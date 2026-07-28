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माथे पर 'Justice' बैंडेज.. हाथ में लाठी, 'घायल अवस्था' में क्यों लोकसभा पहुंचे पप्पू यादव?

निर्दलीय सांसद पप्पू यादव आज सिर पर पट्टी बांधकर संसद पहुंचे हैं, जिस पर 'न्याय' लिखा है. पढ़ें पूरी खबर..

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निर्दलीय सांसद पप्पू यादव (सौ. पप्पू यादव फेसबुक हैंडल)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 28, 2026 at 1:38 PM IST

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नई दिल्ली/पटना: संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है. पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष हमलावर है. इसी बीच संसद के बाहर पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव का अलग ही अंदाज नजर आया. वह माथे पर प्लास्टर लगाकर पहुंचे थे.

पप्पू का दिखा अलग अंदाज: पप्पू यादव जब संसद पहुंचे, तब उनका अलग ही अंदाज देखने को मिला. इस दौरान वह माथे पर मेडिकल प्लास्टर लगाए और हाथ में लाठी थामे दिखे. इस मौके पर उन्होंने जंतर-मंतर, बिहार समेत हर जगह प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए बल प्रयोग का विरोध जताया.

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पूर्णिया सांसद पप्पू यादव (सौ. पप्पू यादव फेसबुक हैंडल)

'लाठियां और एके-47 चल रही': निर्दलीय सांसद ने कहा कि छात्रों पर लाठियां और एके-47 चल रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दास्त नहीं किया जा सकता. उन्होंने छात्रों और युवाओं के लिए इंसाफ की मांग की है. साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग की.

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पप्पू यादव का खास अंदाज (सौ. पप्पू यादव फेसबुक हैंडल)

"छात्रों के साथ अत्याचार हो रहा है. उनकी आवाज दबाने के लिए लाठियां चलाई जा रही है. एक-47 से गोली भी चलाई जा रही है. हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने की बजाय छात्रों को क्यों पीटा जा रहा है?"- राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, निर्दलीय सांसद, पूर्णिया

'मिथिला पाग का अपमान': वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को 'मिथिला पाग' पहनाने को मिथिला की संस्कृति का अपमान बताया है. उन्होंने कहा कि जिस तरह पेपर लीक हुआ और छात्रों के विरोध प्रदर्शन के कारण उनको (धर्मेंद्र प्रधान) पद से इस्तीफा देना पड़ा, वैसे में उनको इस तरह सम्मानित करने से मिथिला परंपरा की गरिमा को ठेस पहुंची है.

पप्पू यादव ने एक्स हैंडल पर लिखा, 'गोपाल जी ठाकुर ने मिथिला की संस्कृति को कलंकित किया है. पाग का अपमान किया. नीट पेपर चोर का पाग से सम्मान कर हमारे मिथिला का अपमान किया. मिथिला के छात्रों, मां जानकी की भूमि का मानमर्दन करने वाला यह जहां मिले मुंह पर कालिख पोत दो.'

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