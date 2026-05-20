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बंगाल से लाई जा रही थी प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली की बड़ी खेप, नदी किनारे गड्ढा में गाड़ा

पूर्णिया में मत्स्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है. बंगाल से लाई जा रही प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली की बड़ी खेप जब्त की है.

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पूर्णिया में थाई मांगुर मछली की खेप जब्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 20, 2026 at 8:45 PM IST

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पूर्णिया: बिहार में एक बार फिर से थाई मांगुर मछली पकड़ा गया है. पूर्णिया के बायसी थाना के डंगराहा चेक पोस्ट के पास पुलिस ने दो ट्रक प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली पकड़ा. सभी मछलियों को नदी के किनारे जेसीबी से गड्ढा खोदकर दफना दिया गया.

'काफी खतरनाक है थाई मांगुर': जिला मत्स्य पदाधिकारी विकास कुमार सिंह ने कहा कि थाई मांगुर मछली काफी खतरनाक होती है. यह जहां रहती है वहां दूसरी मछलियों को भी खा जाती है. साथ ही मानव जीवन के लिए भी यह काफी खतरनाक है.

मत्स्य विभाग की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

''इस मछली के सेवन से लिवर, किडनी, कैंसर जैसी बीमारियां होती है. यह मानव के अंदर के अंग को धीरे-धीरे कमजोर करता है. इसलिए इस पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया है. इसके बावजूद भी चोरी छुपे थाई मांगुर बाजार में बेचा जा रहा है.''- विकास कुमार सिंह, जिला मत्स्य पदाधिकारी, पूर्णिया

विकास कुमार सिंह ने कहा कि कल बंगाल से दो ट्रक थाई मांगुर लाया जा रहा था. सूचना मिलते ही पुलिस ने ट्रक को रोककर दोनों ट्रकों में लदा थाई मांगुर को जब्त कर लिया और गड्ढे में दफना दिया . सवाल उठता है कि किसके संरक्षण में प्रतिबंधित स्थाई मंगू का कारोबार चल रहा है.

मागुर मछलियां तीन तीन महीने में 2 से 10 किलो वजन की हो जाती हैं. इनके अंदर घातक हेवी मेटल्स जिसमें आर्सेनिक, क्रोमियम, मरकरी, कैडमियम, लेड अधिक पाया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक हानिकारक है.

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थाई मांगुर मछली स्वास्थ्य के लिए हानिकारक (ETV Bharat)

थाई मांगुर सेहत के लिए खतरनाक: स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि थाई मांगुर मछली स्वास्थ्य के लिहाज से काफी नुकसान दायक होती है. इसके सेवन से हृदय, लीवर, पेट, यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल, कैंसर और प्रजनन संबंधी कई घातक बीमारियां बढ़ रही है. इतना ही नहीं स्थानीय मछलियों को भी यह नुकसान पहुंचाते हैं. जलीय पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के लिए भी घातक है.

थाई मांगुर पर प्रतिबंध: थाई मांगुर मछली थाइलैंड की प्रजाति है. यह मांसाहारी मछली है, जो सड़ा मांस खाकर बड़ी तेजी से बढ़ती है. इसलिए अवैध तरीके से इसका पालन और बिक्री किया जाता है. हालांकि इससे होने वाले नुकसान को देखते हुए सरकार ने वर्ष 2000 से रोक लगा रखी है.

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