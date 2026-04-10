पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में दौड़ी तबादला एक्सप्रेस, तीन अफसर ट्रांसफर
तीन अधिशासी अभियंताओं के कार्य क्षेत्र में बदलाव का आदेश जारी हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 7:56 AM IST
वाराणसी: प्रदेश सरकार की तबादला एक्सप्रेस आज अलग-अलग विभागों में चली है. शाम को जहां आईपीएस और पीपीएस स्तर पर ट्रांसफर गए तो वहीं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की तरफ से जारी किए गए आदेश में तीन अधिशासी अभियंताओं के कार्य क्षेत्र में तब्दीली करते हुए उनके भी तबादले किए गए हैं.
मुख्यालय की तरफ से जारी किए गए आदेश के मुताबिक अधिशासी अभियंता शैलेंद्र गौतम को वाराणसी के विद्युत वितरण खंड चिरईगांव से विद्युत वितरण खंड हरहुआ में ट्रांसफर किया गया है. इनको हेमंत कुमार सिंह के स्थानांतरण के बाद रिक्त चल रहे पद पर यहां पर भेजा गया है.
वही गोरखपुर कौड़ीराम विद्युत वितरण खंड के अधिशासी अभियंता संतोष तिवारी को कुशीनगर विद्युत परीक्षण खंड में ट्रांसफर किया गया है. इन्हें जितेंद्र कुमार गुप्ता अधीक्षण अभियंता के स्थानांतरण के बाद यहां पर भेजा गया है.
वही अभिषेक कुमार को डिस्काउंट मुख्यालय वाराणसी से विद्युत वितरण खंड बरईपुर वाराणसी में स्थानांतरित किया गया है. यहां पर कार्य के भर को ज्यादा और गर्मी में व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए इनकी तैनाती की गई है.
अधिशासी अभियंता मुख्यालय अजातशत्रु का कहना है कि अभियंता स्तर के पदों को देखते हुए और पिछले दिनों हुए तबादलों की वजह से यह स्थानांतरण किए गए हैं, क्योंकि गर्मी शुरू हुई है और लोड भी ज्यादा है ऐसे में हर विद्युत उपकेंद्र पर अधिशासी अभियंताओं की आवश्यकता जरूरी है, खाली पदों को शीघ्र भरकर स्थानांतरण का कार्य किया जा रहा है.
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