पूर्णिया बिजनेसमैन हत्याकांड: CCTV में हथियार से लैस दिखे अपराधी, ताबड़तोड़ मारी गोली

एक साथ कई लोग बाइक से पहुंचे: चारों घर के आगे लगी ब्लैक स्कॉर्पियो के पास टहलते हुए दिख रहे हैं. कुछ ही सेकेंड बाद ऑरेंज कलर की स्पोर्ट्स बाइक से दो युवक आते दिखे, जिनकी पहचान स्नेहिल झा और ब्रजेश सिंह के रूप में की जा रही है. स्नेहिल झा समेत ब्रजेश सिंह पक्ष से चार युवक पहुंचते हैं. एक ने ब्लैक कैप और ब्लैक ड्रेस पहन रखी है. दूसरे ने ब्लैक ने व्हाइट स्वेटर और चौथे ने चेहरे को हेलमेट से ढक रखा है और ऑरेंज जैकेट पहन रखा है.

चहलकदमी करते दिखे सभी: सबसे आगे हाफ शर्ट, ब्लैक जींस पहने युवक को ब्लैक स्कॉर्पियो की ओर बढ़ते देखा जा सकता है. इसके बाद ब्लैक फूल टीशर्ट, ब्लैक जींस पहने युवक को पीछे से अपने कमर से पिस्तौल निकाल कर आगे बढ़ते देखा जा सकता है. तीसरा शख्स खुद सूरज बिहारी है, जो हाफ ब्लैक टीशर्ट, हाफ जैकेट और ब्लैक जींस पहने दिखाई दे रहे हैं.

मर्डर का लाइव वीडियो: घटना के 5वें दिन इस हाई प्रोफाइल मर्डर का लाइव वीडियो सामने आया है. घटनास्थल के बगल में एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में सब कैद हो गया. साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कुछ लोग टहलते हुए बातचीत कर रहे हैं. कुछ के हाथ में हथियार है. बगल में एक फोर व्हीलर गाड़ी लगी हुई है.

पहले हवाई फायरिंग: यह दौड़ते हुए सूरज बिहारी और उनके पक्ष के लोगों पर हमला बोल देते हैं. पीछे से ब्रजेश के 4 गुर्गे निकलते हैं. ये भी सूरज बिहारी और उनके पक्ष के लोगों के ऊपर हमला बोल देते हैं. ठीक पीछे से व्हाइट जैकेट पहने ब्रजेश पहुंचता है. पहले हवाई फायरिंग करता है और फिर पिस्टल ताने सूरज बिहारी की ओर बढ़ता है.

फिर व्यवसायी को मारी गोली: दूसरी बुलेट सूरज बिहारी के ऊपर फायर की जाती है, जो ब्रजेश के चेस्ट में लगती है. तीसरी गोली ठीक 1 सेकेंड के भीतर फायर की जाती है, जो सूरज बिहारी के पेट में जा लगती है. बुलेट लगने के बावजूद कारोबारी सूरज बिहारी ब्रजेश और उसके गुर्गे को खदेड़ने दौड़ते हैं. हालांकि 10 कदम चलने के बाद गिर जाते हैं.

घटना के बाद आरोपी फरार: इसी बीच ब्रजेश के गुर्गे का एक बदमाश चौथा फायरिंग करता है और फिर मौका पाकर वहां से भाग निकलता है. कारोबारी की नाजुक हालत को देखते हुए उसके भाई उदय, गार्ड, फुफेरे भाई और आसपास के लोग उठाकर उनकी स्कॉर्पियो में बिठाते हैं. सूरज बिहारी को लेकर सीधे होप हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर मृत घोषित कर देता है.

पूर्णिया में बिजनेसमैन की हत्या का फुटेज (ETV Bharat)

वीडियो बनाने से जुड़ा मामला: दरअसल, मामला सरस्वती पूजा में वीडियो बनाने से जुड़ा हुआ है. घटना के दिन पूर्णिया के रहने वाले सुबोध कुमार ने बताया था कि उनका बेटा स्कूल में सरस्वती पूजा में रील बना रहा था. लड़की से साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था. उसमें से एक लड़की का बॉयफ्रेंड वीडियो देख लिया था. उसके बाद उसके बेटे को कुछ आरोपी उठाकर ले गए और मारपीट की थी.

24 जनवरी को हुई थी मारपीट: 24 जनवरी मंगलवार को सुबोध सहित अन्य लोग उस लड़की के बॉयफ्रेंड के घर शिकायत करने के लिए गए थे. इस दौरान हाथापाई भी हुई थी. इसके बाद वे लोग वापस आ गए थे. सुबोध के वापस आने के बाद सूरज बिहारी का छोटा भाई आरोपी के घर गए थे. आरोपी पक्ष इनके साथ मारपीट की थी.

समझौता के दौरान मारी गोली: सुबोध बताते हैं कि मामला बढ़ता देख तय हुआ कि दोनों पक्ष एक जगह जमा होकर समझौता कर लेते हैं. इसी के लिए 27 जनवरी को फन वर्ल्ड पार्क के समीप जमा हुए थे. इस दौरान आरोपी पक्ष ने सूरज बिहारी के भाई को बंधक बना लिया था. सूचना पर पहुंचे सूरज बिहारी को आरोपियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.

छानबीन कर रही पुलिस: मरंगा थानाध्यक्ष कौशल कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा था कि 'परिजनों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.' हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं. सांसद पप्पू यादव ने आरोपी ब्रजेश सिंह को लेकर कहा था कि 'वह शराब और जमीन का धंधा करता है. नशीला पदार्थ का तस्करी करता है. किसी भी सूरत में ऐसे आरोपी को माफी नहीं मिलनी चाहिए.'

