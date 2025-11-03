ETV Bharat / state

पुष्कर मेला 2025: 'लगान' स्टाइल क्रिकेट मैच में हारी विदेशी पर्यटकों की टीम

अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेला में 'लगान' स्टाइल क्रिकेट मैच. विदेशी पर्यटकों की टीम को स्थानीय लोगों का सहारा लेना पड़ा. जानिए पूरा मामला...

Pushkar Cattle Fair 2025
हारी विदेशी पर्यटकों की टीम (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 3, 2025 at 5:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: अंतरराष्ट्रीय श्री पुष्कर पशु मेला 2025 में देसी-विदेशी पर्यटक प्रतियोगिताओं का जमकर आनंद उठा रहे हैं. सोमवार को लगान स्टाइल में क्रिकेट मैच खेला गया. खास बात यह रही कि विदेशी पर्यटकों की टीम पूरी करने के लिए स्थानीय लोगों का सहारा लेना पड़ा. क्रिकेट मैच खेलने विदेशी पर्यटक पहुंचे. विदेशी पर्यटकों की टीम के साथ स्थानीय युवाओं की टीम के बीच शानदार मुकाबला हुआ. रोचक मुकाबले में स्थानीय युवाओं की टीम ने विदेशी पर्यटकों की टीम को हरा दिया. फिल्म लगान में क्रिकेट मैच फिरंगियों और स्वदेशी पर्यटकों के बीच होता है.

हालांकि, वह रील स्टोरी बेस था और अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में आयोजित लगान स्टाइल क्रिकेट मैच मनोरंजन के लिए होता है, ताकि विदेशी पर्यटकों का आकर्षण मेले के प्रति बना रहे. पुष्कर मेला परवान चढ़ा हुआ है. देसी-विदेशी पर्यटक मेले में होने वाली प्रतियोगिताओं का जमकर आनंद ले रहे हैं. सोमवार को मेला ग्राउंड पर फिल्म लगान स्टाइल में मैच हुआ. इस मैच में परिधान लगान फिल्म में हुए मैच में शामिल कलाकारों की तरह नहीं थे, लेकिन जीतने का हौसला दोनों टीमों में बराबर ही नजर आया.

'लगान' स्टाइल क्रिकेट मैच, देखिए और सुनिए... (ETV Bharat Ajmer)

मेले में आयोजित लगाने स्टाइल क्रिकेट मैच में विदेशी पर्यटकों की टीम का मुकाबला स्थानीय युवाओं की टीम के साथ हुआ. हालांकि, विदेशी पर्यटकों में क्रिकेट मैच को लेकर उत्साह कम ही नजर आया. यही वजह थी कि क्रिकेट मैच में भाग लेने केवल 7 विदेशी पर्यटक की पहुंचे. विदेशी पर्यटकों की टीम को पूरा करने के लिए देसी पर्यटक और स्थानीय युवाओं को शामिल किया गया, तब जाकर स्थानीय युवाओं की 11 सदस्य टीम के सामने विदेशी पर्यटकों की टीम खड़ी हो पाई.

पढ़ें : पुष्कर पशु मेला 2025: कबड्डी मैच में विदेशी पर्यटकों से भिड़ी स्थानीय युवाओं की टीम, हुई जोरदार टक्कर

विदेशी टीम को दी शिकस्त : 10 ओवर के मैच में विदेशी टीम ने पहले बल्लेबाजी की. हालांकि, मैच से पहले हुए टॉस विदेशी पर्यटकों की टीम हार गई थी. स्थानीय युवाओं की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया. विदेशी पर्यटकों की टीम ने 103 रन की चुनौती स्थानीय युवाओं की टीम के सामने रखी. विदेशी पर्यटकों की टीम ने भी काफी चौके और छक्के मारे, लेकिन जब स्वदेशी युवाओं की टीम बल्लेबाजी के लिए उतरी तो 104 रन 6 ओवर में ही बना लिए. स्थानीय युवाओं की टीम ने भी चौके और छक्कों की बरसात कर डाली.

मेले में खेलकूद प्रभारी पशुपालन विभाग में अधिकारी डॉ. कुलदीप अग्रवाल बताते हैं कि दोनों ही टीम ने जीतने के लिए काफी अच्छा प्रदर्शन किया. विजेता रही टीम को पुरस्कृत किया गया. वहीं, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी देसी विदेशी और स्थानीय युवाओं को प्रमाण पत्र भी दिए गए. डॉ. अग्रवाल ने बताया कि विदेशी पर्यटक देर रात तक जागते, इसलिए सुबह कम संख्या में प्रतियोगिताओं में पहुंच पाते हैं. जबकि पशु मेला क्षेत्र और बाजारों में विदेशी पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या देखी जा सकती है.

TAGGED:

PUSHKAR MELA 2025
CATTLE FAIR IN PUSHKAR
हारी विदेशी पर्यटकों की टीम
CRICKET MATCH IN PUSHKAR
PUSHKAR CATTLE FAIR 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

डेढ़ साल, तीन फाइनल, तीन ट्रॉफी, भारत ने तीनों बार दक्षिण अफ्रीका को धोया

वर्ल्ड चैंपियन भारत पर हुई पैसों की बरसात, दक्षिण अफ्रीका हार के बाद भी हुआ मालामाल, जानिए किसे मिले कितने करोड़?

प्रेग्नेंसी के दौरान इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज, मां और बच्चे दोनों के लिए हो सकते हैं खतरनाक

जूली का आरोप, हमने किया 80 लाख पशुओं का बीमा, बीजेपी ने डिटेल हटाई, फिर किया 20 लाख का रजिस्ट्रेशन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.