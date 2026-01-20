ETV Bharat / state

बिहार में बड़ा घोटाला, सरकारी कर्मचारी ने फर्जी हस्ताक्षर कर निकाले 24 लाख रुपये

पूर्णिया में पुलिस ने एक नाजिर को गिरफ्तार किया है, जिसपर सीओ का फर्जी हस्ताक्षर कर 24 लाख रुपये का निकासी कर लिया.

Scam In Purnea
पूर्णिया में गिरफ्तार नाजिर (ETV Bharat)
पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में बड़ा घोटाला सामने आया है. रुपौली सीओ शिवानी सुरभि के आवेदन पर इस घोटाले के आरोपी नाजिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. नाजिर पर आरोप है कि सीओ का फर्जी हस्ताक्षर कर सरकारी खाते से करीब 24 लाख रुपये अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया.

24 लाख रुपये निकाले: रुपौली की सीओ शिवानी सुरभि ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 में रुपौली अंचल के नाजिर शिशिर कुमार ने फर्जी हस्ताक्षर कर रुपौली सेंट्रल बैंक से सैरात के खाते से 24 लाख 27 हजार 8 सौ 40 रुपए की फर्जी निकासी किया है. करीब 6 लाख रुपए उसने अपने बैंक में ट्रांसफर करवाया. 16 लाख नगद निकासी किया किया.

पूर्णिया में सैरात के खासे से फर्जी निकासी (ETV Bharat)

सैरात के खाते निकासी: सीओ ने बताया कि जब उन्होंने अपने सैरात के खाते की जांच की तो पता चला कि खाते में रुपये कम हैं. इसके बाद उन्होंने बैंक से स्टेटमेंट निकलवाया तो उसने देखा कि जिस चेक की एंट्री उन्होंने नहीं किया था, उस चेक के माध्यम से राशि की निकासी की गयी है. यह निकासी अलग-अलग दिनों में की गई है.

"शिशिर कुमार को बुलाकर पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया. रुपौली थाना प्रभारी को बुलाकर आरोपी नाजीर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है." -शिवानी सुरभि, सीओ, रुपौली

Scam In Purnea
आरोपी नाजिर (ETV Bharat)

कुछ दिन पहले हो गया है ट्रांसफर: बताया जाता है कि इसमें बैंक की भी संलिप्तता भी है, क्योंकि इतनी बड़ी राशि सरकारी खाते से कोई अपने खाते में कैसे ट्रांसफर कर सकता है. गौरतलब है कि नाजीर शिशिर कुमार अनुकंपा के आधार पर अंचल कार्यालय रुपौली में नौकरी कर रहे थे. कुछ दिन पहले उनका ट्रांसफर धमदाहा हो गया था..

