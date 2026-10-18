ETV Bharat / state

​Pushkar Badar Mata Temple : 1300 साल पुरानी स्वयंभू शिला और अटूट आस्था का केंद्र, जानिए बादर माता धाम का पूरा इतिहास

​बादर माता मंदिर पुष्कर ( फोटो ईटीवी भारत पुष्कर )

अजमेर: ​ विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नगरी पुष्कर को मंदिरों का शहर यूं ही नहीं कहा जाता. पुष्कर के मुख्य धामों के अलावा इसके चारों ओर फैले अरावली की पर्वतमालाओं और घने जंगलों में कई ऐसे दिव्य और पौराणिक स्थान मौजूद हैं, जिनका इतिहास सदियों पुराना है. ऐसा ही एक परम पवित्र और अलौकिक धाम है अजमेर जिले में पुष्कर के निकट स्थित होकरा गांव की पहाड़ियों में विराजमान 'बादर माता का मंदिर'.