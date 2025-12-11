ETV Bharat / state

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे हादसा: घर से एक साथ उठे पांच जनाजे, कांस्टेबल की पत्नी और चार बच्चों की हुई थी मौत

जनाजे में शामिल दोस्त की भी सदमे से मौत: जनाजे के दौरान जावेद के दोस्त मोहम्मद शब्बू (55 वर्ष) कब्र पर मिट्टी डालने के बाद अचानक गिर पड़े. लोगों ने उन्हें तुरंत संभाला, लेकिन रास्ते में ही उनकी सांसें थम गईं. शब्बू और जावेद एक ही मोहल्ले में रहते थे और बच्चों से उनका रिश्ता पारिवारिक था. बच्चे उन्हें 'मामू' कहते थे. सदमे की तीव्रता वह सहन नहीं कर सके.

एक साथ पांच जनाजे, गांव में पसरा मातम: हादसे के बाद जावेद की पत्नी चांदनी उर्फ गुलफ्शां (30), बेटियां इस्मा (4), इलमा (6), समरीन (12) और बेटा जियान (10) के शव गांव लाए गए. एक ही परिवार के पांच जनाजे देखकर पूरा गांव गम में डूब गया.

वाराणसी/लखनऊ: पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर बुधवार को हुए भीषण सड़क हादसे ने एक पूरा परिवार उजाड़ दिया. आजमगढ़ में तैनात यूपी पुलिस के कांस्टेबल जावेद अशरफ सिद्दीकी की पत्नी और चार बच्चों की मौत हो गयी थी. गुरुवार को वाराणसी के लोहता में एक साथ पांच जनाजे उठे, तो सभी की आंखें भर आयीं. हजारों लोग मिट्टी देने पहुंचे. जनाजे में शामिल जावेद के दोस्त मोहम्मद शब्बू को अचानक सीने में तेज दर्द उठा और उनकी भी मौत हो गई.

18 दिन पहले पिता की मौत, अब पूरा परिवार उजड़ गया: दर्द को और भी गहरा करने वाला तथ्य यह है कि कांस्टेबल जावेद के पिता मंजाद खान का निधन अभी 18 दिन पहले ही हुआ था. वह यूनियन बैंक से कैशियर पद से रिटायर थे और हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई थी. गुरुवार को जावेद की पत्नी और बच्चों को उनके पिता की कब्र के पास ही सुपुर्द-ए-खाक किया गया.

कैसे हुआ हादसा: कांस्टेबल जावेद की पत्नी और चार बच्चे बुधवार को वैगनआर कार से लखनऊ जा रहे थे. कार जावेद का साला जीशान, निवासी फूलपुर (घोसी) चला रहा था. बाराबंकी में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर खड़ी वैगनआर को पीछे से तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद दोनों कारों में आग लग गई. वैगनआर में मौजूद पांचों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जीशान घायल है.

ब्रेजा में सवार चार लोग भी घायल: ब्रेजा कार में दिल्ली के दक्षिणपुरी निवासी दीपांशु मिश्रा (24), प्रगति मिश्रा (23), तृप्ति मिश्रा (17) और दीप्ति मिश्रा (16) सवार थे. चारों घायल हो गय हैं, जिनमें दीप्ति की हालत नाजुक बताई जा रही है. फायर कर्मियों ने आग बुझाई, लेकिन तब तक दोनों गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी थीं. ब्रेजा दिल्ली और वैगनआर गाजियाबाद नंबर पर रजिस्टर्ड पाई गई.

लखनऊ में पिता-पुत्र को ट्रैक्टर ने रौंदा, बेटे की मौत:​ इंस्पेक्टर सुनील कुमार तिवारी ने बताया कि इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार पिता-पुत्र को रौंद दिया.इसमें बेटे हमजा की मौके पर ही मौत हो गयी. पिता सलीम गंभीर रूप से घायल हो गया. दोनों शादी समारोह से लौट रहे थे. पुलिस हमजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पिता सलीम का इलाह लोहिया अस्पताल में किया जा रहा है. उनकी हालत गंभीर बतायी जा रही है.

