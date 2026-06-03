पुरुषोत्तम मास में विभुवन संकष्टी चतुर्थी का विशेष महत्व, गणपति आराधना से संकटों से मिलती है मुक्ति
पुरुषोत्तम मास में विभुवन संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विशेष पूजा-अर्चना से भक्तों ने सुख-समृद्धि, सफलता और संकटों से मुक्ति मिलती है.
Published : June 3, 2026 at 7:09 AM IST
बीकानेर : ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर बुधवार को विभुवन संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी. पुरुषोत्तम मास (अधिक मास) के दौरान पड़ने से इसका धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ गया है. भगवान गणेश को समर्पित इस व्रत में श्रद्धालु दिनभर उपवास रखकर विघ्नहर्ता गणपति की पूजा-अर्चना करते हैं और रात्रि में चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करते हैं.
विशेष महत्व : पंचांगकर्ता पंडित राजेंद्र किराडू कहते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित अत्यंत पुण्यदायी मास माना जाता है. इस दौरान किए गए जप, तप, दान, व्रत और पूजा का फल सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक प्राप्त होता है. ऐसे में पुरुषोत्तम मास में आने वाली विभुवन संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की आराधना को विशेष फलदायी माना गया है.
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विधि विधान से पूजा : मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से गणेश पूजन, दूर्वा अर्पण, मोदक का भोग और गणपति मंत्रों का जाप करने से जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है. भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देव माना जाता है, इसीलिए पुरुषोत्तम मास में उनकी उपासना सभी धार्मिक कार्यों की सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है.
इस दिन भगवान गणेश का अभिषेक कर उन्हें लाल पुष्प, दूर्वा और लड्डुओं का भोग अर्पित करना चाहिए. गणेश अथर्वशीर्ष पाठ के साथ ही संकष्टी चतुर्थी पर 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप, गणेश चालीसा और गणपति स्तोत्र का पाठ विशेष शुभ माना जाता है. पुरुषोत्तम मास में किए गए इन धार्मिक अनुष्ठानों से भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति के साथ-साथ पारिवारिक सुख-शांति और कार्यों में सफलता प्राप्त होने की मान्यता है. रात्रि में श्रद्धालु चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित कर भगवान गणेश का स्मरण करते हुए व्रत का पारण करेंगे. धार्मिक मान्यता है कि चंद्र दर्शन और अर्घ्य के बाद ही संकष्टी चतुर्थी व्रत पूर्ण माना जाता है.