ETV Bharat / state

जेल से बाहर आए पप्पू यादव, कहा- सच बोलना इतना तकलीफदेह होगा पता नहीं था

पटना : पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली, जब अदालत ने तीन अलग-अलग मामलों में उन्हें जमानत दे दी. जमानत आदेश मिलने के बाद शाम करीब 6 बजे वे बेऊर जेल से रिहा होकर बाहर आए. कोर्ट ने जमानत देते हुए यह शर्त रखी है कि जिस-जिस मामले में सुनवाई होगी, उसमें उन्हें सशरीर उपस्थित होना अनिवार्य होगा.

पप्पू यादव जेल से बाहर निकले : सांसद की रिहाई की खबर मिलते ही उनके समर्थकों में उत्साह देखा गया. जेल के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटी रही. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पप्पू यादव जेल से बाहर निकले और मीडिया से बातचीत की.

जेल से बाहर निकलते पप्पू यादव (ETV Bharat)

''मुझे नहीं पता कि प्रशासन ने ऐसा क्यों किया? सरकार में एक दो लोग हैं जिन्होंने बदमाशी की है. NEET की बच्ची की लड़ाई मैं रुकने नहीं दूंगा. मुझे मरवाने की कोशिश हुई.''- पप्पू यादव, सांसद, पूर्णिया

प्रशासन पर उठाए सवाल : रिहा होने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि सच बोलना इतना तकलीफदेह होगा कि कोर्ट और थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे, यह मुझे नहीं पता था. मुझे समझ में नहीं आता कि प्रशासन ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया?

''यह पूरी कार्रवाई एक साजिश के तहत की गई. सरकार में एक-दो लोग हैं जिन्होंने बदमाशी की है. एक दिल्ली के नेता, एक बिहार के नेता और एक पूर्णिया के नेता की यह साजिश है.''- राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद