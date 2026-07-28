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माथे पर 'Justice' बैंडेज.. हाथ में लाठी, 'घायल अवस्था' में क्यों लोकसभा पहुंचे पप्पू यादव?

निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ( सौ. पप्पू यादव फेसबुक हैंडल )