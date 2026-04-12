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'बिहार को चाहिए विनम्र मुख्यमंत्री..' पप्पू यादव ने सीएम पद के लिए निशांत का किया समर्थन

"बीजेपी के जिस नेता का नाम मीडिया में चलता है वह कभी भी सीएम नहीं बनता है. बीजेपी में सीएम बिहार से नहीं बल्कि दिल्ली से तय होता है, कुर्सी पर वही बैठता है जिसे कोई नहीं जानता. मुख्यमंत्री नीतीश अपना पद न छोड़ें क्योंकि जनता ने बिहार में उन्हें ही जनादेश दिया है." - पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद

'सीएम पद न छोड़ें नीतीश' : पप्पू यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि, भाजपा के जिस नेता का नाम मीडिया में चलता है, वह कभी मुख्यमंत्री नहीं बनता. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये बिहार में नहीं बल्कि दिल्ली से तय होगा. बीजेपी में वही कुर्सी पर बैठता है जिसे कोई नहीं जानता. उन्होंने नीतीश को मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ने की सलाह दी और तर्क दिया कि बिहार की जनता ने उन्हें ही जनादेश दिया है.

दरभंगा : बिहार के राजनीतिक गलियारे में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चाएं तेज हैं. दरभंगा पहुंचे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने राज्य के अगले मुख्यमंत्री को लेकर कई चौंकाने वाले बयान दिए हैं. उन्होंने न केवल वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर कटाक्ष किया, बल्कि मुख्यमंत्री पद के लिए एक नए और विनम्र चेहरे की वकालत भी की.

'बिहार को चाहिए विनम्र मुख्यमंत्री' : पप्पू यादव ने ये भी कहा कि अगर सीएम नीतीश अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते तो हैं तो वो अपनी पार्टी से ही किसी को मुख्यमंत्री बनाएं. वहीं, नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने और मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं पर सवाल पूछा गया, तो पप्पू यादव ने सकारात्मक रुख अपनाया. उन्होंने निशांत की सादगी और स्वभाव की तारीफ की. पप्पू यादव ने कहा कि बिहार को विनम्र मुख्यमंत्री चाहिए.

​"निशांत विनम्र हैं. बिहार को आज ऐसे ही व्यक्ति की जरूरत है जो सरल हो, जो जात-पात और हिंदू-मुसलमान की राजनीति से ऊपर उठकर सबको साथ लेकर चल सके. अगर जेडीयू से किसी को मुख्यमंत्री बनना है, तो निशांत कुमार के नाम में कोई हर्ज नहीं है." - पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद

पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद (ETV Bharat)

नीतीश देने वाले हैं मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा : बता दें कि सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं और उन्होंने विधानपरिषद से इस्तीफा दे दिया है. चर्चा है कि 2-3 दिन में सीएम नीतीश अपने पद से इस्तीफा दे देंगे. उन्होंने सीएम हाउस को खाली करना भी शुरू कर दिया है. अब उनका नया पता 7 रेसकोर्स रोड होगा जहां पहले राबड़ी निवास हुआ करता था.

सीएम के नाम की चर्चा : बिहार में चर्चा है कि इस बार बीजेपी कोटे से कोई सीएम बनेगा. इसमें सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर है. इसके अलवा भी कई लोग हैं जिनका नाम बिहार में सीएम की रेस में है. इधर जेडीयू के नेता भी लगातार निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं. हालिया घटनाक्रम को देखने से पता चलता है कि बीजेपी ने किसी भी राज्य में पॉपुलर फेस को सीएम पद नहीं सौंपा. अब देखना है कि बिहार में कौन सीएम चेहरा बनकर सामने आता है.

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