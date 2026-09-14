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'सरकार से ज्यादा पैसे हैं मेरे पास.. गंगा में डुबाकर इन्हें मार देना चाहिए', विरोधियों पर पप्पू यादव का पलटवार

पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों को पैसे बांटे ( ETV Bharat )

कटिहार: बिहार में बाढ़ के बीच पीड़ितों को पैसे बांटते हुए पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव इन दिनों छाए हुए हैं. लोग जहां उनकी पहल की तारीफ कर रहे हैं, वहीं विरोधी उन पर निशाना साध रहे हैं. सत्ता पक्ष के नेता और मंत्री उनकी आय और संपत्ति की जांच तक की बात कर रहे हैं. हालांकि सवाल उठाने वालों पर पप्पू ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि सवाल उठाने वाले मर जाएंगे लेकिन कभी भी गरीबों को देने के लिए मेरे से ज्यादा पैसे उन लोगों के पास नहीं होंगे. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने रविवार को मनिहारी और अमदाबाद प्रखंड के कई बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. कहीं नाव की परेशानी थी तो कहीं भोजन और पशुचारे का संकट था. बाढ़ पीड़ितों ने सांसद के सामने अपनी समस्याएं रखीं, जिसके बाद उन्होंने तत्काल मदद का भरोसा दिलाया. पप्पू यादव ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया (ETV Bharat) पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों को पैसे बांटे

इस दौरान पप्पू यादव ने बाढ़ प्रभावित परिवारों की महिलाओं को नगद आर्थिक सहायता भी दी. उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में पीड़ितों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और जरूरत के अनुसार आगे भी हरसंभव मदद जारी रहेगी. हालांकि बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के दौरान सांसद का अंदाज बेहद तल्ख नजर आया.