ETV Bharat / state

'सरकार को झुकना होगा..' छात्रों के आंदोलन में पहुंचे पप्पू यादव ने दी चेतावनी, एक दिन के उपवास पर बैठे

पटना के गर्दनीबाग में पिछले 13 दिनों से चल रहे छात्रों के आंदोलन को पप्पू यादव का समर्थन मिल गया है. रिपोर्ट- कृष्णनंदन

पटना छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करते पप्पू यादव
पटना छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करते पप्पू यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 16, 2026 at 5:33 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं, शिक्षक बहाली और शोधार्थियों की मांगों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब और तेज होता दिख रहा है. रविवार को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे और आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में एक दिवसीय उपवास रखा. यहां पिछले 13 दिनों से पीएचडी शोधार्थी कुमुद पटेल अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं. वहीं अब प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े छात्र भी 13 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और 17 अगस्त से अनशन शुरू करने की तैयारी में हैं.

13 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन : गर्दनीबाग धरना स्थल पर युवा छात्रों की ओर से शुरू किए गए आंदोलन में बीपीएससी 70वीं परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने, चौथे चरण की शिक्षक बहाली शुरू करने, 18 वर्षों से लंबित लाइब्रेरियन बहाली निकालने, तीन वर्षों से लंबित बीएसएससी परीक्षा आयोजित करने और 1799 पदों के लिए आयोजित दरोगा भर्ती परीक्षा को पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द करने समेत कुल 13 मांगें रखी गई हैं. छात्रों का कहना है कि लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाएं लंबित हैं और कई परीक्षाओं में पेपर लीक व दूसरी गड़बड़ियों के आरोप सामने आने के बावजूद समाधान नहीं हुआ है.

देखें रिपोर्ट- (ETV Bharat)

छात्रों के आंदोलन को पप्पू यादव का समर्थन : आंदोलन स्थल पर पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने छात्रों की मांगों का समर्थन किया और उनके साथ एक दिवसीय उपवास रखा. उन्होंने कहा कि पीएचडी शोधार्थियों के आंदोलन का उन्होंने शुरुआत से समर्थन किया है और समय-समय पर धरना स्थल पर पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुना है. अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र भी पेपर लीक, समय पर परीक्षा नहीं होने और परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी जैसे मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. सांसद पप्पू यादव ने कहा कि वह इन छात्रों के साथ भी मजबूती से खड़े हैं.

'आश्वासन नहीं, अब आर-पार की लड़ाई' : बीपीएससी 70वीं परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्र नेता अमन यादव ने कहा कि धरना स्थल पर छात्रों का आंदोलन चल रहा है और सभी राजनीतिक दलों के उन नेताओं को आमंत्रित किया जा रहा है, जो छात्र हित की बात करते हैं. पूर्णिया सांसद के पहुंचने और समर्थन देने के लिए उन्होंने उनका आभार जताया. उन्होंने कहा कि छात्रों की 13 सूत्री मांगों में लंबित परीक्षाओं से लेकर कथित पेपर लीक तक के मुद्दे शामिल हैं.

पटना छात्र आंदोलन में पप्पू यादव की एंट्री
पटना छात्र आंदोलन में पप्पू यादव की एंट्री (ETV Bharat)

''1799 पदों के लिए आयोजित दरोगा भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के सबूत सामने आने का छात्रों का दावा है. बीपीएसएससी अध्यक्ष के निर्देश पर इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है, लेकिन इसके बावजूद परीक्षा रद्द नहीं की गई है. हमारी मांग है कि इस परीक्षा को तत्काल कैंसिल किया जाए. बीपीएससी 70वीं मुख्य परीक्षा में हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव का आरोप भी सामने आया था, इसलिए इस परीक्षा को भी पूरी तरह रद्द करने की मांग की जा रही है.''- अमन यादव, प्रदर्शन करने वाले छात्र नेता

तीन साल से परीक्षा का इंतजार : छात्र नेता अमन यादव ने कहा कि बीएसएससी की परीक्षा लंबे समय से लंबित है. पिछले दिनों छात्रों ने बीएसएससी कार्यालय में तालाबंदी भी की थी. उनका कहना है कि जब भी लंबित परीक्षाओं को लेकर छात्र आंदोलन करते हैं, सरकार की ओर से जल्द परीक्षा आयोजित कराने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन यह 'जल्द' कब खत्म होगा, इसका जवाब छात्रों को नहीं मिल रहा है. इसी वजह से छात्रों में नाराजगी बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि अब छात्र अपनी मांगों को लेकर आर-पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं और आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है.

पटना छात्र आंदोलन में पप्पू यादव की एंट्री
पटना छात्र आंदोलन में पप्पू यादव की एंट्री (ETV Bharat)

'AEDO परीक्षा रद्द हुए 8 महीने, अब तक दोबारा नहीं हुई' : प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहीं छात्रा पूजा कुमारी ने कहा कि एईडीओ की परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द हुई थी, लेकिन करीब आठ महीने बीतने के बावजूद दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की गई है. उन्होंने कहा कि 72वीं बीपीएससी परीक्षा को भी कैलेंडर के अनुसार समय पर आयोजित हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. छात्रों का आरोप है कि सरकार बार-बार परीक्षा कैलेंडर जारी करती है, लेकिन निर्धारित समयसीमा के भीतर परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाती हैं.

''चुनाव के समय सरकारी नौकरियों और बहाली की घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन परीक्षाओं के आयोजन में देरी होती है. कई परीक्षाएं तीन साल से लंबित हैं. चुनाव संपन्न हुए महीनों बीत चुके हैं, लेकिन बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं को समय पर आयोजित कराने में सरकार सफल नहीं हो रही है. जो परीक्षाएं आयोजित हुईं, उनमें भी पेपर लीक जैसे आरोप सामने आने से अभ्यर्थियों का भरोसा प्रभावित हुआ है.''- पूजा कुमारी, विरोध कर रही छात्रा

पटना छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करते पप्पू यादव
पटना छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारी छात्रों से बात करते पप्पू यादव (ETV Bharat)

13 दिन से आमरण अनशन पर कुमुद पटेल : गर्दनीबाग धरना स्थल पर पीएचडी शोधार्थी कुमुद पटेल पिछले 13 दिनों से आमरण अनशन पर हैं. उन्होंने कहा कि लगातार अनशन के कारण उनकी तबीयत बिगड़ रही है, लेकिन उनकी मांगों को लेकर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. कुमुद पटेल ने बताया कि पिछले दिनों उनके प्रतिनिधिमंडल की उच्च शिक्षा मंत्री के साथ बातचीत हुई थी. सरकार की ओर से जो बातें कही गईं और जमीन पर जो कार्रवाई हो रही है, उसमें अंतर है. उन्होंने कहा कि उन्हें अब मौखिक आश्वासन नहीं चाहिए, बल्कि उनकी मांगों पर शिक्षा मंत्री की ओर से लिखित प्रतिक्रिया चाहिए.

उम्र सीमा और डोमिसाइल समेत कई मांगें : कुमुद पटेल ने कहा कि प्रोफेसर बहाली में शोधार्थियों की प्रमुख मांगों में उम्र सीमा बढ़ाना शामिल है. उनका कहना है कि लंबे समय बाद विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की वैकेंसी आई है, ऐसे में उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने डोमिसाइल लागू करने की मांग भी रखी. शोधार्थियों का कहना है कि पीएचडी और जेआरएफ के अंकों को समान किए जाने को लेकर भी असंतोष है. कुमुद पटेल ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक वह अनशन समाप्त नहीं करेंगे.

छात्रों के आंदोलन को पप्पू यादव का समर्थन
छात्रों के आंदोलन को पप्पू यादव का समर्थन (ETV Bharat)

'जरूरत पड़ी तो राहुल गांधी को भी लेकर आएंगे' : सांसद पप्पू यादव ने कहा कि वह शोधार्थियों के आंदोलन का पहले दिन से समर्थन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, समय पर परीक्षा नहीं होना और कथित धांधली जैसे मुद्दों को लेकर अब युवा छात्र भी आंदोलन पर बैठे हैं. उन्होंने छात्रों के समर्थन में एक दिवसीय उपवास रखा है. सांसद ने सरकार पर छात्रों के आंदोलनों के प्रति संवेदनशील नहीं होने का आरोप लगाया और कहा कि जरूरत पड़ी तो वह राहुल गांधी को भी इस आंदोलन में लेकर आएंगे.

''सरकार एक तरफ युवा छात्रों को अपराधी और उपद्रवी कह रही है, जबकि शोधार्थियों को दिमागी नक्सली कह रही है. तो सही कौन है हम यही जानना चाहते हैं. सरकार का रवैया तानाशाही वाला है और वह छात्रों के आंदोलन को पूरी मजबूती के साथ समर्थन करते रहेंगे. 13 दिनों से अनशन पर बैठे कुमुद पटेल के साथ अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए सरकार पर 302 का मुकदमा ठोकेंगे और किसी को भी नहीं बख्शेंगे.''- पप्पू यादव, निर्दलीय सांसद, पूर्णिया

17 अगस्त से छात्र करेंगे अनशन : गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े छात्रों का आंदोलन अब अगले चरण में प्रवेश करने जा रहा है. छात्र नेताओं के मुताबिक 17 अगस्त से अनशन शुरू किया जाएगा. छात्रों का कहना है कि उनकी मांगें केवल किसी एक परीक्षा या एक भर्ती तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने से जुड़ी हैं.

छात्रों को मिला राजनीतिक समर्थन : पेपर लीक पर कार्रवाई, लंबित परीक्षाओं का आयोजन, शिक्षक और लाइब्रेरियन बहाली तथा बीपीएससी 70वीं परीक्षा को लेकर उनकी मांगों पर सरकार के जवाब का इंतजार है. बहरहाल, गर्दनीबाग में एक ही धरना स्थल पर अब शोधार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के आंदोलन के साथ राजनीतिक समर्थन भी जुड़ गया है.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

छात्र आंदोलन में पप्पू यादव
PURNEA MP PAPPU YADAV
PAPPU YADAV PATNA STUDENT PROTEST
GARDANIBAGH DHARNA STHAL
PATNA STUDENT PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.