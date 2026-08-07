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सावन 2026: भीलवाड़ा में 9 अगस्त को कावड़ यात्रा, 51 फीट की कावड़ होगी मुख्य आकर्षण

भीलवाड़ा: सावन माह में भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा की जाती है. पूरे माह विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जाते हैं. शिवालय जहां हर हर महादेव के नारों से गूंजायमान रहते हैं. वहीं पूरे माह श्रद्धालु कावड़ लेकर रास्तों में आगे बढ़ते नजर आते हैं. इसी कड़ी में पूर्वांचल जनचेतना समिति श्रावण माह के मद्देनजर 9 अगस्त को यहां विशाल कावड़ यात्रा निकालेगी. कावड़ यात्रा भीलवाड़ा के मुख्य निंबार्क आश्रम से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए प्रसिद्ध हरणी महादेव तीर्थ स्थल पहुंचेगी. वहां भगवान महादेव का अभिषेक किया जाएगा. यात्रा में इस बार 51 फीट की कावड़ मुख्य आकर्षण रहेगी.

निंबार्क आश्रम के महंत मोहन शरण ने शुक्रवार को मीडिया को बताया कि पूर्वांचल जन चेतना समिति हर वर्ष की तरह इस साल भी सावन में इस रविवार को कावड़ यात्रा निकालेगी. निंबार्क आश्रम से हरणी महादेव तक यात्रा में 5000 कावड़िये शामिल होने का अनुमान है. कावड़ यात्रा में कीर्तन भी किए जाएंगे. महंत मोहन शरण ने बताया कि कावड़ यात्रा में देश के पवित्र तीर्थ स्थलों से लाए जल को कलशों में भरा जाएगा. यात्रा से धार्मिक जागरूकता, जनचेतना और सामाजिक एकता का संदेश दिया जाएगा.