हबीब तनवीर सम्मान से नवाजे गए पुरुषोत्तम चंद्राकर, सफलता और संघर्ष की सुनाई कहानी, अयोध्या से पवित्र मिट्टी लाने का किया जिक्र
हबीब तनवीर सम्मान पाने वाले पुरुषोत्तम चंद्राकर पिछले 48 सालों से कला के क्षेत्र में सक्रिय हैं. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 5, 2026 at 3:35 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को रंगमंच के जरिए सम्मान दिलाने वाले वरिष्ठ रंगकर्मी पुरुषोत्तम चंद्राकर को बड़ा अवॉर्ड मिला है. राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य अलंकरण समारोह में प्रतिष्ठित हबीब तनवीर सम्मान से सम्मानित किया गया. आधुनिक रंगकर्म (छत्तीसगढ़ी), हिंदी और अन्य भाषाओं के नाटकों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया.
रंगमंच के क्षेत्र में 48 वर्षों की साधना करने वाले पुरुषोत्तम चंद्राकर ने ETV भारत से खास बातचीत में अपने संघर्ष, सफलता, रंगमंच की चुनौतियों और छत्तीसगढ़ की कला-संस्कृति को पहचान दिलाने के प्रयासों पर खुलकर बात की. इस दौरान उन्होंने अयोध्या से माता कौशल्या के लिए तीजा और पवित्र मिट्टी लाने की अनूठी परंपरा के बारे में भी विस्तार से बताया.
जवाब: सबसे पहले मैं ETV भारत के दर्शकों को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं. छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे हबीब तनवीर सम्मान से सम्मानित किया गया. पिछले 48 वर्षों से मैं नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में काम कर रहा हूं. इस क्षेत्र में मैंने जो तपस्या की है, उसे देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग का सर्वोच्च सम्मान मुझे मिला. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों यह सम्मान प्राप्त करना मेरे लिए गौरव की बात है. मैं इस सम्मान को पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को समर्पित करता हूं. यह केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि आप सभी का सम्मान है.
सवाल: आज छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति की चर्चा सिर्फ प्रदेश में ही नहीं, बल्कि देश और दुनिया में हो रही है. इसके पीछे कलाकारों का कितना योगदान रहा है ?
जवाब: छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना से पहले ही हम पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को लेकर कला जत्थों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से अपनी बात रखते थे. हमने कला के जरिए अलग राज्य की मांग को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया. इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हमें 11 सांसद दीजिए. यह छत्तीसगढ़ का सौभाग्य रहा कि यहां से सांसद मिले और उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई. राज्य बनने के बाद प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है. इसमें कला और संस्कृति का विशेष योगदान है. आज छत्तीसगढ़ के तीज-त्योहार, खान-पान, पहनावा और परंपराएं न सिर्फ प्रदेश और देश में, बल्कि पूरी दुनिया में जानी जा रही हैं, यह हमारे लिए गर्व की बात है.
सवाल: आप हर साल तीजा के समय छत्तीसगढ़ से रामनगरी अयोध्या जाते हैं और वहां से पवित्र मिट्टी लेकर आते हैं. इसके बाद छत्तीसगढ़ में माता कौशल्या की प्रतिमा बनाकर तीजा पर्व मनाते हैं, इस पहल के पीछे क्या उद्देश्य है ?
जवाब: सबसे पहले मैं ETV भारत को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हर साल हमारी इस पहल को बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचाता है. हम हर साल अयोध्या से माता कौशल्या के लिए तीजा लेकर आते हैं, वहां से पवित्र मिट्टी भी लाते हैं. उस मिट्टी से यहां माता कौशल्या की प्रतिमा तैयार करते हैं.
छत्तीसगढ़ में तीजा पर्व की अपनी एक विशेष परंपरा है. इस अवसर पर बहन अपने भाई के घर और पिता के घर आती है. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम हर साल अयोध्या जाते हैं और माता कौशल्या के लिए तीजा लेकर आते हैं. अयोध्या के राजा दशरथ महल से हमें पवित्र मिट्टी दी जाती है. उस मिट्टी को छत्तीसगढ़ लाकर माता कौशल्या की प्रतिमा बनाई जाती है. इसके बाद माता कौशल्या की जन्मस्थली और निजधाम चंद्रपुरी में 5 दिनों तक प्रतिमा स्थापित की जाती है. वहां हम माता कौशल्या के साथ तीजा का त्योहार मनाते हैं. यह परंपरा हर साल निरंतर जारी है, हमारे लिए यह आस्था, संस्कृति और छत्तीसगढ़ की परंपराओं से जुड़ने का विशेष माध्यम है.
सवाल: प्रदेश के कलाकारों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और युवा कलाकारों को सफलता हासिल करने के लिए कैसे आगे बढ़ना चाहिए ये बताएं ?
जवाब: मैं सभी कलाकारों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि अपने काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करते रहें. निश्चित रूप से हमारी कला को एक दिन पारखी नजर मिलेगी. आज मुझे यह सम्मान मिला है, तो इससे मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है. मैं सभी कलाकार भाइयों से यही कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ महतारी का नाम रोशन करते हुए पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहिए, सफलता जरूर हासिल होगी.
48 सालों से कर रहे कला की सेवा
48 सालों से रंगमंच के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहकर पुरुषोत्तम चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. हबीब तनवीर सम्मान उनकी इसी साधना और समर्पण का सम्मान है. वहीं अयोध्या से माता कौशल्या के लिए तीजा और पवित्र मिट्टी लाने की पहल छत्तीसगढ़ की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़ने का अनूठा प्रयास भी है. उनकी यह यात्रा प्रदेश के कलाकारों और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी.
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