जेल से बाहर आए पप्पू यादव, कहा- सच बोलना इतना तकलीफदेह होगा पता नहीं था

तीन मामलों में जमानत मिलने के बाद पप्पू यादव जेल से रिहा हो गए. बाहर निकलते ही उन्होंने सरकार और पुलिस पर हमला किया. पढ़ें

पप्पू यादव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 13, 2026 at 8:21 PM IST

पटना : पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली, जब अदालत ने तीन अलग-अलग मामलों में उन्हें जमानत दे दी. जमानत आदेश मिलने के बाद शाम करीब 6 बजे वे बेऊर जेल से रिहा होकर बाहर आए. कोर्ट ने जमानत देते हुए यह शर्त रखी है कि जिस-जिस मामले में सुनवाई होगी, उसमें उन्हें सशरीर उपस्थित होना अनिवार्य होगा.

पप्पू यादव जेल से बाहर निकले : सांसद की रिहाई की खबर मिलते ही उनके समर्थकों में उत्साह देखा गया. जेल के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटी रही. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पप्पू यादव जेल से बाहर निकले और मीडिया से बातचीत की.

जेल से बाहर निकलते पप्पू यादव (ETV Bharat)

''मुझे नहीं पता कि प्रशासन ने ऐसा क्यों किया? सरकार में एक दो लोग हैं जिन्होंने बदमाशी की है. NEET की बच्ची की लड़ाई मैं रुकने नहीं दूंगा. मुझे मरवाने की कोशिश हुई.''- पप्पू यादव, सांसद, पूर्णिया

प्रशासन पर उठाए सवाल : रिहा होने के बाद पप्पू यादव ने कहा कि सच बोलना इतना तकलीफदेह होगा कि कोर्ट और थाने के चक्कर काटने पड़ेंगे, यह मुझे नहीं पता था. मुझे समझ में नहीं आता कि प्रशासन ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया?

''यह पूरी कार्रवाई एक साजिश के तहत की गई. सरकार में एक-दो लोग हैं जिन्होंने बदमाशी की है. एक दिल्ली के नेता, एक बिहार के नेता और एक पूर्णिया के नेता की यह साजिश है.''- राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद

'सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा' : प्रसिद्ध व्यवसायी गोपाल खेमका मर्डर केस के बाद हुए एनकाउंटर मामले का जिक्र करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि गलत व्यक्ति को मारा गया. उन्हें इस संबंध में गवाही मिली है. सांसद ने कहा कि वे इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे. चर्चित रूपेश हत्याकांड की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा.

क्या है पूरा मामला? :दरअसल, पप्पू यादव को 6 फरवरी को पटना पुलिस ने 31 साल पुराने एक मामले में गिरफ्तार किया था. उस केस में उन्हें बाद में जमानत मिल गई, लेकिन पुलिस ने दो अन्य मामले जोड़ दिए, जिसके कारण उन्हें फिर जेल भेज दिया गया. 9 फरवरी से पटना सिविल कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर लगातार सुनवाई चल रही थी, लेकिन पहले राहत नहीं मिल पाई थी. अंततः शुक्रवार को अदालत ने तीनों मामलों में जमानत दे दी.

