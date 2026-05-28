अयोध्या में पुरुषोत्तम मास महोत्सव; भक्तों ने निकाली विशाल शोभा यात्रा, महायज्ञ समेत होंगे कई आयोजन
समिति के पदाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि भारत के हर कोने और कई देशों के भक्त आये हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 28, 2026 at 4:40 PM IST
अयोध्या : विश्व शांति, राष्ट्र समृद्धि और जनकल्याण की कामना के साथ राम नगरी अयोध्या में पहली बार पुरुषोत्तम मास महोत्सव मनाया जा रहा है. बड़ा भक्तमाल की बगिया में श्री झालरिया मठ के द्वारा 28 मई से 3 जून तक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा. पहले दिन गुरुवार को विभिन्न राज्यों से आए भक्तों ने विशाल शोभा यात्रा निकाली. हाथी, घोड़ा और रथ पर भगवान के स्वरूप के साथ बैंड-बाजे के साथ पर झूमते हुए उत्सव मनाया.
कार्यक्रम के तहत 225 कुंडीय श्री महालक्ष्मी महायज्ञ, श्रीमद्भागवत कथा, 108 श्रीमद्भागवत पाठ, श्री कल्याणोत्सव, सहस्र कलशाभिषेक का भी आयोजन किया जाएगा. समिति के पदाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि भारत के हर कोने से अमेरिका से लेकर दुबई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लंदन सहित कई देशों के भक्त आये हैं. भारत के सभी स्थान से मुख्यता राजस्थान मारवाड़ी जो भी जाते हैं फिर उनके साथ कई लोग और भी जुड़ जाते हैं.
उन्होंने बताया कि पूरे भारत में हमारे गुरु जी के लगभग 50 से 60 स्थान पर मंदिर हैं. पुष्कर, डीडवाना, इंदौर सहित अन्य स्थान पर मंदिर है. ऐसे सभी स्थानों से जुड़े हुए जो भी भक्त लोग हैं. काफी पुरानी जो परंपरा है उसी के अनुयाई हैं, इन सभी के साथ मिलकर अधिक मास पुरुषोत्तम मास भगवान नारायण का माह बोलते हैं, इसमें यह आयोजन हो रहा है.
उन्होंने बताया कि जिसका उद्देश्य विश्व शांति, सभी मनुष्यों का कल्याण हो, देश में समृद्धि आए, देश के लोगों में प्रेम बने, विश्व के लोगों में प्रेम बने. उन्होंने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश जेके महेश्वरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी निमंत्रण दिया है.
उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश के कई मंत्री को निमंत्रण दिया गया है. राजस्थान के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत् से भी वार्ता हुई है. सभी लोगों ने आने का समय दिया है.
उन्होंने बताया कि अयोध्या को आप लोगों ने बदल दिया है. अयोध्या हमारे देश के लिये आधार हो गया है, जो परिवर्तन अयोध्या में आया है, इसी लिये सारे लोग बड़े से बड़े कार्यक्रम करने अयोध्या आ रहे हैं.
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