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जदयू नेता के बेटे पर फायरिंग का खुलासा: बच्चा जेल हत्याकांड और सूरज बिहारी मर्डर केस से जुड़ा कनेक्शन

फन सिटी के पास सूरज की हत्या: इसके बाद पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र के फन सिटी के पास जनवरी महीने में कुछ अपराधियों ने सूरज बिहारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी. सूरज बिहारी के छोटे भाई उदय को इस बात की जानकारी मिली थी कि उसके भाई की हत्या में भी शुभम कुशवाहा की संलिप्तता थी.

बच्चा जेल हत्याकांड की पुरानी रंजिश: पूर्णिया के केहाट थाना क्षेत्र के बच्चा जेल में अधीक्षक एवं एक बाल कैदी की हत्या कर दी गई थी. इस बच्चा जेल हत्याकांड का मुख्य आरोपी शुभम कुशवाहा था. इसी पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए विरोधी गुट लगातार मौके की तलाश में जुटा हुआ था.

यह मामला सिर्फ एक तात्कालिक हमला नहीं है. इसके तार जेल के भीतर हुए हत्याकांड और गैंगवार की पुरानी रंजिशों से जुड़े हुए हैं. पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने अपराधियों के बीच फैले इस खतरनाक नेटवर्क और उनके खूनी प्रतिशोध की पूरी कड़ियों को बेनकाब कर दिया है.

पूर्णिया: जदयू नेता के बेटे शुभम कुशवाहा पर हुए जानलेवा हमले ने जिले की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे. पुलिस ने इस हाई-प्रोफाइल मामले का वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए आखिरकार पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस के अनुसार पुरानी रंजिश में शुभम कुशवाहा की हत्या की साजिश रची गयी थी. जानें गोलीकांड की पूरी कहानी..

भाई की हत्या का बदला और साजिश: अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए सूरज के छोटे भाई उदय ने शुभम कुशवाहा की हत्या की सुपारी दी. इसके लिए उदय ने श्याम यादव से संपर्क साधा. श्याम ने उदय की मुलाकात देवा यादव से कराई. फिर देवा यादव ने इस पूरे गोलीकांड की कहानी रची.

नेवालाल चौक पर शुभम पर फायरिंग: इस साजिश के तहत 23 जुलाई को मरंगा थाना क्षेत्र के नेवालाल चौक के पास चाय दुकान में घटना को अंजाम दिया गया. इस कांड में जदयू नेता अमरेंद्र कुशवाहा के बेटे शुभम कुशवाहा और उसके मामा गोली लगने से बुरी तरह जख्मी हो गए थे.

जदयू नेता ने दर्ज कराया था मामला: घटना के बाद शुभम के पिता अमरेंद्र कुशवाहा ने स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया था. उन्होंने 12 लोगों को इस कांड का नामजद अभियुक्त बनाया था और कुछ अज्ञात व्यक्ति के नाम थे. इस घटना को राजदीप, श्याम यादव, गौरव कुमार और देवा यादव ने मिलकर अंजाम दिया था.

पूर्णिया एसपी सौर्य सुमन (ETV Bharat)

शूटरों की गिरफ्तारी: पूर्णिया के आरक्षी अधीक्षक शौर्य सुमन ने इस मामले का खुलासा करते हुए दो शूटरों को गुवाहाटी (असम) से गिरफ्तार किया है. पुलिस ने कुल दो शूटर और दो स्थानीय साजिशकर्ताओं सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.

"पूछताछ में यह बात सामने आ रही है कि पकड़े गए अभियुक्तों में कोई बच्चा जेल के अधीक्षक या बाल कैदी का रिश्तेदार है. वह पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए इस मामले में शामिल हुआ था. फिलहाल कुछ अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी गिरफ्तारी जल्द होगी." -सौर्य सुमन, एसपी, पूर्णिया

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