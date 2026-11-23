ब्रह्म चतुर्दशी पर पुष्कर सरोवर में संतों का शाही स्नान, तीर्थ को स्वच्छ और नशामुक्त करने का दिया संदेश
राम धाम आश्रम के संत गोविंद राम शास्त्री ने कहा, कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक संतों का पुष्कर आकर स्नान करना महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है
Published : November 23, 2026 at 2:25 PM IST
अजमेर: ब्रह्म चतुर्दशी पर तीर्थनगरी पुष्कर में धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के साथ गुरु शिष्य परंपरा का संगम देखने को मिला. देश भर से आए साधु संतों ने ब्रह्म चतुर्दशी पर पवित्र सरोवर के सप्त ऋषि घाट पर पहुंचकर बैंड-बाजों के साथ शाही स्नान किया. धार्मिक मेले में कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक पंचतीर्थ स्नान की परंपरा रही है. साधु संतों के शाही स्नान के साथ ही सरोवर के 52 घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान कर श्री पुष्कर राज की पूजा अर्चना की. शाही स्नान के बाद संतों ने पूजा अर्चना की और विश्व में शांति और देश में खुशहाली की प्रार्थना की. साथ ही पुष्कर आए श्रद्धालुओं को संदेश भी दिया. कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर के ब्रह्म सरोवर में स्नान का विशेष महत्व है.
पुष्कर तीर्थ को स्वच्छ रखना सभी श्रद्धालुओं का भी दायित्व: सेनाचार्य अचलानंद महाराज ने कहा- पुष्कर की पवित्रता और गरिमा को बनाए रखना यहां आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों की भी जिम्मेदारी है. सरोवर के पवित्र जल से श्रद्धा के साथ तीर्थ यात्री आचमन कर स्नान करते हैं. ब्रह्म सरोवर को स्वच्छ रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सजग रहना चाहिए.उन्होंने लोगों को गुटखा, बीड़ी समेत अन्य कोई भी नशा नहीं करने और स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाने, कचरा इधर-उधर नहीं फेंकने की हिदायत दी. उन्होंने लोगों को माता-पिता की सेवा करने, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पौधरोपण करने और जीवन में अच्छे विचारों और संस्कारों को अपनाने का भी संदेश दिया. उन्होंने कहा कि बुराई का त्याग करने पर ही सत्य का मार्ग मिलता है, जिससे जीवन में सुख और संतोष आता है.
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तीर्थों की मर्यादा को बचाना सभी की जिम्मेदारी: राम धाम आश्रम के संत गोविंद राम शास्त्री ने कहा कि कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा समेत कई महत्वपूर्ण तिथियों पर संतों और श्रद्धालुओं का पुष्कर आकर स्नान करना एक महत्वपूर्ण धार्मिक परंपरा है. संतों ने तीर्थ में आने वाले श्रद्धालुओं को श्रेष्ठ विचारों, स्वच्छता और तीर्थ के प्रति मर्यादा बनाए रखने की जिम्मेदारी का संदेश दिया. तीर्थ क्षेत्रों में बढ़ते होटल और पर्यटन व्यवसाय की गतिविधियों से धार्मिक गतिविधियों, तीर्थ की मर्यादा और पवित्रता को लेकर चिंता बढ़ रही है. स्थानीय लोगों के साथ तीर्थयात्रियों को सभी तीर्थों की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए. गोवंश की रक्षा, तीर्थों का संरक्षण और स्वच्छता के प्रति सजगता से ही सनातन संस्कृति की परंपराओं को सहेजा और आगे बढ़ाया जा सकता है.
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देशभर से आए संतों ने शाही स्नान में भाग लिया: सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पाराशर ने बताया कि सेनाचार्य अचलानंद महाराज और राम रमैय्या आश्रम के बृजदास महाराज के नेतृत्व में विभिन्न आश्रमों और मंदिरों के संत-महंत सप्तऋषि घाट पहुंचे. यहां राम धाम आश्रम के संत गोविंद राम शास्त्री समेत देशभर से आए अनेक संतों ने शाही स्नान में भाग लिया. धार्मिक परंपराओं के निर्वहन के साथ तीर्थ संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारियों का संदेश भी दिया गया.
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ब्रह्मा हुए थे जगतपिता की उपाधि से अलंकृत: प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाशनाथ दाधीच ने बताया कि पुष्कर सभी तीर्थों का गुरु है. कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक यहां स्नान, पूजा-अर्चना और दान का विशेष महत्व है.ब्रह्म चतुर्दशी से जुड़ी धार्मिक मान्यता के बारे में उन्होंने बताया कि ऋषि-मुनियों और देवी-देवताओं ने भगवान ब्रह्मा का कार्तिक चतुर्दशी को पूजन कर उन्हें जगतपिता की उपाधि से अलंकृत किया था. धर्मशास्त्रों में विभिन्न तीर्थों, नदियों और समुद्रों के जल से ब्रह्माजी के अभिषेक का वर्णन है. जगतपिता ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल को सरोवर में प्रवाहित किया था, इसलिए इसे ब्रह्म सरोवर भी कहा जाता है. उन्होंने बताया कि पवित्र तिथियों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान ब्रह्मा, माता सावित्री और माता गायत्री के दर्शनों की भावना से पुष्कर आते हैं.
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