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बिहार में साइको किलर की दहशत! बच्ची की गला रेतकर बेरहमी से हत्या

पूर्णिया : बिहार के पूर्णिया में एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है. एक साइको किलर ने 5 साल के मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी. परिवार एक शादी में शामिल होने के लिए खुशी-खुशी अमौर प्रखंड पहुंचा हुआ था लेकिन वह बच्ची अचानक लापता हो जाती है. फिर अगले ही दिन उसकी लाश बरामद होती है.

रात में हुई लापता सुबह मिली लाश : हत्या की जानकारी मिलते ही इलाके में मातम पसर गया. आशंका जताई जा रही है कि हत्या के पहले बच्ची के साथ कुछ गलत किया गया था. रात में ही परिजनों का काफी खोजबीन की, जब बच्ची नहीं मिली तो उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

बच्ची की गला रेतकर हत्या : बच्ची की खोजबीन के लिए लोगों ने मंदिर और मस्जिद से ऐलान भी करावाया लेकिन उसका कहीं कोई पात नहीं चल सका. हालाकि उसकी लाश अगले दिन गांव के ही बगीचे से बरामद हुई. इस मामले में थानाध्यक्ष ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा : पुलिस ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों से पूछताछ करके मामले को दर्ज किया गया है. पुलिस हर बिंदु और पहलू पर जांच कर रही है. पुलिस ने आश्वस्त किया कि आरोपी को जल्द ही पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.