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एंबुलेंस ड्राइवर का बेटा बना बिहार का चौथा टॉपर, गांव के स्कूल में ही की पढ़ाई

अंश राज बने मैट्रिक में चौथे टॉपर ( ETV Bharat )

"गांव के ही स्कूल में मैंने पढ़ाई की है. मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं. अपने माता-पिता और सभी गुरुजन खासकर सुमित सर को श्रेय देना चाहता हूं."- अंश राज, चौथे टॉपर, मैट्रिक परीक्षा 2026

अंश राज बने मैट्रिक में चौथे टॉपर: उत्क्रमित एमएस भारतीय गौरियार रुपौली के छात्र अंश राज ने मैट्रिक की परीक्षा में पूरे बिहार में चौथा स्थान हासिल किया है. उनको कुल 487 नंबर हैं, जो 97.4% मार्क्स हैं. अंश आगे इंजीनियर बनना चाहते हैं. अपनी कामयाबी के लिए उन्होंने माता-पिता और अपने शिक्षकों को श्रेय दिया है.

जैसे ही मैट्रिक का रिजल्ट निकला और लोगों को जानकारी मिली कि उसके गांव का बच्चा बिहार में अपना अलग स्थान बनाया है, लोग बधाई देने के लिए उसके घर में पहुंचने लगे. वहीं माता-पिता के चेहरे पर अलग खुशी देखने को मिली.

बेटे की कामयाबी से माता-पिता खुश (ETV Bharat)

क्या बोले पिता?: अंशराज के पिता मुकेश 102 एंबुलेंस के चालक है. उन्होंने बच्चों की शिक्षा देने में कभी भी कटौती नहीं की. मुकेश की पत्नी शिक्षिका है, जिससे घर में शिक्षा का माहौल बराबर बना रहा. मुकेश 24 घंटा ड्यूटी पर तैनात रहने वाले चालक हैं. मुकेश की ड्यूटी से उनकी अलग पहचान इलाके में बनी हुई है.

"मैं 102 एंबुलेंस में कार्यरत है. बहुत खुश हूं कि मेरा बेटा टॉप किया है. वह बचपन से ही बहुत मेहनती रहा है. मेहनत की बदौलत ही उसने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है."- मुकेश कुमार, अंश के पिता

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