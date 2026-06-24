ETV Bharat / state

पूर्णिया में पानी भरे गड्ढे में पलटा रेस्क्यू में जुटा ट्रैक्टर, चालक समेत तीन की मौत

पूर्णिया : बिहार के पूर्णिया जिले के डगरुआ थाना क्षेत्र में सड़क किनारे पानी से भरे गहरे गड्ढे में ट्रैक्टर पलटने से चालक समेत तीन लोगों की मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ, जब ट्रैक्टर किसी खराब वाहन को टोचन करने के लिए जा रहा था. घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई.

बेकाबू होकर सड़क किनारे गड्ढे में गिरा ट्रैक्टर : मिली जानकारी के अनुसार, ट्रैक्टर पर चालक सहित दो मजदूर सवार थे. डगरुआ के पास पहुंचने पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी से लबालब भरे गहरे गड्ढे में जा गिरा. ट्रैक्टर पलटने के बाद उस पर सवार लोग उसके नीचे दब गए.

चीख पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीण : हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण तुरंत मदद के लिए पहुंचे. ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद पानी में डूबे ट्रैक्टर के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला.

जीएमसीएच पहुंचने पर डॉक्टरों ने किया मृत घोषित : ग्रामीणों ने सभी घायलों को आनन फानन में पूर्णिया के जीएमसीएच पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मृतकों में सदर थाना क्षेत्र के चिमनी बाजार दरगाह टोला निवासी मोहम्मद हसेन की पहचान हुई है.

परिजनों ने तीन लोगों की मौत की बात कही : मृतक के परिजनों के अनुसार, इस हादसे में मोहम्मद हसेन के अलावा ट्रैक्टर चालक और एक अन्य युवक की भी मौत हुई है. पुलिस अन्य मृतकों की पहचान और घटना से जुड़ी पूरी जानकारी जुटाने में लगी है.