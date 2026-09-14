'सरकार से ज्यादा पैसे हैं मेरे पास.. गंगा में डुबाकर इन्हें मार देना चाहिए', विरोधियों पर पप्पू यादव का पलटवार
पप्पू यादव ने दावा किया है कि उनके पास उतना पैसा है, जितना सरकार के पास भी नहीं है. रिपोर्ट- मनीष ठाकुर
Published : September 14, 2026 at 1:53 PM IST
कटिहार: बिहार में बाढ़ के बीच पीड़ितों को पैसे बांटते हुए पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव इन दिनों छाए हुए हैं. लोग जहां उनकी पहल की तारीफ कर रहे हैं, वहीं विरोधी उन पर निशाना साध रहे हैं. सत्ता पक्ष के नेता और मंत्री उनकी आय और संपत्ति की जांच तक की बात कर रहे हैं. हालांकि सवाल उठाने वालों पर पप्पू ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि सवाल उठाने वाले मर जाएंगे लेकिन कभी भी गरीबों को देने के लिए मेरे से ज्यादा पैसे उन लोगों के पास नहीं होंगे.
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा
पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने रविवार को मनिहारी और अमदाबाद प्रखंड के कई बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. कहीं नाव की परेशानी थी तो कहीं भोजन और पशुचारे का संकट था. बाढ़ पीड़ितों ने सांसद के सामने अपनी समस्याएं रखीं, जिसके बाद उन्होंने तत्काल मदद का भरोसा दिलाया.
पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों को पैसे बांटे
इस दौरान पप्पू यादव ने बाढ़ प्रभावित परिवारों की महिलाओं को नगद आर्थिक सहायता भी दी. उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में पीड़ितों को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा और जरूरत के अनुसार आगे भी हरसंभव मदद जारी रहेगी. हालांकि बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के दौरान सांसद का अंदाज बेहद तल्ख नजर आया.
'सरकार से ज्यादा पैसे हैं मेरे पास'
राहत व्यवस्था और अधिकारियों की कार्यशैली को लेकर उन्होंने जमकर नाराजगी जताई. पप्पू यादव ने कहा कि सरकार से ज्यादा मेरे पास पैसा है. इसके बाद अधिकारियों पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि ऐसे अधिकारियों को गंगा में डुबो-डुबोकर मार देना चाहिए.
"मेरे पास उतना पैसा है, जितना सरकार के पास नहीं है. मर जाएगा ना, तब भी उतना पैसा गरीब को देने के लिए इन लोगों के पास नहीं होगा. ये लोग लुटेरा है, चोर है. इन लोगों को इसी गंगा में डुबा-डुबाकर मारना चाहिए. हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, किसी को नहीं बख्शेंगे."- राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, निर्दलीय सांसद, पूर्णिया
10 दिनों से बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा
पप्पू यादव पिछले 10 दिनों से लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं. उनका कहना है कि बाढ़ की वास्तविक स्थिति कागजी रिपोर्ट से नहीं, बल्कि गांवों में पहुंचकर ही समझी जा सकती है. इसी वजह से वह लगातार अलग-अलग इलाकों में जाकर लोगों से सीधे उनकी समस्याएं सुन रहे हैं.
पप्पू यादव कभी गरीब परिवारों के बीच पहुंचकर उनकी परेशानी सुनते नजर आते हैं तो कभी बुलेट और ट्रैक्टर पर सवार होकर बाढ़ग्रस्त गांवों तक पहुंच रहे हैं. उनके पहुंचते ही बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ित उन्हें घेर लेते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं.
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