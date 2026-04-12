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पूर्णिमा साहू ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का किया जोरदार स्वागत, कहा- अब कृष्ण नहीं आएंगे, द्रौपदी को खुद लड़ना पड़ेगा

जमशेदपुर: जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की भाजपा विधायक पूर्णिमा साहू ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 को भारत के लोकतंत्र के इतिहास का ऐतिहासिक कदम बताया. उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से महिलाएं मतदाता से नीति-निर्माता बनेंगी और देश का लोकतांत्रिक चेहरा बदलेगा.

विधायक पूर्णिमा साहू ने बिस्टुपुर स्थित सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सितंबर 2023 में पारित यह संवैधानिक संशोधन लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है. यह आरक्षण अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की सीटों पर भी लागू होगा. उन्होंने बताया कि अधिनियम महिलाओं को नीति की लाभार्थी से नीति निर्माता बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा. इससे शासन की प्राथमिकताएं बदलेंगी पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान मिलेगा तथा जवाबदेही बढ़ेगी.

मीडिया से बात कहती पूर्णिमा साहू (ETV Bharat)

महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से अर्थव्यवस्था को फायदा

पूर्णिमा साहू ने कहा कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ने से अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित होती है, आय में समानता आती है और समग्र विकास को गति मिलती है. यदि लैंगिक अंतर को कम किया जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में करीब 7 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि संभव है. उन्होंने आंकड़े देते हुए बताया कि 2024 तक कुल मतदाताओं में महिलाओं की संख्या 48.62 प्रतिशत है और 65.78 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया, जो कई जगहों पर पुरुषों से अधिक है. फिर भी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी सीमित है. 1952 में लोकसभा में केवल 22 महिलाएं थीं, जो 2024 में बढ़कर 75 हो गईं. राज्यसभा में यह आंकड़ा लगभग 17 प्रतिशत है. इसके विपरीत, पंचायती राज संस्थाओं में 46 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व और करीब 14.5 लाख महिला जनप्रतिनिधियों ने साबित कर दिया है कि अवसर मिलने पर महिलाएं बेहतर शासन दे सकती हैं.

"अब कृष्ण नहीं आएंगे, द्रौपदी को खुद लड़ना पड़ेगा"