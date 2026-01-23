बिहार के इस IAS अधिकारी को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित
बिहार के आईएएस अधिकारी अंशुल कुमार को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड दिया जाएगा. 25 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करेंगी.
Published : January 23, 2026 at 4:37 PM IST
पूर्णिया: बिहार के आईएएस अधिकारी अंशुल कुमार ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. 25 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों देश के प्रतिष्ठित बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा. इसकी जानकारी पूर्णिया की उप निर्वाचन पदाधिकारी संजुला कुमारी ने दी.
बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड: संजुला कुमारी ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उत्कृष्ट चुनाव प्रबंधन, निष्पक्षता और नवाचार के लिए पूर्णिया जिले को देश स्तर पर बड़ी उपलब्धि मिली है. भारत निर्वाचन आयोग ने पूर्णिया डीएम अंशुल कुमार को देश के प्रतिष्ठित बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अवार्ड के लिए चुना है.
"आगामी 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है. इसमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू डीएम अंशुल कुमार को सम्मानित करेंगी." -संजुला कुमारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णिया
भारत निर्वाचन आयोग से आया पत्र: जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक पत्र प्राप्त हुआ है. पत्र में उल्लेख किया गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान पूर्णिया जिले में जिस तरह से शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराया गया, वह देश के अन्य जिलों के लिए अनुकरणीय है.
जिले का प्रदर्शन उत्कृष्ट: मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने और चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने में जिले का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा. इस सफलता के पीछे जिलाधिकारी अंशुल कुमार की मजबूत नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शी सोच को सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है.
पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ काम किया: पूरे चुनावी तंत्र को एक टीम के रूप में संचालित किया, जिसमें बूथ लेवल से लेकर जिला स्तर तक के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभाई. हर स्तर पर बेहतर समन्वय और अनुशासन देखने को मिला. जिसके कारण चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सका.
भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अवसर पर उत्कृष्ट चुनाव प्रबंधन हेतु श्री अंशुल कुमार (भा०प्र०से०) जिला पदाधिकारी पूर्णिया को निर्वाचन से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च अवार्ड " best district election award" के लिए नामित किया गया है। pic.twitter.com/EEZ2WFtuP8— जिला प्रशासन, पूर्णिया (@dmpurnea) January 21, 2026
"चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने में जिले के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका भी सराहनीय रही. मीडिया ने मतदाताओं को जागरूक करने में प्रशासन का सहयोग किया. राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों का सकारात्मक सहयोग भी प्रशासन को मिला." -संजुला कुमारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णिया
लोकसभा चुनाव में भी हुए थे सम्मानित: आईएएस अधिकारी अंशुल कुमार को इससे पहले भी 2024 लोकसभा चुनाव में भी राज्य सरकार द्वारा बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेज अवार्ड 2024 से स्म्मानित किया गया था. उस वक्त अंशुल कुमार बांका के डीएम थे. इसबार राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित होने का अवसर मिला है.
