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एंबुलेंस ड्राइवर का बेटा बना बिहार का चौथा टॉपर, गांव के स्कूल में ही की पढ़ाई

बिहार मैट्रिक की परीक्षा में एंबुलेंस ड्राइवर के बेटे चौथे टॉपर बने हैं. गांव के स्कूल में उसकी पढ़ाई हुई है.

Ansh Raj
अंश राज बने मैट्रिक में चौथे टॉपर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 29, 2026 at 7:33 PM IST

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पूर्णिया: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आज मैट्रिक का परिणाम घोषित हो गया है. पूर्णिया के रुपौली प्रखंड के रहने वाले अंश राज ने एग्जाम में चौथा रैंक लाया है. वह उत्क्रमित एमएस बेरिया गोरिया उच्च विद्यालय के छात्र हैं. गांव के ही स्कूल में शिक्षा की शुरुआत करने वाले अंश ने अपनी मेहनत की बदौलत ये कामयाबी हासिल की है.

अंश राज बने मैट्रिक में चौथे टॉपर: उत्क्रमित एमएस भारतीय गौरियार रुपौली के छात्र अंश राज ने मैट्रिक की परीक्षा में पूरे बिहार में चौथा स्थान हासिल किया है. उनको कुल 487 नंबर हैं, जो 97.4% मार्क्स हैं. अंश आगे इंजीनियर बनना चाहते हैं. अपनी कामयाबी के लिए उन्होंने माता-पिता और अपने शिक्षकों को श्रेय दिया है.

एंबुलेंस ड्राइवर का बेटा बना टॉपर (ETV Bharat)

"गांव के ही स्कूल में मैंने पढ़ाई की है. मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं. अपने माता-पिता और सभी गुरुजन खासकर सुमित सर को श्रेय देना चाहता हूं."- अंश राज, चौथे टॉपर, मैट्रिक परीक्षा 2026

जैसे ही मैट्रिक का रिजल्ट निकला और लोगों को जानकारी मिली कि उसके गांव का बच्चा बिहार में अपना अलग स्थान बनाया है, लोग बधाई देने के लिए उसके घर में पहुंचने लगे. वहीं माता-पिता के चेहरे पर अलग खुशी देखने को मिली.

Ansh Raj
बेटे की कामयाबी से माता-पिता खुश (ETV Bharat)

क्या बोले पिता?: अंशराज के पिता मुकेश 102 एंबुलेंस के चालक है. उन्होंने बच्चों की शिक्षा देने में कभी भी कटौती नहीं की. मुकेश की पत्नी शिक्षिका है, जिससे घर में शिक्षा का माहौल बराबर बना रहा. मुकेश 24 घंटा ड्यूटी पर तैनात रहने वाले चालक हैं. मुकेश की ड्यूटी से उनकी अलग पहचान इलाके में बनी हुई है.

"मैं 102 एंबुलेंस में कार्यरत है. बहुत खुश हूं कि मेरा बेटा टॉप किया है. वह बचपन से ही बहुत मेहनती रहा है. मेहनत की बदौलत ही उसने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है."- मुकेश कुमार, अंश के पिता

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बिहार में मैट्रिक का रिजल्ट घोषित
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