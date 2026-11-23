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ब्रह्म चतुर्दशी पर पुष्कर सरोवर में संतों का शाही स्नान, तीर्थ को स्वच्छ और नशामुक्त करने का दिया संदेश

पुष्कर में संतों ने शाही स्नान किया ( ETV Bharat Pushkar )

अजमेर: ब्रह्म चतुर्दशी पर तीर्थनगरी पुष्कर में धर्म, अध्यात्म और संस्कृति के साथ गुरु शिष्य परंपरा का संगम देखने को मिला. देश भर से आए साधु संतों ने ब्रह्म चतुर्दशी पर पवित्र सरोवर के सप्त ऋषि घाट पर पहुंचकर बैंड-बाजों के साथ शाही स्नान किया. धार्मिक मेले में कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक पंचतीर्थ स्नान की परंपरा रही है. साधु संतों के शाही स्नान के साथ ही सरोवर के 52 घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान कर श्री पुष्कर राज की पूजा अर्चना की. शाही स्नान के बाद संतों ने पूजा अर्चना की और विश्व में शांति और देश में खुशहाली की प्रार्थना की. साथ ही पुष्कर आए श्रद्धालुओं को संदेश भी दिया. कार्तिक एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कर के ब्रह्म सरोवर में स्नान का विशेष महत्व है.