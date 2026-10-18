Pushkar Badar Mata Temple : 1300 साल पुरानी स्वयंभू शिला और अटूट आस्था का केंद्र, जानिए बादर माता धाम का पूरा इतिहास
यहां के दिव्य कुंड से चर्म रोग ठीक होने की मान्यता है. पढ़िए अजमेर से प्रियांक शर्मा की रिपोर्ट...
Published : October 18, 2026 at 2:09 PM IST
अजमेर: विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नगरी पुष्कर को मंदिरों का शहर यूं ही नहीं कहा जाता. पुष्कर के मुख्य धामों के अलावा इसके चारों ओर फैले अरावली की पर्वतमालाओं और घने जंगलों में कई ऐसे दिव्य और पौराणिक स्थान मौजूद हैं, जिनका इतिहास सदियों पुराना है. ऐसा ही एक परम पवित्र और अलौकिक धाम है अजमेर जिले में पुष्कर के निकट स्थित होकरा गांव की पहाड़ियों में विराजमान 'बादर माता का मंदिर'.
पुष्कर के निकट होकरा गांव की पहाड़ी पर 1300 बरस प्राचीन बादर माता का दिव्य स्थान है. बादर माता को यहां स्थापित नहीं किया गया है बल्कि एक चट्टान में माता की उभरी प्रतिमा स्वयंभू हैं. होकरा गांव की पहाड़ी की तलहटी में वन क्षेत्र में बिरजमान बादर माता को दर्जनों गांवों के लोग रक्षक के रूप में पूजते हैं. मंदिर में पांच फीट गहरा रहस्मय कुंड भी है. मान्यता है कि बादर माता के आशीर्वाद कुंड के जल की दिव्यता से यहां आने वाले कई लोगों के असाध्य रोग भी ठीक हो गए हैं. बादर माता का यह प्राचीन स्थान जन आस्था का बड़ा केंद्र है. नवरात्रा की अष्टमी में यहां विशाल मेला भी भरता है, जिसमें हजारों भक्त माता के दर्शनों के लिए आते हैं. इस प्राचीन स्थान के प्रति श्रद्धालुओं में इतनी गहरी निष्ठा है कि इसे केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि पूरे इलाके का रक्षा कवच माना जाता है.
गाय चराते समय पूर्वजों को दिखे थे माता के दिव्य दर्शन : मंदिर के मुख्य सेवादार राजू सिंह रावत के अनुसार, माता के इस पावन स्थल की सेवा करते हुए उनके परिवार की यह 12वीं पीढ़ी चल रही है. इतिहास के पन्नों को पलटते हुए वे बताते हैं कि करीब 12 पीढ़ी पहले उनके पूर्वज मानसिंह होकरा के घने जंगलों में मवेशी चराने आया करते थे.
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उस समय यह पूरा इलाका बीहड़ और खतरनाक जंगल हुआ करता था. पहाड़ से एक प्राकृतिक जल स्रोत बहता था, जहां मानसिंह अपनी गायों को पानी पिलाने ले जाते थे. उसी जल स्रोत के समीप घने पेड़ों के बीच उन्होंने पहली बार एक शिला पर देवी की दिव्य आकृति उभरी हुई देखी. उन्होंने महसूस किया कि यह आकृति किसी मानव द्वारा नहीं गढ़ी गई है, बल्कि स्वयं प्रकृति ने इसे उकेरा है. इसके बाद मानसिंह ने गायें चराने के साथ-साथ वहीं बैठकर माता की अर्चना और सेवा शुरू कर दी.
वर्षों तक यह शिला खुले जंगल में ही पूजी जाती रही. बाद में सेवादार परिवार के बुजुर्ग दादाजी को माता ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि 'मुझे किसी ऊंचे स्थान पर स्थापित करो.' स्वप्न के आदेश का पालन करते हुए सबसे पहले उस दिव्य शिला के नीचे एक चबूतरा बनाया गया और माता को ऊंचा स्थान दिया गया. सन 1970 के दशक के बाद श्रद्धालुओं की मन्नतें पूरी होने लगीं और जनसहयोग से उस छोटे से चबूतरे ने आज एक भव्य और विशाल मंदिर का रूप ले लिया है. अब होकरा से मंदिर तक की राह भी पक्की और सुगम हो चुकी है.
5 फीट गहरे रहस्यमयी कुंड का चमत्कार : बादर माता मंदिर परिसर में माता की शिला से सटा हुआ एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी जल कुंड है. यह कुंड लगभग पांच फीट गहरा और तीन फीट चौड़ा है, लेकिन इसका धार्मिक और आध्यात्मिक प्रभाव असीमित माना जाता है. स्थानीय मान्यता के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के असाध्य चर्म रोग (त्वचा संबंधी गंभीर बीमारियों) से पीड़ित हो, तो वह यदि सच्चे मन से इस कुंड के पवित्र जल से लगातार तीन दिन तक स्नान कर ले, तो उसका रोग पूरी तरह ठीक हो जाता है. राजस्थान ही नहीं, बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे पड़ोसी राज्यों से भी लोग त्वचा रोगों से मुक्ति पाने की आस लेकर यहां आते हैं.
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इस कुंड का एक और पहलू लोगों को हैरान करता है. नवरात्र की दुर्गाष्टमी पर जब यहां विशाल लक्खी मेला भरता है, तो हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं. भक्त माता के दरबार में सवामनी का भोग लगाते हैं और विशाल भंडारे आयोजित होते हैं. हजारों लोगों का भोजन तैयार करने और उनके पीने के लिए केवल इसी 5×3 फीट के छोटे से कुंड से लगातार पानी निकाला जाता है. दिन-रात इतना पानी खर्च होने के बावजूद कुंड के जलस्तर में रत्ती भर भी कमी नहीं आती. जल का स्रोत क्या है और यह कहां से आता है, यह आज भी एक ईश्वरीय रहस्य बना हुआ है.
गांव की सजग रक्षक: सेवादार रावत बताते हैं कि बादर माता को आसपास के दर्जनों गांव के लोग अपना रक्षक मानते हैं. ग्रामीण बताते हैं कि यह कोई साधारण आस्था नहीं, बल्कि पीढ़ियों से महसूस किया गया जीवंत अनुभव है. मंदिर के सेवादार सेठु सिंह रावत बताते हैं कि पुराने जमाने में जब संचार और सुरक्षा के साधन नहीं थे, तब गांव पर कोई प्राकृतिक आपदा, महामारी या संकट आने से पहले ही ग्रामीणों को किसी न किसी रूप में संकेत मिल जाया करता था. सबसे अनोखी बात यह मानी जाती है कि यदि रात के अंधेरे में कभी गांव की सीमा में चोर या डकैत घुसने की कोशिश करते, तो माता के स्थान से जोरदार आवाज गूंजती थी, जिससे पूरा गांव जाग जाता था और चोर भाग खड़े होते थे. इसी डर और श्रद्धा के चलते आसपास के गांवों में अपराध का नामोनिशान नहीं रहता था. उन्होंने बताया कि माता के आसपास के वन क्षेत्र में झाड़िया , पेड़ काटना तो दूर कोई भी पेड़ की सूखी टहनी भी अपने साथ नहीं ले जा सकता है.
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पीढ़ियों से चली आ रही अटूट परंपरा : बादर माता विशेष रूप से रावत समाज के कई गोत्रों की कुलदेवी के रूप में पूजी जाती हैं. इसके अलावा सर्वसमाज के लोग भी हर शुभ कार्य की शुरुआत माता के आशीर्वाद से ही करते हैं. चाहे परिवार में विवाह हो, संतान प्राप्ति हो या नई नौकरी की खुशी, पहला निमंत्रण और ढोक माता के चरणों में ही लगाई जाती है. कोटा रेलवे डिवीजन में लोको पायलट सुमेंर सिंह अजमेर जिले के लाडपुरा के रहने वाले हैं. नवरात्र के दिनों में वह अपनी कुलदेवी के दर्शन के लिए आना कभी नहीं भूलते हैं.
उन्होंने बताया कि जब से होश संभाला तब से वह माता के मंदिर आ रहे हैं. सबसे पहले वह अपने दादा नसीराबाद से दो बार विधायक रहे शंकर सिंह रावत के साथ मंदिर आए थे. उस समय मंदिर काफी छोटा था. चारों ओर जंगल होने के कारण यहां आने में भी लोग डरते थे. मंदिर तक पहुंचने का मार्ग भी जंगल से होकर गुजरता था जो काफी दुर्गम था. धीरे-धीरे माता के भक्तों के सहयोग से यहां काफी परिवर्तन आ गया है. रावत ने कहा कि मेरे परिवार और मुझे माता के दरबार से बहुत कुछ मिला है. परिवार के कई लोग सरकारी नौकरियों में हैं. बाहर कई जगह घूम लिए लेकिन माता के दरबार में आना कभी नहीं छोड़ा.
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