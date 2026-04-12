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पूर्णिमा साहू ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का किया जोरदार स्वागत, कहा- अब कृष्ण नहीं आएंगे, द्रौपदी को खुद लड़ना पड़ेगा

जमशेदपुर पूर्वी की बीजेपी विधायक पूर्णिमा साहू ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया.

Purnima Sahu
मीडिया को संबोधित करती पूर्णिमा साहू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 12, 2026 at 9:03 PM IST

3 Min Read
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जमशेदपुर: जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की भाजपा विधायक पूर्णिमा साहू ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 को भारत के लोकतंत्र के इतिहास का ऐतिहासिक कदम बताया. उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से महिलाएं मतदाता से नीति-निर्माता बनेंगी और देश का लोकतांत्रिक चेहरा बदलेगा.

विधायक पूर्णिमा साहू ने बिस्टुपुर स्थित सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सितंबर 2023 में पारित यह संवैधानिक संशोधन लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई (33%) सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है. यह आरक्षण अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की सीटों पर भी लागू होगा. उन्होंने बताया कि अधिनियम महिलाओं को नीति की लाभार्थी से नीति निर्माता बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा. इससे शासन की प्राथमिकताएं बदलेंगी पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान मिलेगा तथा जवाबदेही बढ़ेगी.

मीडिया से बात कहती पूर्णिमा साहू (ETV Bharat)

महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से अर्थव्यवस्था को फायदा

पूर्णिमा साहू ने कहा कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ने से अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित होती है, आय में समानता आती है और समग्र विकास को गति मिलती है. यदि लैंगिक अंतर को कम किया जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में करीब 7 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि संभव है. उन्होंने आंकड़े देते हुए बताया कि 2024 तक कुल मतदाताओं में महिलाओं की संख्या 48.62 प्रतिशत है और 65.78 प्रतिशत महिलाओं ने मतदान किया, जो कई जगहों पर पुरुषों से अधिक है. फिर भी संसद और विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी सीमित है. 1952 में लोकसभा में केवल 22 महिलाएं थीं, जो 2024 में बढ़कर 75 हो गईं. राज्यसभा में यह आंकड़ा लगभग 17 प्रतिशत है. इसके विपरीत, पंचायती राज संस्थाओं में 46 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व और करीब 14.5 लाख महिला जनप्रतिनिधियों ने साबित कर दिया है कि अवसर मिलने पर महिलाएं बेहतर शासन दे सकती हैं.

"अब कृष्ण नहीं आएंगे, द्रौपदी को खुद लड़ना पड़ेगा"

विधायक ने जोर देकर कहा कि यह अधिनियम सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि नए भारत की आधारशिला है. यहां महिलाएं सिर्फ मतदाता नहीं रहेंगी, बल्कि देश की नीति और भविष्य तय करने वाली शक्ति बनेंगी. उन्होंने महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा, "अब कृष्ण नहीं आएंगे, द्रौपदी की लज्जा बचाने के लिए खुद लड़ना पड़ेगा." उन्होंने अपील की कि इसे केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखा जाए, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण और संतुलित विकास के रूप में देखा जाए. यह अधिनियम विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा.

इस दौरान झारखंड महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष कल्याणी शरण, पोटका की पूर्व विधायक मेनका सरकार, भाजपा महानगर महिला मोर्चा अध्यक्ष नीलू मछुआ और प्रेम झा भी मौजूद रहीं.

नारी शक्ति वंदन अधिनियम का क्रियान्वयन जनगणना और परिसीमन के बाद होना है, जिसे हालिया चर्चाओं में 2029 के चुनावों से पहले तेज करने के प्रयास हो रहे हैं. यह कानून महिलाओं को राजनीति में मजबूत आवाज देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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राजनीति में महिलाओं की भागीदारी
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