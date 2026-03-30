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बिहार-यूपी के 5 कुख्यात बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, एनकाउंटर में पूर्णिया पुलिस ने दबोचा

बिहार के पूर्णिया में पुलिस ने छापामारकर 5 कुख्यात अपराधियों को दबोचा. कार्रवाई के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायर किया. पढ़ें पूरी खबर-

बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग
बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 30, 2026 at 5:24 PM IST

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Updated : March 30, 2026 at 5:33 PM IST

3 Min Read
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पूर्णिया : बिहार की पूर्णिया पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के मधुबनी थाना क्षेत्र में एक मकान से पांच कुख्यत अपराधी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है. अपराधियों के द्वारा पुलिस पर दो राउंड फायर किया गया था. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर करके अपराधियों को सरेंडर करने की चेतावनी दी. अपराधियों के पास से दो राइफल, जिंदा कारतूस और दो खोखा बरामद किए गए.

बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर फायरिंग : पूर्णिया के मधुबनी थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्णिया कॉलेज के बगल में एक मकान में कुछ अपराधियों के रुकने की सूचना पुलिस को मिली थी. इसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस जब उस मकान के पास पहुंचकर मकान का घेराव किया तो अपराधियों ने पुलिस टीम पर दो तरफ से दो राउंड फायरिंग की. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपराधियों को सरेंडर करने की चेतावनी दी.

पूर्णिया में 5 कुख्यात दबोचे गए (ETV Bharat)

बदमाशों ने की पुलिस पर फायरिंग : गिरफ्तारी से बचने के लिए वांछित अपराधियों ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला. इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने सरसी के कुख्यात सीटू सिंह समेत पांच अपराधियों को दबोच लिया है. सीटू सिंह पर पुलिस ने इनाम भी रखा था.

पुलिस ने भी की जवाबी कार्रवाई : वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और जान जोखिम में डालकर घेराबंदी कर पांच आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया. गिरफ्तार अपराधियों की पहचान सिद्धू सिंह उर्फ सीटू सिंह (निवासी- सरसी, पूर्णिया), मुकेश सिंह (निवासी- पटियाली, कासगंज, उत्तर प्रदेश), नरसिंह (निवासी- अकबरपुर, एटा, उत्तर प्रदेश), रूपेश कुमार यादव (निवासी- नवगछिया, भागलपुर) और शुभम कुमार (निवासी- फलका, कटिहार) के रूप में हुई है. हालांकि, गिरोह का एक अन्य सदस्य साहिल सौरव अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है.

''पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मधुबनी थाना कांड संख्या 73/26 से जुड़ा कुख्यात अपराधी सीटू सिंह अपने अन्य सहयोगियों और हथियारबंद साथियों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में यहां एकत्र हुआ है. जैसे ही पुलिस टीम ने घेराबंदी शुरू की, वांछित अपराधियों ने पुलिस को डराने और भागने के उद्देश्य से हवाई फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभालते हुए फायरिंग की.''- स्वीटी सहरावत, पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया

भारी मात्रा में हथियार जब्त : मौके से भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार बरामद किए गए हैं. पुलिस ने घटनास्थल से दो राइफल, 53 राउंड जिंदा कारतूस और दो खोखा बरामद किया है. इसके अलावा दो लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई हैं. जाँच में यह भी सामने आया है कि जिस निर्माणाधीन मकान में ये अपराधी छिपे थे, उसका मालिक साहिल सौरव खुद दो दिन पहले ही एक अन्य गोलीबारी के मामले में जमानत पर बाहर आया है.

''हिरासत में लिए गए अपराधियों से गोपनीय स्थान पर पूछताछ जारी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह की आगे क्या योजना थी. घटनास्थल की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस की इस मुस्तैदी से शहर में एक बड़ी आपराधिक साजिश टल गई है.''- स्वीटी सहरावत, पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया

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Last Updated : March 30, 2026 at 5:33 PM IST

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