ETV Bharat / state

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे हादसे की जांच; इमरजेंसी गेट ब्लॉक कर बढ़ाई सीटें, स्लीपर से भी छेड़छाड़

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे हादसे की जांच. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर हुई बस हादसे की तकनीकी जांच कराई गई. जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि डबल डेकर बस के इमरजेंसी गेट को ब्लॉक कर दिया गया था. इतना ही नहीं स्लीपर सीटों से भी छेड़छाड़ की गई थी. RTO (प्रवर्तन) प्रभात पांडेय ने बताया कि दिल्ली से बिहार जाने वाली डबल डेकर बस की 16 सीटों से छेड़छाड़ की गई थी. बस में कुल 43 स्लीपर सीटें पाई गईं. वहीं, बस की वायरिंग, ब्रेक, इंजन और टायर फिट मिले. इनमें अधिकारियों को किसी तरह की गड़बड़ी नहीं मिली है. घटनास्थल पर जांच करते अधिकारी. (Photo Credit: ETV Bharat) RTO प्रभात पांडेय ने बताया कि मौके पर बस की जांच की गई. कागजों में बस फिट थी. इंश्योरेंस, फिटनेस, परमिट, पॉल्यूशन समेत सारे दस्तावेज पूरे और मान्य हैं. इसके बाद संभागीय निरीक्षक विष्णु कुमार से बस की तकनीकी जांच करवाई गई. इसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है.