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हबीब तनवीर सम्मान से नवाजे गए पुरुषोत्तम चंद्राकर, सफलता और संघर्ष की सुनाई कहानी, अयोध्या से पवित्र मिट्टी लाने का किया जिक्र

हबीब तनवीर सम्मान से नवाजे गए पुरुषोत्तम चंद्राकर ( ETV Bharat )

रायपुर: छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को रंगमंच के जरिए सम्मान दिलाने वाले वरिष्ठ रंगकर्मी पुरुषोत्तम चंद्राकर को बड़ा अवॉर्ड मिला है. राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य अलंकरण समारोह में प्रतिष्ठित हबीब तनवीर सम्मान से सम्मानित किया गया. आधुनिक रंगकर्म (छत्तीसगढ़ी), हिंदी और अन्य भाषाओं के नाटकों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया.

रंगमंच के क्षेत्र में 48 वर्षों की साधना करने वाले पुरुषोत्तम चंद्राकर ने ETV भारत से खास बातचीत में अपने संघर्ष, सफलता, रंगमंच की चुनौतियों और छत्तीसगढ़ की कला-संस्कृति को पहचान दिलाने के प्रयासों पर खुलकर बात की. इस दौरान उन्होंने अयोध्या से माता कौशल्या के लिए तीजा और पवित्र मिट्टी लाने की अनूठी परंपरा के बारे में भी विस्तार से बताया.