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पूर्णिया में पानी भरे गड्ढे में पलटा रेस्क्यू में जुटा ट्रैक्टर, चालक समेत तीन की मौत

पूर्णिया के डगरुआ में टोचन कार्य के लिए जा रहा ट्रैक्टर पानी भरे गड्ढे में पलटा, चालक समेत तीन लोगों की मौत हो गई-

पूर्णिया में हादसा
पूर्णिया में हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 24, 2026 at 8:51 PM IST

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पूर्णिया : बिहार के पूर्णिया जिले के डगरुआ थाना क्षेत्र में सड़क किनारे पानी से भरे गहरे गड्ढे में ट्रैक्टर पलटने से चालक समेत तीन लोगों की मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ, जब ट्रैक्टर किसी खराब वाहन को टोचन करने के लिए जा रहा था. घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई.

बेकाबू होकर सड़क किनारे गड्ढे में गिरा ट्रैक्टर : मिली जानकारी के अनुसार, ट्रैक्टर पर चालक सहित दो मजदूर सवार थे. डगरुआ के पास पहुंचने पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी से लबालब भरे गहरे गड्ढे में जा गिरा. ट्रैक्टर पलटने के बाद उस पर सवार लोग उसके नीचे दब गए.

चीख पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीण : हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मदद के लिए पहुंचे. ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद पानी में डूबे ट्रैक्टर के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला.

जीएमसीएच पहुंचने पर डॉक्टरों ने किया मृत घोषित : ग्रामीणों ने सभी घायलों को आनन फानन में पूर्णिया के जीएमसीएच पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतकों में सदर थाना क्षेत्र के चिमनी बाजार दरगाह टोला निवासी मोहम्मद हसेन की पहचान हुई है.

परिजनों ने तीन लोगों की मौत की बात कही : मृतक के परिजनों के अनुसार, इस हादसे में मोहम्मद हसेन के अलावा ट्रैक्टर चालक और एक अन्य युवक की भी मौत हुई है. पुलिस अन्य मृतकों की पहचान और घटना से जुड़ी पूरी जानकारी जुटाने में लगी है.

पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शुरू की कार्रवाई : घटना की सूचना मिलने पर डगरुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. हालांकि, ग्रामीण पहले ही घायलों को लेकर मेडिकल कॉलेज निकल चुके थे, इसलिए पुलिस बाद में जीएमसीएच पहुंची. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस बोली मामले की जांच जारी : डगरुआ थाना के सब इंस्पेक्टर संतोष ने बताया कि- ''घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. ग्रामीणों द्वारा सभी को पूर्णिया मेडिकल कॉलेज ले जाने की सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई.''

सड़क किनारे गहरे गड्ढे और वाहन नियंत्रण पर उठे सवाल : इस दर्दनाक हादसे ने सड़क किनारे पानी से भरे गहरे गड्ढों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है. प्रारंभिक तौर पर ट्रैक्टर के अनियंत्रित होने और गड्ढे में गिरने को हादसे की वजह माना जा रहा है, हालांकि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी.

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ट्रैक्टर पलटने से तीन की मौत
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