पप्पू यादव पूछ रहे थे लोकसभा में रेलवे से सवाल, तभी रेल मंत्री ने टोका, जानें मामला
सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल पूछ रहे थे..तभी रेल मंत्री ने टोका-
Published : March 25, 2026 at 2:02 PM IST
नई दिल्ली/पटना : बिहार के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने संसद के पटल पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से सवाल पूछा कि जब 5000 इंजन और 23 हजार यात्री डिब्बे हैं तो फिर 12 हजार ट्रेन छठ और दीपावली पर चुनाव के वक्त कैसे चलाई गईं. इस दौरान उन्होंने यात्रा करने वाले युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि भारतीय रेलवे में हादसे से हर घंटे दो मौतें हो रही हैं.
पप्पू यादव ने खड़े किए रेल सुरक्षा पर सवाल : पप्पू यादव ने चीन, जापान और जर्मनी का नाम लेकर भारतीय रेल के सुरक्षा व्यवस्था पर उंगली उठाई. पप्पू यादव ने कहा कि चीन अपने किसी त्योहार पर यात्रियों को खरोंच तक नहीं आने देता. इसके उलट भारत में छठ और दीपावली जैसे त्योहारों पर यात्रियों की दशा किसी से छिपी नहीं है. चुनाव बाद बोगियों में गरीब छात्र, मजदूर भर-भर कर आए.
VIDEO | Lok Sabha: Union Minister Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) replying to independent MP Pappu Yadav, said, " member has given wrong statistics on safety, consequential railway accidents down 90 per cent."— Press Trust of India (@PTI_News) March 25, 2026
(source: third party)
(full video available on pti videos -… pic.twitter.com/IOX7J32Zel
''चीन 40 लाख यात्रियों को बिना खरोंच घर पहुंचा देता है लेकिन भारत में हम छठ, दीवाली पर्व पर चुनाव के दौरान घोषणा करते हैं कि 17 हजार, 12 हजार ट्रेन चलाएं. लेकिन जब हमारे पास 5 हजार ट्रेन और 23 हजार डब्बा है, तो कौन सा 17 हजार या 12 हजार ट्रेन ये चलाएं हैं. चुनाव के बाद टोटल मजदूर, छात्र और यात्री डिब्बे में भर-भर कर आए.''- पप्पू यादव, सांसद, पूर्णिया
यात्रियों की सुविधा का रखा जाए ध्यान : पप्पू यादव ने रेलवे को सुझाव देते हुए कहा कि जब तक सीमांचल, पूर्णिया और कोशी को महानगरों से जोड़ने वाली ट्रेनों से नहीं जोड़ेंगे हालत यही रहेगी. क्योंकि यहीं से मजदूर आता है. इसलिए ऐसे शहरों को महानगरों से जोड़ना समय की मांग है नहीं तो आने वाले समय में ये स्थिति बद से बदतर हो जाएगी.
पप्पू यादव को रेल मेंत्री ने टोका : हालांकि अभी पप्पू यादव अपनी बात पूरी भी नहीं कह पाए थे कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तुरंत ही पप्पू यादव के सुरक्षा संबंधी दावे का सदन में खंडन किया. अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सांसद जी ने गलत आंकड़े पेश किए हैं. इन आंकड़ों से कोई भ्रम न फैले इसलिए उन्होंने उसे संशोधित कर रहे हैं.
''आज रेलवे ने सेफ्टी पर जो फोकस किया है उसके कारण कॉन्सिक्वेंशियल एक्सीडेंट 90 फीसदी कम हुए हैं. इसपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है. 1.20 लाख करोड़ रुपए सेफ्टी पर खर्च किया जा रहा है. इसके कारण रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं.''- अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री
पप्पू यादव पर रेल मंत्री का तंज : इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पप्पू यादव पर तंज भी कसा और कहा कि जब वह आमने सामने मिलते हैं तो उनकी बात अलग होती है लेकिन सदन में आते ही कुछ और ही बात करते हैं.
''दीपावली और छठ के समय 12700 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं. इसकी लिस्ट भी मेरे द्वारा पब्लिश की है. इन ट्रेनों का रिजल्ट भी दिखाई दिया है. पप्पू यादव जब आमने-सामने मिलते हैं तो इनकी बात अलग होती है और जब सदन में बात करते हैं तो कुछ और होती है.''- अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री
ये भी पढ़ें-