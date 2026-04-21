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सुलतानपुर: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वायुसेना का युद्धाभ्यास, 22-23 अप्रैल को सुखोई और राफेल भरेंगे हुंकार

सुलतानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर 22 और 23 अप्रैल को सुखोई-राफेल जैसे विमानों के अभ्यास को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है.

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वायुसेना ने तैयारियों को दिया अंतिम रूप. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 5:18 PM IST

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सुलतानपुर: जिले के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थित अरवल कीरी करवत हवाई पट्टी पर 22 व 23 अप्रैल को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान एक बार फिर आसमान में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे. मध्य वायु कमान की ओर से युद्धाभ्यास की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.

करीब चार किलोमीटर लंबी इस हवाई पट्टी को वायुसेना ने सुरक्षा के मद्देनजर पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है. वायुसेना के एयर कॉरिडोर अधिकारी योगेश इस्सर ने विशेष हेलीकॉप्टर से पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की.

मध्य वायु कमान ने एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी को लिया अपने नियंत्रण में. (Video Credit: ETV Bharat)

आधुनिक लड़ाकू विमानों का अभ्यास: वायुसेना के जनसंपर्क अधिकारी अश्विनी दुबे ने बताया कि अभ्यास के दौरान आधुनिक लड़ाकू विमान अपनी मारक क्षमता और लैंडिंग का प्रदर्शन करेंगे. इससे पहले वर्ष 2019 और 2023 में भी यहाँ सुखोई, मिराज, जगुआर और राफेल जैसे अत्याधुनिक विमानों का सफल अभ्यास हो चुका है. यूपीडा के कार्यकारी अधिकारी विनीत पांडे ने बताया कि हवाई पट्टी पर तकनीकी कार्यों को समय से पूरा कर लिया जाएगा. सुरक्षा के मद्देनजर एक्सप्रेसवे के इस हिस्से पर आम यातायात के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक डायवर्ट: अभ्यास के दौरान लखनऊ से गाजीपुर जाने वाले वाहन गुप्तारगंज (किमी 124) से उतरकर अयोध्या-प्रयागराज मार्ग होते हुए कूरेभार और हलियापुर-बेलवाई मार्ग से पुनः एक्सप्रेसवे पर चढ़ेंगे. वहीं, गाजीपुर से लखनऊ आने वाले वाहनों को गौरा के पास से डायवर्ट कर फुलौना और बेलवाई होते हुए सर्विस लेन के माध्यम से आगे भेजा जाएगा. प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों का पालन करें और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में पूरा सहयोग दें. सुलतानपुर पुलिस और यूपीडा की टीमें लगातार गश्त कर रूट डायवर्जन को सुचारू बनाने में जुटी हुई हैं.

वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन: 16 नवम्बर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिले के इसी अरवल किरी करवत क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था. उस उद्घाटन समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे थे. उद्घाटन के समय भी वायुसेना के विमानों ने 'टच एंड गो' का सफल रिहर्सल किया था, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग जुटे थे. तब से लेकर अब तक यह हवाई पट्टी सामरिक दृष्टि से वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक रनवे के रूप में उपयोग की जा रही है.

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