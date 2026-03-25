ETV Bharat / state

पप्पू यादव पूछ रहे थे लोकसभा में रेलवे से सवाल, तभी रेल मंत्री ने टोका, जानें मामला

नई दिल्ली/पटना : बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने संसद के पटल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सवाल पूछा कि जब 5000 इंजन और 23 हजार यात्री डिब्बे हैं तो फिर 12 हजार ट्रेन छठ और दीपावली पर चुनाव के वक्त कैसे चलाई गईं. इस दौरान उन्होंने यात्रा करने वाले युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि भारतीय रेलवे में हादसे से हर घंटे दो मौतें हो रही हैं.

पप्पू यादव ने खड़े किए रेल सुरक्षा पर सवाल : पप्पू यादव ने चीन, जापान और जर्मनी का नाम लेकर भारतीय रेल के सुरक्षा व्यवस्था पर उंगली उठाई. पप्पू यादव ने कहा कि चीन अपने किसी त्योहार पर यात्रियों को खरोंच तक नहीं आने देता. इसके उलट भारत में छठ और दीपावली जैसे त्योहारों पर यात्रियों की दशा किसी से छिपी नहीं है. चुनाव बाद बोगियों में गरीब छात्र, मजदूर भर-भर कर आए.

''चीन 40 लाख यात्रियों को बिना खरोंच घर पहुंचा देता है लेकिन भारत में हम छठ, दीवाली पर्व पर चुनाव के दौरान घोषणा करते हैं कि 17 हजार, 12 हजार ट्रेन चलाएं. लेकिन जब हमारे पास 5 हजार ट्रेन और 23 हजार डब्बा है, तो कौन सा 17 हजार या 12 हजार ट्रेन ये चलाएं हैं. चुनाव के बाद टोटल मजदूर, छात्र और यात्री डिब्बे में भर-भर कर आए.''- पप्पू यादव, सांसद, पूर्णिया

यात्रियों की सुविधा का रखा जाए ध्यान : पप्पू यादव ने रेलवे को सुझाव देते हुए कहा कि जब तक सीमांचल, पूर्णिया और कोशी को महानगरों से जोड़ने वाली ट्रेनों से नहीं जोड़ेंगे हालत यही रहेगी. क्योंकि यहीं से मजदूर आता है. इसलिए ऐसे शहरों को महानगरों से जोड़ना समय की मांग है नहीं तो आने वाले समय में ये स्थिति बद से बदतर हो जाएगी.