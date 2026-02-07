पुरवैय्या बस्तर लोक कलाकारों ने राष्ट्रपति के सामने दी प्रस्तुति, पीएम मोदी के सामने परफॉर्म करने की इच्छा
बस्तर पंडुम के शुभारंभ के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सामने लोक कलाकारों ने प्रस्तुति दी.इन्हीं लोक कलाकारों में पुरवैय्या बस्तर टीम भी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 7, 2026 at 5:40 PM IST
जगदलपुर : छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित 3 दिवसीय संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम में बस्तर के आदिवासी जनजाति के 12 विधाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है.12 विधाओं में पारंपरिक नृत्य, लोकगीत, रीति-रिवाज, वाद्ययंत्र, शिल्प, पारंपरिक व्यंजन, जनजातीय वेशभूषा, चित्रकला, आंचलिक साहित्य, जनजातीय नाट्य, आभूषण, पेय पदार्थ एवं वन औषधि शामिल हैं.
राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुति देकर खुश हुए कलाकार
बस्तर पंडुम के शुभारंभ के मौके पर नृत्य और लोकगीत से जुड़े कलाकारों ने महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष अपना परफॉमेंस दिया. इनमें से कोंडागांव जिले के रंग पुरवैय्या बस्तर लोकगीत की टीम के प्रस्तुति को महामहिम राष्ट्रपति ने खूब सराहा. इस टीम के कलाकारों ने बताया कि उन्हें बेहद खुशी हुई कि उन्होंने राष्ट्रपति के समक्ष अपनी प्रस्तुति दी.
हम पिछले 10 साल से प्रयासरत हैं कि हम बस्तर के विलुप्त हो चुके गीतों और वाद्ययंत्रों को आप सभी के सामने ला सके.हम लोगों ने सर्वप्रथम देवी गीत से शुरुआत की उसके बाद खेलगीत और फिर हमारे बस्तर का प्रमुख त्योहार छेरछेरा को आप सभी के बीच प्रस्तुत किया. राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुति देना हमारे लिए आज सबसे बड़ी उपलब्धि है.हम लोग लगातार महोत्सवों में अपनी कला का प्रदर्शन करके विजेता बने हैं- शानू मार्कण्डेय,कलाकार
हम सभी लोग कोंडागांव के निवासी हैं.जगदलपुर हमारे यहां से 70-80 किलोमीटर दूर हैं,इसलिए लगता है कि हमें मौका मिले.हमारा सपना है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी अपनी प्रस्तुति दें- जयकिशन मार्कण्डेय, कलाकार
प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुति देना चाहती है टीम
देश के अलग-अलग राज्यों में भी पुरवैय्या बस्तर की टीम अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं. उनका लोकगीत बस्तर की कला संस्कृति और परंपराओं पर आधारित है. उनका कहना है कि अगर मौका मिले तो देश के प्रधानमंत्री के समक्ष भी अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं. रंग पुरवैय्या की टीम अपने बस्तर लोकगीत के लिए राज्यस्तर पर सम्मान भी पा चुके हैं. 28 कलाकारों की इस टीम में बस्तर के वाद्ययंत्र और पारंपरिक मोरी बाजा को शामिल किया गया है. इस टीम की शुरुआत साल 2013 में हुई थी.पुरवैय्या बस्तर की टीम अलग-अलग गीतों को गाकर बस्तर को प्रस्तुत करती है.
पंडुम की बस्तर में मान्यता
पंडुम का अर्थ बस्तर में त्यौहार होता है.कोई भी फसल काटने के बाद या पेड़ों पर लगे फल जैसे आम या अन्य फल को खाने से पहले देवी देवताओं को उसे चढ़ाया जाता है. इसे त्यौहार के रूप में मनाया जाता है. इसे ही पंडुम कहते हैं. बस्तर पंडुम का नाम बीजेपी सरकार ने दिया है. पंडुम कभी भी किसी भी समय नहीं मनाया जाता है. पंडुम नाम को लेकर आदिवासी समाज ने विरोध भी किया था.
बस्तर पंडुम 2026: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ, कहा पुनर्वास करने वाले माओवादी लोकतंत्र में रखे भरोसा
रायपुर में डामर गोली की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार
सूरजपुर में वायरल आदेश ने किया हैरान, निलंबित शराबी हेडमास्टर को बहाल करने का जिक्र