमड़े से बने उत्पादों को भी नया बाजार मिलेगा.
डॉ. परिहार ने बताया कि ऊंटों पर उस्ता कला भी पश्चिमी राजस्थान की काफी प्रसिद्ध है. ऐसे में यहां भी उस्ता कला को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा ऊंट के चमड़े से भी कई उत्पाद निर्मित होते हैं यदि पुष्कर में कैमल विलेज बनता है तो ऊंटों के संरक्षण को लेकर यह बड़ा प्रयास होगा.
जमीन अधिग्रहण के लिए कैबिनेट मंत्री के जरिए जाएगा प्रस्ताव : मेला क्षेत्र में कम पड़ती जमीन को लेकर डॉ. परिहार ने कहा कि जब पुष्कर मेला अंतरराष्ट्रीय स्तर की पहचान रखता है, तो इसके लिए मैदान भी उसी हिसाब से विशाल होना चाहिए. इस बार पशुपालक भले ही थोड़ा पहले या देरी से पहुंचे हों, लेकिन आवक उम्मीद से कहीं ज्यादा है. विभाग ने तय किया है कि साल 2027 के मेले की तैयारियां अभी से शुरू कर दी जाएंगी. आसपास की अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण और कैमल विलेज का प्रस्ताव विभाग के मुख्यालय के साथ-साथ पुष्कर विधायक और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह रावत के माध्यम से भी सरकार तक पहुंचाया जाएगा. डॉ. परिहार ने बताया कि पशुपालन विभाग ने 6 महीने पहले से ही पुष्कर पशु मेले की तैयारी शुरू कर दी थी. हालांकि पशुपालक अपने पशुओं को लेकर इस बार देरी से मेले में पहुंचे हैं.
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बकरा-बकरी प्रतियोगिता, गिर गायों की भी धूम : पुष्कर मेला सिर्फ ऊंट और घोड़ों के लिए ही नहीं, बल्कि दुधारू पशुओं और बकरों के लिए भी बड़ा बाजार है. अजमेर जिला सोजत और सिरोही नस्ल की बकरियों के साथ-साथ गिर नस्ल की गायों का बड़ा हब माना जाता है. देश के कोने-कोने से खरीदार यहां इन नस्लों के पशु खरीदने आते हैं. पशुपालकों और खरीदारों की इसी रुचि को देखते हुए मेले में वर्ष 1995 के बाद यानी पूरे 31 साल बाद पहली बार बकरा-बकरी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है. इसके अलावा गिर गायों की राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी भी लगाई गई है. विभाग की योजना मेले के बाद जिले में बछड़ों की प्रतियोगिता और घोड़ों की एंडोरेंस राइड आयोजित करने की भी है, ताकि पशुपालन को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सके.
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