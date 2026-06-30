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कौन है बिहार का वांटेड नक्सली सुरेश बैठा, जिसे बिहार पुलिस ने दबोचा, जानिए पूरी क्राइम कुंडली

मोतिहारी: पूर्वी चंपारण पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने साल 2005 के चर्चित मधुबन नक्सली ब्लास्ट कांड के मुख्य आरोपी और हार्डकोर नक्सली सुरेश बैठा को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार नक्सली की पहचान पताही थाना क्षेत्र के नोंफरवा गांव निवासी महेंद्र बैठा के बेटे के रूप में हुई है. पुलिस पिछले दो दशकों से इस कुख्यात अपराधी की तलाश कर रही थी.

मधुबन ब्लास्ट का आरोपी सुरेश बैठा गिरफ्तार: सुरेश बैठा पर साल 2005 में मधुबन प्रखंड मुख्यालय पर हुए भयानक नक्सली हमले का मुख्य आरोप है. उस समय नक्सलियों ने मुख्यालय को निशाना बनाकर एक जबरदस्त धमाका किया था, जिसमें 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे. इस भीषण हमले के बाद स्थानीय मधुबन थाने में कांड संख्या 29/2005 दर्ज की गई थी, जिसके बाद से ही आरोपी लगातार फरार चल रहा था.

कौन है बिहार का वांटेड नक्सली सुरेश बैठा?: मोतिहारी पुलिस ने बताया, सुरेश बैठा एक बेहद शातिर और हार्डकोर नक्सली है. वह पिछले दो दशकों से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहा था. मधुबन ब्लास्ट के अलावा जिले में हुई कई अन्य नक्सली वारदातों में भी उसकी सक्रिय भूमिका रही है. उस पर विभिन्न क्षेत्रों से लेवी वसूली करने, पुलिस टीमों पर हमला करने और सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप है.

विशेष टीम की कार्रवाई से मिली सफलता: पताही थाना प्रभारी बबन कुमार ने बताया कि ''सुरेश बैठा एक बेहद कुख्यात नक्सली है. 2005 के मधुबन ब्लास्ट कांड में इसकी मुख्य भूमिका थी, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए थे. इसके अलावा भी कई नक्सली घटनाओं में इसकी संलिप्तता मिली है. लंबे समय से फरार चल रहे इस नक्सली को पकड़ने के लिए गठित एक विशेष टीम ने आखिरकार इसे धर दबोचा.''