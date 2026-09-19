पुरोहित जी का कटला अग्निकांड: राज्य सरकार ने गठित की उच्चस्तरीय जांच कमेटी, CFO और AFO निलंबित
सांसद मंजू शर्मा ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मुलाकात की. उन्होंने फायर हाइड्रेंट सिस्टम की उपयोगिता और रख रखाव का मुद्दा उठाया.
Published : September 19, 2026 at 9:50 AM IST|
Updated : September 19, 2026 at 10:05 AM IST
जयपुर: जयपुर में 17 सितंबर को हुए पुरोहित जी का कटला अग्निकांड के मामले में राज्य सरकार ने जांच के लिए उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया है. घटना में लापरवाही बरतने के आरोपों के बीच सरकार ने पूरे मामले की पड़ताल कर जिम्मेदारी तय करने की दिशा में कदम उठाया है. कमेटी को सात दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. नगर निगम जयपुर के सीएफओ देवेंद्र मीणा और एएफओ कुलदीप की भूमिका भी जांच के दायरे में है. फिलहाल इन दोनों अधिकारियों को निलंबित किया गया है. इस बीच शुक्रवार को मानवाधिकार आयोग की टीम ने कटले में पहुंच कर मौका मुआयना किया. जांच के दौरान आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी ने पाया कि फायर सिस्टम की पाइपों में नींबू मिर्च भरे थे. स्मार्ट सिटी के तहत बनाए गए 14 हाइड्रेंट भी बंद मिले.
वर्षों से कटला में अपनी मेहनत से अपने रोजगार को आगे बढ़ा रहे दुकानदारों के लिए गुरुवार की सुबह अंधेरा लेकर आई. आग के कारण 20 से 25 दुकान स्वाहा हो गई. इसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया. आग बुझने के बाद व्यापारी अपनी दुकानों को देख विलाप करते हुए नजर आए. क्योंकि किसी ने बैंक से कर्ज लेकर दुकान में लाखों का स्टॉक सजाया था, तो कोई आने वाली दीपावली की तैयारी के लिए स्टॉक मेंटेन किए हुए था, लेकिन त्योहार से पहले ही उनकी रोजी-रोटी अग्निकांड की भेंट चढ़ गई. इस अग्निकांड में व्यापारियों का लाखों का माल जल गया. गनीमत रही कि आगजनी सुबह के समय हुई. अब मामले में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है.
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अतिरिक्त निदेशक करेंगे कमेटी की अध्यक्षता: पुरोहित जी का कटला अग्निकांड की जांच के लिए गठित कमेटी की अध्यक्षता स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त निदेशक करेंगे. इसमें निदेशालय के मुख्य अभियंता और नगर निगम उदयपुर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी सदस्य होंगे. कमेटी को निर्धारित समय में जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट देनी होगी. स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन ने बताया कि कमेटी घटना से जुड़े तथ्यों, अधिकारियों की जिम्मेदारी और कार्रवाई में हुई संभावित चूक की पड़ताल करेगी और 7 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी. उन्होंने बताया कि मामले में फिलहाल निलंबन की कार्रवाई की गई है, जिसके तहत सीएफओ देवेंद्र मीणा और एएफओ कुलदीप माणतवाल को निलंबित किया गया है.
पूर्व सीएम गहलोत व मंत्री पटेल ने किया निरीक्षण : इससे पहले घटनास्थल पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के पहुंचने के बाद मामला सियासी रूप भी ले चुका है. अब सरकार की ओर से गठित कमेटी की जांच और रिपोर्ट पर नजर रहेगी. रिपोर्ट के आधार पर घटना में लापरवाही और जिम्मेदार अधिकारियों को लेकर आगे की कार्रवाई तय हो सकती है.
मानवाधिकार आयोग की टीम ने किया पुरोहितजी के कटले का निरीक्षण: पुरोहित जी का कटला में लगी आग के बाद फायर सेफ्टी सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं. मानवाधिकार आयोग की टीम की जांच में सामने आया कि फायर सिस्टम की पाइपों में नींबू मिर्च भरे थे. जांच के लिए पहुंचे पूर्व न्यायाधीश जीआर मूलचंदानी को जांच में स्मार्ट सिटी के 14 हाइड्रेट बंद मिले. अग्निसुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवालों के बीच सांसद मंजू शर्मा ने भी यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मुलाकात की. उन्होंने 3.90 करोड़ रुपए की लागत से तैयार फायर हाइड्रेंट सिस्टम की उपयोगिता और रखरखाव का मुद्दा उठाया.
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सांसद ने कहा कि आग के दौरान सिस्टम की विफलता की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए. मंत्री ने भरोसा दिलाया कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. साथ ही परकोटे के घने बाजारों में दमकल की पहुंच, पानी की उपलब्धता और अग्निसुरक्षा व्यवस्था की कमियों को दूर कर फायर सेफ्टी सिस्टम को और दुरुस्त किया जाएगा.