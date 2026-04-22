'नोटिस से डर नहीं लगता..', महिला आयोग की कार्रवाई पर भड़के पप्पू यादव, जानें क्या कहा?
महिलाओं पर बयान देने वाले सांसद पप्पू यादव महिला आयोग की नोटिस पर भड़क गए. उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़कर पेश किया गया.
Published : April 22, 2026 at 7:37 AM IST
पटना: बिहार महिला आयोग की ओर से जारी नोटिस को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी. कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है. वह महिलाओं के खिलाफ नहीं, बल्कि राजनीति में होने वाले कथित शोषण के खिलाफ आवाज उठा रहे थे. वे इन दिनों लगातार महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो कायदे से महिला आयोग को करना था. इस मुद्दे को मैंने सदन के पटल पर भी रखा, जो सरकारी आंकड़े, मीडिया रिपोर्ट्स के साथ बीजेपी नेता सुब्रह्मण्य स्वामी और मधु आदि के बयानों से संदर्भित था.
'हमने मुद्दा उठाया..': सांसद पप्पू यादव ने कहा कि उन्होंने अपने बयान में यह मुद्दा उठाया था कि राजनीति में आने वाली महिलाओं को कई बार शोषण का सामना करना पड़ता है और इसी संदर्भ में उन्होंने टिप्पणी की थी. उनका कहना है कि इस मुद्दे पर पहले भी कई सामाजिक और राजनीतिक मंचों पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन उनके बयान को अलग तरीके से पेश कर विवाद खड़ा किया गया.
"इसी तरह के अन्य बयानों या आरोपों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, जबकि आवाज उठाने पर तुरंत नोटिस जारी कर दिया गया. महिला आयोग को बताना चाहिए कि पटना में नीट की छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या हुई, उसमें उन्होंने क्या किया? आयोग को नालंदा की उस घटना के बारे में भी बताना चाहिए, जिसमें सरेराह महिला के साथ रेप की कोशिश की गयी. आयोग ने इस मामले में क्या किया?" -पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद
तुम जैसे बलात्कारी जनता पार्टी के बेशर्म— Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) April 21, 2026
नेताओं के लिए ही यह मेरी टिप्पणी है
तुम BJP वाले 90% महिलाओं को बिस्तर के
स्तर से ही सोचते हो।तुम BJP वाले महिलाओं के
देह से ही नेह रखते हो।नारी की पूजा करने की बड़ी
बड़ी बात कर उन्हें नीलाम करते हो
तुम्हारे आदर्श आसाराम और राम रहीम हैं https://t.co/WUIvGbAvol
मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस मामले में क्या हुआ?: पप्पू यादव ने कहा कि सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर समेत बिहार के तमाम हिस्सों में रहे बेटियों पर यौन अपराध के मुद्दे पर आयोग की भूमिका क्या रही? क्या कभी इन्होने संज्ञान लिया और अगर लिया तो उसका परिणाम क्या रहा? आज जब महिलाओं पर अत्याचार होता है, तब सिर्फ पप्पू यादव ही उनकी ढाल बनते हैं. उन्होंने कहा कि शिल्पी गौतम से लेकर मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस एवं राज्य के एप्सटीन मामले में महिला आयोग की निष्क्रियता क्यों है?
महिलाओं के खिलाफ अपराध एक गंभीर मुद्दा: पप्पू यादव ने महिला सुरक्षा से जुड़े कई मामलों का जिक्र करते हुए कहा कि देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध एक गंभीर मुद्दा है. इस पर व्यापक स्तर पर चर्चा और कार्रवाई की जरूरत है. उन्होंने कहा कि मणिपुर, शिक्षा संस्थानों और अन्य जगहों पर सामने आए मामलों पर भी उतनी ही गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि उनका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए आवाज उठाना है, न कि किसी का अपमान करना.
"मेरे बयान को देखे बिना आंशिक अंशों के आधार पर खबरें चलाई जा रही हैं. पूरे वीडियो को देखा जाए ताकि बयान का सही संदर्भ सामने आ सके. मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं और अपने बयान पर कायम हूं, लेकिन इसे गलत तरीके से प्रस्तुत करना उचित नहीं है." -पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद
राजनीति का माहौल गंदा: कटिहार के एक निजी कार्यक्रम में सांसद ने कहा कि उन्होंने जो भी बातें कही हैं, वह सार्वजनिक आंकड़ों और समाज में सामने आ रही घटनाओं के आधार पर कही हैं. सांसद ने कहा कि राजनीति का माहौल गंदा हो चुका है. कई मामलों में महिलाओं का शोषण गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने दावा किया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और इसमें प्रभावशाली लोगों की भूमिका पर सवाल उठना चाहिए.
अरे बलात्कारी जनता पार्टी के बेशर्म IT सेल प्रमुख— Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) April 21, 2026
मधु किश्वर का जवाब दो न, जो तुम्हें पोर्न पैडलर बता रही हैं।
वह तो दावा कर रही हैं कि तुम पोर्नोग्राफी के धंधे में लिप्त थे, तुम्हारी इसी खूबी के कारण तुम्हें BJP IT सेल का मुखिया बनाया गया।
बीजेपी वालों की यही मानसिकता है। https://t.co/QJbCd6b6JY
नोटिस से डरने वाले नहीं: महिला आयोग को लेकर भी सांसद ने तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि आयोग को चुनिंदा मामलों पर ही सक्रिय नहीं होना चाहिए, बल्कि हर पीड़ित महिला के लिए समान रूप से खड़ा होना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि नोटिस से वह डरने वाले नहीं हैं. महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर लगातार बोलते रहेंगे.
क्या है मामला?: पिछले दिनों पप्पू यादव ने राजनीति में काम कर रही महिलाओं पर टिप्पणी की थी. नारी शक्ति वंदन पर छिड़े सियासी जंग के बीच पप्पू यादव ने कहा था कि 90 पर्सेंट महिला नेता के रूम में गए बिना राजनीति नहीं कर सकती है. हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज वायरल होता है. स्कूल हो या दफ्तर हो हर जगह महिलाओं का शोषण होता है.
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