ETV Bharat / state

पुष्कर पशु मेला 2025: कबड्डी मैच में विदेशी पर्यटकों से भिड़ी स्थानीय युवाओं की टीम, हुई जोरदार टक्कर

पुष्कर मेले में आयोजित कबड्डी मैच में विदेशी पर्यटकों की टीम ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया.

Scene from a Kabaddi match
कबड्डी मैच का दृश्य (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 1, 2025 at 6:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में विभिन्न सांस्कृतिक और खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं. इनमें पारंपरिक खेल पर्यटकों को काफी पसंद आ रहे हैं. देश की मिट्टी से जुड़ा कबड्डी का खेल शनिवार को विदेशी और स्थानीय युवाओं के बीच खेला गया. कबड्डी के रोमांचक मुकाबले में स्थानीय युवाओं की टीम ने विदेशी पर्यटकों की टीम मैदान में टिकने नहीं दिया. हालांकि जीतने के लिए विदेशी पर्यटकों की टीम ने भी काफी मशक्कत की.

टीम के समर्थन में हूटिंग: शनिवार को पुष्कर के मेला मैदान में खेले गए कबड्डी के मैच में विदेशी पर्यटकों और स्थानीय युवाओं के बीच रोचक मुकाबला हुआ. मैदान में उतरने से पहले निर्णायक कमेटी की ओर से विदेशी पर्यटकों को कबड्डी के नियम समझाए गए. मैदान के चारों ओर देशी और विदेशी पर्यटक अपनी-अपनी टीम के समर्थन में हूटिंग करते नजर आए. वहीं मैदान में स्थानीय युवाओं की टीम से जीतने के लिए मैदान में विदेशी पर्यटकों ने काफी मशक्कत की, लेकिन शिकस्त का सामना करना पड़ा.

विदेशी पर्यटकों ने कबड्डी मैच में लगाया पूरा जोर (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: पुष्कर मेला 2025: ऊंटों के गोरबंध श्रृंगार और डांस ने मोहा मन, प्रतियोगिता के निर्णय से असंतुष्ट नजर आए ऊंट पालक

अमेरिकन पर्यटक एंड्रयू ने बताया कि उन्होंने पहली बार कबड्डी का मैच खेला, यह काफी मजेदार था. उन्होंने कहा कि इस तरह के खेल अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में होने चाहिए. विजेता स्थानीय टीम के कप्तान योगेंद्र ने बताया कि विदेशी मेहमान पर्यटकों के साथ खेल कर कबड्डी मैच काफी मजा आया. विदेशी पर्यटकों की टीम भी काफी अच्छा खेली. स्थानीय युवाओं की टीम ने जीत हासिल की. पर्यटन और पशुपालन विभाग की ओर से विजेता टीम को पुरस्कृत किया गया और दोनों ही टीम को प्रमाण पत्र वितरित किए गए.

पढ़ें: पुष्कर पशु मेला 2025: विदेशी सैलानियों के साथ खेला सतोलिया और एक टांग पर दौड़े स्थानीय युवा...

पशुपालन विभाग में अधिकारी एवं खेलकूद प्रतियोगिता प्रभारी डॉ कुलदीप अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान के पारंपरिक खेल कबड्डी को लेकर विदेशी पर्यटकों में काफी उत्साह नजर आया. उन्होंने बताया कि विदेशी पर्यटकों की 12 खिलाड़ियों की टीम बनाई गई, जिनका मुकाबला स्थानीय युवाओं की टीम से हुआ. मुकाबले में स्थानीय टीम ने 25 अंक और विदेशी पर्यटकों की टीम ने 17 अंक हासिल किए. इस तरह यह मैच स्थानीय टीम ने 8 अंक से जीत लिया. उन्होंने बताया कि देशी और विदेशी पर्यटकों को राजस्थान के पारंपरिक खेल काफी पसंद आ रहे हैं. यही वजह है कि हर बार पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेले में आयोजन किया जाता है.

TAGGED:

पुष्कर पशु मेला 2025
KABADDI MATCH IN PUSHKAR MELA
TOURIST PLAYED KABADDI IN PUSHKAR
PUSHKAR FAIR 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

घर बैठे ऑनलाइन देखें वाहन की डिटेल, 'Know Your Vehicle' में मालिक के नाम से लेकर मिलेगा सबकुछ

अंता उपचुनाव में बीजेपी का हाईटेक मैनेजमेंट, डेटा के आधार पर टारगेट कैंपेन

क्या आप भी पहली बार बनवा रहे हैं टैटू? तो इन 5 जरूरी बातों का ध्यान रखें

हिरोशिमा बम से 100 गुना ताकतवर है रूस का सुपर टॉरपीडो पोसाइडन, जानें सब कुछ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.