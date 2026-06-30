ETV Bharat / state

कौन है बिहार का वांटेड नक्सली सुरेश बैठा, जिसे बिहार पुलिस ने दबोचा, जानिए पूरी क्राइम कुंडली

मोतिहारी पुलिस ने 2005 मधुबन ब्लास्ट के मुख्य आरोपी, हार्डकोर नक्सली को गिरफ्तार किया है. जानिए कौन है सुरेश बैठा?. पढ़ें

madhuban naxal attack
मधुबन ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार नक्सली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 30, 2026 at 11:40 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मोतिहारी: पूर्वी चंपारण पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने साल 2005 के चर्चित मधुबन नक्सली ब्लास्ट कांड के मुख्य आरोपी और हार्डकोर नक्सली सुरेश बैठा को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार नक्सली की पहचान पताही थाना क्षेत्र के नोंफरवा गांव निवासी महेंद्र बैठा के बेटे के रूप में हुई है. पुलिस पिछले दो दशकों से इस कुख्यात अपराधी की तलाश कर रही थी.

मधुबन ब्लास्ट का आरोपी सुरेश बैठा गिरफ्तार: सुरेश बैठा पर साल 2005 में मधुबन प्रखंड मुख्यालय पर हुए भयानक नक्सली हमले का मुख्य आरोप है. उस समय नक्सलियों ने मुख्यालय को निशाना बनाकर एक जबरदस्त धमाका किया था, जिसमें 5 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे. इस भीषण हमले के बाद स्थानीय मधुबन थाने में कांड संख्या 29/2005 दर्ज की गई थी, जिसके बाद से ही आरोपी लगातार फरार चल रहा था.

कौन है बिहार का वांटेड नक्सली सुरेश बैठा?: मोतिहारी पुलिस ने बताया, सुरेश बैठा एक बेहद शातिर और हार्डकोर नक्सली है. वह पिछले दो दशकों से पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार चल रहा था. मधुबन ब्लास्ट के अलावा जिले में हुई कई अन्य नक्सली वारदातों में भी उसकी सक्रिय भूमिका रही है. उस पर विभिन्न क्षेत्रों से लेवी वसूली करने, पुलिस टीमों पर हमला करने और सरकारी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाने का आरोप है.

विशेष टीम की कार्रवाई से मिली सफलता: पताही थाना प्रभारी बबन कुमार ने बताया कि ''सुरेश बैठा एक बेहद कुख्यात नक्सली है. 2005 के मधुबन ब्लास्ट कांड में इसकी मुख्य भूमिका थी, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए थे. इसके अलावा भी कई नक्सली घटनाओं में इसकी संलिप्तता मिली है. लंबे समय से फरार चल रहे इस नक्सली को पकड़ने के लिए गठित एक विशेष टीम ने आखिरकार इसे धर दबोचा.''

पूछताछ में बड़े खुलासे होने की उम्मीद: फिलहाल पुलिस गिरफ्तार नक्सली सुरेश बैठा को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर रही है. पुलिस अधिकारियों को पूरी उम्मीद है कि इस पूछताछ से जिले में सक्रिय नक्सली नेटवर्क और वर्तमान में फरार चल रहे अन्य नक्सलियों के बारे में कई अहम जानकारियां मिलेंगी. इसके साथ ही, पिछले कई सालों से लंबित पड़े पुराने मामलों के राज भी खुलने की संभावना जताई जा रही है.

जिले में नक्सली गतिविधियों पर लगी लगाम: साल 2005 के बाद से पूर्वी चंपारण जिले में नक्सली गतिविधियों पर काफी हद तक लगाम लगी है. जिला पुलिस और एसटीएफ की लगातार संयुक्त कार्रवाइयों के कारण क्षेत्र के कई बड़े नक्सली या तो मुठभेड़ में मारे गए हैं या फिर सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं. ऐसे में खूंखार सुरेश बैठा की इस गिरफ्तारी को पुलिस विभाग अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहा है.

शहीदों के परिजनों को इंसाफ की उम्मीद: मधुबन ब्लास्ट में शहीद हुए 5 पुलिसकर्मियों के पीड़ित परिजन पिछले दो दशकों से आज भी सच्चे इंसाफ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. अब सुरेश बैठा की गिरफ्तारी होने के बाद इस पूरे कानूनी केस में तेजी आने की उम्मीद काफी बढ़ गई है. पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

MADHUBAN BLAST
मधुबन नक्सली हमला
BIHAR NEWS
NAXALITE SURESH BAITHA ARRESTED
MADHUBAN NAXAL ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.