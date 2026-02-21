ETV Bharat / state

पूर्वांचल में तैयार हो रहा टूरिज्म का लग्ज़री ट्रेंड, 700 करोड़ की लागत से वाराणसी में दिखेगी राजस्थान की झलक

पर्यटन के लिहाज़ से बनारस देश का सबसे हॉट डेस्टिनेशन माना जा रहा. ( ETV Bharat )

इस बारे में पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार की मानें तो, उनके अनुसार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किले को नए स्वरूप में तैयार किया जा रहा है. चुनार का किला केवल स्मारक नहीं, बल्कि सदियों का इतिहास जीवंत रखता है. आज भी हर किसी के मुख पर चंद्रकांता और उनसे जुड़ी हुए कहानी रहती है. हमारा उद्देश्य है कि हम इस धरोहर के मूल स्वरूप को संरक्षित रखते हुए यहां विश्व स्तरीय पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाएं, ताकि पूर्वांचल में टूरिज्म का एक नया दौर शुरू हो सके और वाटर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले.

पीपीपी मॉडल के आधार पर यह कंपनी चुनार किले के नए रंग रूप को तैयार कर रही है. 700 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट है, जिससे पर्यटन के एक लग्जरी ट्रेंड को शुरू किया जाएगा.

काशी में टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए अलग-अलग तरीके की प्लानिंग हो रही है. (ETV Bharat)

बता दें कि, पूर्वांचल का गौरव, यहां के प्राचीन किला में स्वरूप में दिखाई देगा. इसकी शुरुआत मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर चुनार किले के रूप में हो रही है. पर्यटन विभाग में राजस्थान के ग्रुप को इसके सुंदरीकरण और संरक्षण का टेंडर दिया है.

700 करोड़ रुपए की लागत से अब यहां पर एक लग्जरी होटल विथ म्यूजियम तैयार किया जा रहा है, जो राजस्थान के रॉयल पैलेस की झलक दिखाएगा. बड़ी बात यह है कि इसके जरिए अब वाराणसी के रिवर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा और यही नहीं यहां आने वाले विदेशी मेहमान अब वाराणसी के लग्जरी टूरिज्म का आनंद ले सकेंगे.

इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार अब काशी और पूर्वांचल के टूरिज्म को लगातार आगे बढ़ाने के लिए अलग-अलग तरीके के प्लानिंग कर रही है और इसी के तहत अब पूर्वांचल में लग्जरी टूरिज्म के ट्रेंड को बढ़ाया जा रहा है. इसके तहत यहां मौजूद पैलेस को पांच होटल म्यूजियम में तब्दील किया जा रहा है. इसकी तस्वीर चुनार फोर्ट में नजर आ रही है.

बनारस: बनारस पर्यटन के लिहाज़ से देश की सबसे हॉट डेस्टिनेशन माना जा रहा है. यहां आने वाले लाखों पर्यटकों के आंकड़े ने यहां एक नए टूरिज्म एडवेंचर को भी बढ़ावा दिया है.

700 करोड़ की लागत से दिखेगी राजस्थान की झलक

उन्होंने बताया कि, इस नए प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगभग 5 साल लगेगा. इसमें जहां किले की डिजाइन एंटीक पैलेस के रूप में विकसित की जा रही है, तो वहीं इसकी दीवारों पर यहां के शासन व गौरवशाली इतिहास की कलाकृतियों को बनाया जाएगा.

इसके साथ ही चंद्रकांता की चर्चित तिल्सम आकर्षण भरे स्वरूप को भी पर्यटकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा. उनका कहना है कि इस पहल से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. इससे न सिर्फ पर्यटक मिर्जापुर आएंगे, बल्कि काशी के टूरिज्म पर भी इसका सकारात्मक असर दिखाई देगा. यही नहीं परमानेंट काशी से मिर्जापुर के लिए क्रूज सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी, जिससे लोग गंगा के किनारे से ही इस पैलेस को देख समझ सकेंगे.

ये बनकर होगा तैयार

वहीं यदि किले में हो रहे विकास कार्यों की बात करें तो, इसमें कुछ हिस्सों को आम जनता के लिए खोला और विकसित किया जाएगा, जो अब तक उपेक्षित थे. इसके साथ ही परिसर में मौजूद सोनवा मंडप, रहस्यमई सुरंग, गहरी तहखाना, फांसी घर को सुरक्षित बनाकर टूरिज्म सर्किट का भी हिस्सा बनाया जाएगा. पुरानी कहानी और तत्वों को इकट्ठा करके इसे भी संरक्षित किया जाएगा.

इसके साथ ही परियोजना के तहत किले के भीतर हेरिटेज होटल, रेस्टोरेंट, संस्कृति केंद्र तैयार किए जाएंगे. इसमें विदेशी मेहमानों की संख्या को बढ़ाया जा सके, यह रोजगार को भी सृजित करेगा.

इसके साथ ही वाटर टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा वाराणसी में वाटर टूरिज्म का बड़ा स्कोप है. यहां बड़ी संख्या में गंगा में नावों के साथ क्रूज़ों का संचालन होता है. अब काशी आने वाले विदेशी मेहमान गंगा के रास्ते क्रूज का सफर करते हुए सीधे इस लग्जरी पैलेस आ सकेंगे, यहां ठहर सकेंगे और इसके साथ ही आसपास के खूबसूरत स्थान को देख सकेंगे ऐसे न सिर्फ बनारस आने वाले मेहमानों को नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन देखने को मिलेंगे बल्कि वह काशी में राजस्थान के रॉयल पैलेस का सीन ले सकेंगे.

बेहद प्राचीन है इतिहास

इसके इतिहास को लेकर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के इतिहास का प्रोफेसर आनंद चौधरी की मानें, तो उनका कहना है कि, चुनार के किले को चंद्रकांता,चुनारगढ़ या चरणाद्रि भी कहा जाता है. यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मौजूद है. यह किला गंगा नदी के किनारे विंध्य पर्वत श्रृंखला के चट्टान पर बना है. इसके ऐतिहासिकता को देखें तो 16वीं शताब्दी ने शेरशाह सूरी ने इसे मजबूत बनाया था और फिर बाद में मुगल शासक हुमायूं और अकबर ने इस पर कब्जा कर लिया.

अवध के नवाब और ब्रिटिश काल में यह रणनीति का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था और यह जेल के रूप में भी प्रयोग किया जाता था. पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. गंगा के मोड़ पर मौजूद है इस वजह से उसका दृश्य बेहद मनोरम दिखता है. पैलेस बन जाने से यह पर्यटकों के आकर्षण का बड़ा केंद्र हो जाएगा.

