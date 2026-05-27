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पूर्णिया में तेंदुए का आतंक खत्म, ग्रामीणों ने घेरकर मार डाला

पूर्णिया में तेंदुए की दहशत का अंत हो गया. खूंखार जानवर ने जब ग्रामीणों पर हमला किया तो उसे घेरकर मार डाला. पढ़ें-

पूर्णिया में तेंदुए का आतंक खत्म
पूर्णिया में तेंदुए का आतंक खत्म (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 27, 2026 at 8:50 PM IST

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पूर्णिया : बिहार के पूर्णिया में तेंदुए की दहशत थी. टीकापट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत धूसर पंचायत के चकला बहियार में पिछले तीन दिनों से आतंक मचा रहे तेंदुए को आखिरकार ग्रामीणों ने मार गिराया. तेंदुए के लगातार हमलों से पूरे इलाके में दहशत का माहौल था और लोग भय के साये में जीने को मजबूर थे.

मवेशियों को बनाया शिकार : ग्रामीणों के अनुसार, अचानक गांव और खेत-खलिहान क्षेत्र में पहुंचे तेंदुए ने दो गाय के बच्चों और एक बकरे को अपना शिकार बना लिया था. इसके अलावा तेंदुए ने कुछ ग्रामीणों पर भी हमला किया, जिसमें तीन लोगों के घायल होने की बात सामने आई है. हालांकि सभी घायल बाल-बाल बच गए.

ग्रामीणों ने की तेंदुए की घेराबंदी (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने की तेंदुए की घेराबंदी : बताया जाता है कि बुधवार को तेंदुए की गतिविधि फिर से खेत एवं कामत क्षेत्र में देखी गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए. लोगों ने घेराबंदी कर काफी मशक्कत के बाद तेंदुए को मार गिराया. घटना के दौरान पूरे इलाके में अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही.

वन विभाग और प्रशासन पहुंचा मौके पर : ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से इलाके में जंगली जानवर देखे जाने की चर्चा हो रही थी, लेकिन तेंदुए के लगातार हमलों के बाद लोगों में भारी डर व्याप्त हो गया था. मामले की सूचना स्थानीय थाना और वन विभाग को दी गई थी.

''पिछले कुछ दिनों से इलाके में जंगली जानवर देखे जाने की चर्चा हो रही थी, लेकिन बुधवार को तेंदुए के हमले के बाद लोगों में डर का माहौल था. इस बात की जानकारी स्थानीय थाने के साथ-साथ वन विभाग के टीम को भी दी गई थी. सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच तेंदुए के शव को अपने कब्जे में लिया.''- शांति देवी, मुखिया, ग्राम पंचायत टिकापट्टी

घायल ग्रामीणों का कराया गया इलाज : घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और तेंदुए के शव को कब्जे में लिया. वहीं घायल ग्रामीणों का इलाज स्थानीय रेफरल अस्पताल में कराया गया. घटना के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

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