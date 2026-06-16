जमींदार से डायरेक्ट जमीन रजिस्ट्री कराई तो दलालों ने मार डाला, युवक की गोली मारकर हत्या
पूर्णिया में शख्स की हत्या कर दी गई. आरोप है कि जमींदार से डायरेक्ट जमीन रजिस्ट्री कराने से नाराज दलालों ने उसे मार डाला. पढ़ें..
Published : June 16, 2026 at 4:27 PM IST
पूर्णिया: बिहार के पूर्णिया में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. घर में सोए शख्स को बेखौफ अपराधी ने घर में घुसकर मार डाला. परिजनों ने गांव के चार लोगों को हत्या का आरोपी बनाते हुए स्थानीय थाने में मामला दर्ज करवाया है. घटना जिले के कसबा थाना क्षेत्र के डगहा गांव की है.
'जमीन दलालों ने मार डाला': मृतक की पहचान अब्दुल कयूम के 31 वर्षीय बेटे सहजान के तौर पर हुई है. पिता ने बताया कि उन लोगों ने जमीन खरीदने की पहले बात दलाल से की थी और फिर जमींदार से मिलकर डायरेक्ट रजिस्ट्री करवा ली. जिस वजह से जमीन के दलाल गुस्साए हुए थे. उन लोगों ने मेरे बेटे की जान ली है. घटना के बाद मृतक के परिवार का रो-रो कर बुरा हाल है.
"रात में जब हमलोग अपने घर के आंगन में मचान पर सोए हुए थे, तभी अपराधियों ने घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोली चलाई. जिससे मेरे बेटे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जमींदार से डायरेक्ट जमीन रजिस्ट्री करने के कारण नाराज दलालों ने इस घटना को अंजाम दिया है."- अब्दुल कयूम, मृतक के पिता
4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज: मृतक के पिता ने गांव के चार लोगों को अपने बेटे की हत्या का आरोपी बनाते हुए स्थानीय थाने में मामला दर्ज करवाया है. वहीं, घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.
आज दिनांक 16.06.2026 को कसबा थाना अंतर्गत एक युवक की अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा हत्या करने के संबंध में पूर्णिया पुलिस का आधिकारीक संस्करण। @bihar_police @BiharHomeDept @IPRDBihar @dmpurnea @Bihar_PER @Dial_112_Bihar #purnia #bihar pic.twitter.com/bK8487tdoU— Purnea Police (@PurneaSp) June 16, 2026
क्या बोले थाना प्रभारी?: घटना की जानकारी देते हुए कसबा थाना प्रभारी अजय अजनबी ने बताया कि ग्रामीणों ने घटना की जानकारी दी थी. जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों से पूछताछ की है. मृतक के परिजन से मिली जानकारी के आधार पर छानबीन की जी रही है.
"मृतक के परिजन ने गांव के चार लोगों को इस हत्या का आरोपी बताया है. पुलिस हर एक बिंदु पर जांच कर रही है और जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है. फिलहाल सभी गांव से फरार हैं."- अजय अजनबी, थाना प्रभारी, कसबा
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