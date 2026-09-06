नदी में समाया गिट्टी लदा हाइवा, पुल टूटने से 85 गांवों का संपर्क टूटा
पूर्णिया में पुल पार करते समय ट्रक परमान नदी में गिरा, डगरा घाट पुल ध्वस्त होने से 85 गांवों का संपर्क टूटा. रिपोर्ट- अभय कुमार
Published : September 6, 2026 at 9:00 PM IST
पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में अमौर प्रखंड के डगरा घाट पुल को पार करने के दौरान गिट्टी से लदा एक हाइवा ट्रक परमान नदी में गिर गया. दरअसल पुल पर भारी गाड़ियों के आने-जाने पर रोक होने के बावजूद हाइवा ट्रक लोहे के इस पुराने और जर्जर पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था. तभी पुल अचानक नदी के बीच में ढह गया.
ड्राइवर और हेल्पर की जान बची
वहींं नदी में पानी का स्तर ज्यादा होने के कारण ट्रक पूरी तरह डूब गया. हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि ड्राइवर और हेल्पर ट्रक से बाहर निकलने और सुरक्षित भागने में कामयाब रहे. घटना की खबर मिलने पर अमौर प्रखंड के बीडीओ, अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे.पुल के ढहने से 80-85 गांवों का संपर्क टूट गया है.
ड्राइवर को लेकर अनिश्चितता
स्थानीय निवासी मो. फारूक आलम ने बताया कि सामान से लदा ट्रक पुल पार कर रहा था, तभी पुल ढह गया और ट्रक नदी में गिर गया. वह अभी भी पानी के नीचे डूबा हुआ है. ड्राइवर के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है. उन्होंने बताया कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पुल ढहने के बाद ड्राइवर नदी में कूद गया और तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आया, लेकिन किसी ने उसे असल में बाहर निकलते नहीं देखा.
"सामान से लदा ट्रक पुल पार कर रहा था, तभी पुल ढह गया और ट्रक नदी में गिर गया. वह अभी भी पानी के नीचे डूबा हुआ है. ड्राइवर के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है. कुछ लोग कह रहे हैं कि पुल ढहने के बाद ड्राइवर नदी में कूद गया और तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आया, लेकिन किसी ने उसे असल में बाहर निकलते नहीं देखा."- मो. फारूक आलम, स्थानीय निवासी
85 गांवों से संपर्क टूटा
बताया जा रहा है कि ट्रक खताहट से अशानी गांव की ओर जा रहा था, डगरा घाट पुल इलाके के लगभग 80-85 गांवों के निवासियों के लिए परिवहन का एक महत्वपूर्ण जरिया है, इसके ढहने से स्थानीय लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा. खासकर मेडिकल इमरजेंसी के दौरान मरीजों को ले जाने में काफी दिक्कत सामने आ सकती है. अचानक हुए हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया है.
वैकल्पिक व्यवस्था की मांग
गांव वालों ने प्रशासन से अपील की है कि या तो पुल की तुरंत मरम्मत की जाए या आने-जाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए. इस संपर्क पुल के टूटने से स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों को भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. प्रशासन स्थानीय स्तर पर स्थिति को सामान्य करने के लिए हरकत में आ गया है.
SDRF इस घटना की जांच करेगी
इस बीच अमौर BDO ने बताया कि सामान ले जा रहा एक वाहन पुल से गिर गया है. जांच के लिए SDRF की टीम मौके पर पहुंचेगी. टीम के निरीक्षण के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि वाहन के अंदर कोई फंसा है या नहीं. सर्च ऑपरेशन पूरा होने तक स्थिति के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है.
"सामान ले जा रहा एक वाहन पुल से गिर गया है. जांच के लिए SDRF की टीम मौके पर पहुंचेगी. निरीक्षण के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि वाहन के अंदर कोई फंसा है या नहीं. सर्च ऑपरेशन पूरा होने तक स्थिति के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है."- अमौर BDO
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